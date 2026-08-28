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prima:Puertorriqueño transforma a Disney para la temporada de Halloween

El natural de Arecibo lleva una década convirtiendo su creatividad en experiencias para los visitantes de Walt Disney World

28 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Ayala Rosales es parte del departamento de Holiday Services, quienes ayudan a crear experiencias memorables, a través de su arte y creatividad. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Los puertorriqueños que se mudan a la Florida Central, o que residen allí por largo tiempo, han encontrado en Walt Disney World grandes oportunidades de trabajo. Estas varían desde puestos ejecutivos hasta de principiantes, por lo que en una visita al parque es muy común encontrarse con un boricua haciendo diversas labores. Esos son los de atención directa al cliente, pero detrás del escenario, hay otros tantos que igualmente ponen su grano de arena, para que esa monumental maquinaria de Disney, siga “engranando” a la perfección.

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