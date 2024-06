Royal Caribbean tendrá el estreno de un segundo barco este 2024, cuando en julio llegue el Utopia of the Seas, al que le precedió el Icon of the Seas, el más grande del mundo, que debutó en enero. Cuando anunciaron este barco, muchos pensaron que se trataba de uno más de los grandes que ellos acostumbran, pero el Utopia tiene particularidades que lo hacen único.