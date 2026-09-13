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prima:Vive la experiencia de un paquete todo incluido de alto nivel en Casa de Campo

El exclusivo resort equivale a calidad y excelencia

13 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las amplias y cómodas habitaciones de Casa de Campo. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com
Nota del editor
Para realizar esta cobertura, nuestro periodista viajó y sus gastos fueron parcialmente cubiertos por Casa de Campo. Sin embargo, la empresa no tuvo control ni participación en la toma de decisiones sobre la cobertura.

Un viaje todo incluido implica paz y tranquilidad, pero cuando el destino es Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, República Dominicana, la travesía equivale a calidad y excelencia asegurada.

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República DominicanaviajesViajes y Vacaciones
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Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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