Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de septiembre de 2026
89°Soleado
De ViajeDestinos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Oktoberfest de Múnich da el pistoletazo de salida con el primer barril de cerveza

A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que acudan al Oktoberfest unos 6 millones de visitantes

19 de septiembre de 2026 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gente luce trajes tradicionales en el desfile del Oktoberfest, celebrado en la 191.ª edición de este festival de la cerveza en Múnich (Alemania), el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader) (Matthias Schrader)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Oktoberfest de Múnich comenzó el sábado con el alcalde de la ciudad abriendo el primer barril de cerveza y dando por inaugurada la 191.ª edición del festival folclórico más grande del mundo.

RELACIONADAS

El alcalde Dominik Krause abrió el primer barril con solo dos golpes y el tradicional grito de “O’zapft is” —o “Ya está abierto”—.

Miles de juerguistas —las mujeres vestidas con dirndls bávaros y los hombres con lederhosen— irrumpieron por la mañana en las carpas de cerveza del recinto ferial Theresienwiese de Múnich para hacerse con un buen sitio en los bancos. Al son de la música de los instrumentos de metal y saboreando la cerveza recién servida, pronto empezaron a cantar, bailar y balancearse al ritmo de la música.

Además de la cerveza, los pretzels, el asado de cerdo y las salchichas también eran manjares muy apreciados.

A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que acudan al Oktoberfest unos 6 millones de visitantes. La mayoría de ellos proceden de Múnich y del sur de Alemania. Sin embargo, también acuden millones de visitantes de otras partes de Alemania y de todo el mundo.

Las autoridades alemanas reforzaron las medidas de seguridad, después de que el festival del año pasado tuviera que cerrar temporalmente debido a que se había superado el aforo. Según informó la agencia de noticias alemana dpa, para la edición de este año se instalaron cámaras con inteligencia artificial para detectar con antelación la presencia de grandes aglomeraciones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Alemania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 19 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: