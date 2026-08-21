Requisitos para visitar a Europa: esto es lo que debe saber

Para los ciudadanos norteamericanos, viajar a Europa resulta sencillo. Hasta el momento no hay trámites complicados y sobre todo, no se requiere visa, así que el proceso consiste en comprar su boleto aéreo, revisar requisitos de viaje dependiendo del destino y poner en marcha su plan de visita. Pero eso no quiere decir que no haya procedimientos que seguir. Se han establecido nuevos procesos y otros entrarán en vigor en los próximos meses.

No hay que entrar en pánico, las nuevas reglamentaciones también son sencillas y están a tono con los tiempos, es decir nada de visitar oficinas, o hacer trámites que toman mucho tiempo, papeleo o dinero. Es importante que sepa que ninguna de estas medidas representa una visa; en el caso de los ciudadanos de Estados Unidos y otros países, esta no es requerida.

Si va a viajar, conozca las medidas en vigor, o que están próximas a implementarse:

El ETA del Reino Unido

Para viajar a cualquiera de los países del Reino Unido, (Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte o Escocia), necesita la Autorización Electrónica de Viaje de UK, o el ETA, en inglés. Cuesta 20 euros (unos $23 a 25) y tiene una duración de dos años o hasta que expire su pasaporte. Este documento es válido solo para visitas cortas de turismo o negocios y tiene que llenarse antes de viajar.

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Si va en familia, todos necesitarán llenar el ETA, incluyendo niños de cualquier edad (aplica a bebés también). Uno de los elementos que más confusión se ha creado con el ETA son las escalas. Si hace escala en uno de esos aeropuertos y tiene que pasar por el control fronterizo de seguridad, sí tiene que llenar el documento y esto aplica prácticamente a todos los viajeros internacionales, que tienen que pasar ese control. Recientemente un familiar regresaba a Estados Unidos, con escala en Londres y estuvo a punto de perder su vuelo. Llegó tarde al aeropuerto de Florencia, Italia, de donde saldría, no había llenado el ETA y no lo dejaban abordar. Con internet limitado, y el tiempo limitado también, estuvo a punto de perder su vuelo. Si tiene dudas, consulte su aerolínea.

Recuerde que el Reino Unido no forma parte de los países del área de Schengen y mantiene sus propias reglas para controlar sus fronteras. Detalles en https://www.gov.uk/eta. Evite websites no oficiales, que cobran más por el servicio.

El EES

El Sistema de Entrada y Salida, o EES, es la novedad para cuando visita cualquiera de los 29 países Schengen, que incluyen 25 países de la Unión Europea, como Francia, España, Italia o Alemania y cuatro que no pertenecen a ella: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Si ha viajado antes, sabrá que tenían un sistema tradicional de sellado de pasaporte al pasar por inmigración, cuando llegaba al destino. Eso fue sustituido por el registro digital, donde le toman foto y sus huellas dactilares; la primera vez que entra a uno de los países participantes, le escanearán su pasaporte.

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El EES, iniciado en octubre de 2025 y puesto en operación completa en abril de 2026, no puede llenarse adelantado sin entrar en territorio europeo, no tiene costo y aplica para viajes hasta un máximo de 90 días en un período de 180 días (el sistema registrará su fecha de entrada y salida). Detalles en https://travel-europe.europa.eu/ees/what-is-the-ees.

El ETIAS

El ETIAS es un requisito de entrada para ciudadanos de países exentos de visa (como los de Estados Unidos), que viajen por 30 países europeos. Está atado al pasaporte del viajero y es válido por tres años, o hasta que el pasaporte expire, en cuyo caso, necesitará completar otro ETIAS.

Para muchas personas, esto es equivalente a una visa para Europa, pero no lo es. Del ETIAS se lleva años hablando, pero su entrada en vigor ha sido pospuesta varias veces. En su website oficial, https://travel-europe.europa.eu/etias, indican que la Unión Europea notificará la fecha de inicio, con varios meses de anticipación,