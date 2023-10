Royal Caribbean sigue siendo noticia frecuente en la industria de viajes y aunque el tema de moda en estos días es el gigantesco Icon of the Seas, el barco más grande del mundo, que debutará en enero de 2024, hay otro barco que también hará historia en julio del año próximo, el Utopia of the Seas. Ese, ya salió al agua por primera vez desde el dique seco, una etapa de construcción conocida como el “float out”.

El proceso hasta llegar al “float out” duró unos 12 meses, en lo que se completa una gran parte de la construcción y da inicio con la llenada del dique seco de 46 millones de galones de agua, durante una noche. En el video suministrado por la empresa, ya se pueden identificar plenamente muchas de las áreas del barco, que está siendo construido en el astillero Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazair, en Francia.

El Utopia será el primero de clase Oasis en usar gas licuado natural y el segundo de la flota, luego del Icon of the Seas. Con una capacidad máxima de pasajeros de 5,668, en ocupación doble, y una tripulación de 2,290, tendrá todas las características de esta clase de barcos, que se han ganado el nombre de ciudades flotantes.

El enorme barco, con más de 20 tipos de cabinas, incluyendo suites y más de 40 restaurantes y bares, tendrá un desplazamiento de 236,860 toneladas gruesas. Traerá los ocho vecindarios, un concepto que debutó y causó sensación cuando estrenó el primero, Oasis of the Seas, en el 2009.

Entre estos, el popular Boardwalk, el Central Park, y atracciones como el carrusel de caballitos tallados a mano, el AquaTheater, el Flowrider, la chorrera en seco más grande del mar (el Ultimate Abyss), numerosas piscinas, un enorme Solarium y The Perfect Storm, las montañas rusas acuáticas, entre otras.

Vista aérea del barco que cuenta con más de 20 tipos de cabinas, incluyendo suites y más de 40 restaurantes y bares. (Suministrada)

Salidas viernes y lunes

El Utopia of the Seas es el primer barco de la clase Oasis en ser construido específicamente para hacer viajes cortos. Desde su puerto base permanente en Puerto Cañaveral, a una hora de Orlando, en Florida, el Utopia hará viajes de tres y cuatro noches, con salidas viernes o lunes. Los itinerarios siempre incluirán “A Perfect Day at CocoCay”, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas y Nassau.

Se espera que esta opción resulte no solo atractiva a los viajeros frecuentes de cruceros, sino a los millones de viajeros que llegan a Orlando para visitar sus parques temáticos, y que podrán combinar dos vacaciones en un mismo viaje.