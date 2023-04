En el mundo de cruceros donde es ampliamente conocido, decirle a Harry Sommer “nuevo presidente”, resulta extraño. Con una extensa trayectoria en la industria de cruceros, incluyendo la de los años más recientes, en que ha estado al mando como presidente en Norwegian Cruise Line, su nombre ya es muy familiar. Pero ahora, su carrera dio un paso mayúsculo al ser nombrado nuevo CEO y presidente de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., empresa que agrupa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas, estos últimos considerados los barcos más lujosos del mundo. Ante el reto, Sommer luce tranquilo, confiado y no anticipa grandes cambios.

Así lo dijo en una reunión ante un reducido grupo de prensa especializada en cruceros, realizada en Fort Lauderdale, Florida, y a la que El Nuevo Día fue invitado. Sommer sucederá en esa posición a Frank del Río, bajo cuya dirección se dio un notable crecimiento en las tres marcas.

Harry Sommer, presidente de Norwegian Cruise Holdings, Ltd. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Sommer, quien asumirá sus nuevas funciones a partir del 1 de julio, destacó que aunque está enfocándose primariamente en los barcos que estrenan este año (Oceania Vista, Regent Seven Seas Grandeur y Norwegian Viva), siempre considerarán nuevas clases de barcos. “Con Frank del Río, a quien conozco hace más de 30 años aprendí mucho y hemos visto muchos cambios en la industria, pero lo que puedo asegurar es que no cambiaremos la pasión por ofrecer el mejor producto de la industria”, explicó.

PUBLICIDAD

El ejecutivo dijo estar seguro que esas tres marcas seguirán su evolución a la par que los consumidores, por lo que espera continuar “subiendo la vara”, con experiencias y el nivel gastronómico, para asegurarse que siempre serán mejor y mejor.

“También estamos comprometidos con nuestro personal, que son miles de empleados que trabajan con los huéspedes, desde las oficinas en tierra y en los barcos, y nuestro compromiso es tratarlos justamente”, indicó.

David J. Herrera, nuevo presidente de Norwegian Cruise Line. (VIVIIMAGE)

Aunque la pandemia ya no es el tema de conversación en la industria de viajes en general, que ha mostrado una recuperación asombrosa, líderes como Sommer destacan el récord en ventas que han tenido desde un momento casi mágico en que los consumidores decidieron volver a viajar. Pero el tema del que sí se habla ahora es de inflación, algo que dijo no afecta directamente a los viajeros de sus marcas, que tienen un perfil de clase media-alta o alta.

En la reunión estaba también David Herrera, quien sucedió a Sommer como presidente de Norwegian Cruise Line desde el 1 de abril, quien nos dijo que ha estado varias veces en San Juan y que está entusiasmado por el estreno del Norwegian Viva. Ese barco, que estrenará en noviembre, hará parte de su temporada inaugural desde nuestro puerto, a partir de diciembre, siendo el barco más grande y nuevo que tiene a San Juan como puerto base. El Viva ya tiene confirmada una “segunda vuelta” a San Juan, a donde volverá en la temporada de invierno 2023-2024. “Me encanta San Juan”, dijo en español Herrera, quien es cubano y previamente ha desempañado varios roles de liderazgo en la línea de cruceros, incluyendo la presidencia de la empresa en China. El ejecutivo no informó de nuevos planes para la isla.

PUBLICIDAD

Herrera también destacó su confianza y seguridad de su desempeño en su nuevo rol, uno desde donde apoyará también a los agentes de viaje, indicando que esos “partners” son fundamentales para el éxito de la empresa, visión que comparte con Sommer.