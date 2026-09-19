Oktoberfest de Múnich da el pistoletazo de salida con el primer barril de cerveza

El Oktoberfest de Múnich comenzó el sábado con el alcalde de la ciudad abriendo el primer barril de cerveza y dando por inaugurada la 191.ª edición del festival folclórico más grande del mundo.

El alcalde Dominik Krause abrió el primer barril con solo dos golpes y el tradicional grito de “O’zapft is” —o “Ya está abierto”—.

Miles de juerguistas —las mujeres vestidas con dirndls bávaros y los hombres con lederhosen— irrumpieron por la mañana en las carpas de cerveza del recinto ferial Theresienwiese de Múnich para hacerse con un buen sitio en los bancos. Al son de la música de los instrumentos de metal y saboreando la cerveza recién servida, pronto empezaron a cantar, bailar y balancearse al ritmo de la música.

Además de la cerveza, los pretzels, el asado de cerdo y las salchichas también eran manjares muy apreciados.

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A lo largo de 16 días, hasta el 4 de octubre, se espera que acudan al Oktoberfest unos 6 millones de visitantes. La mayoría de ellos proceden de Múnich y del sur de Alemania. Sin embargo, también acuden millones de visitantes de otras partes de Alemania y de todo el mundo.

Las autoridades alemanas reforzaron las medidas de seguridad, después de que el festival del año pasado tuviera que cerrar temporalmente debido a que se había superado el aforo. Según informó la agencia de noticias alemana dpa, para la edición de este año se instalaron cámaras con inteligencia artificial para detectar con antelación la presencia de grandes aglomeraciones.