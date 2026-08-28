Los puertorriqueños que se mudan a la Florida Central, o que residen allí por largo tiempo, han encontrado en Walt Disney World grandes oportunidades de trabajo. Estas varían desde puestos ejecutivos hasta de principiantes, por lo que en una visita al parque es muy común encontrarse con un boricua haciendo diversas labores. Esos son los de atención directa al cliente, pero detrás del escenario, hay otros tantos que igualmente ponen su grano de arena, para que esa monumental maquinaria de Disney, siga “engranando” a la perfección.