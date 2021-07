La confirmación de que el Carnival Mardi Gras será el primer barco que llegue al puerto de San Juan, el 3 de agosto, representa la reanudación de la actividad de cruceros de la isla y a la vez, la implementación de nuevas políticas de Carnival Cruise Line. Ese barco, que no ha podido estrenarse debido a la pandemia, zarpará en su viaje inaugural el 31 de julio desde Puerto Cañaveral en Florida, y es al primero que le aplican las nuevas reglas de que todo pasajero que salga de Florida y no muestre prueba de vacunas contra el COVID-19, tendrá que tener un seguro de viajes.

La política de Carnival es clara en cuanto a los cruceros con pasajeros vacunados. En todas las salidas se pide que muestren prueba de haber completado las dosis necesarias al menos 14 días antes a la fecha del viaje. Pero en el caso de Florida, con la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis, no se puede exigir pruebas de vacunación, por la que la empresa estableció una serie de reglas que aplican a todo pasajero que salga desde puertos de ese estado.

Entre ellas, que quienes no muestren la evidencia de vacunas, tienen que someterse a pruebas de COVID-19 al abordar. Si esta saliera positiva, tanto el pasajero como su grupo inmediato no podrán viajar.

PUBLICIDAD

Además, todos los pasajeros no vacunados, que viajen a partir del 31 de julio, tendrán que tener seguro de viajes. “Actualmente no requerimos esto para niños menores de 12 años que no son elegibles para vacunas”, dijo la empresa, dejando abierta la posibilidad de que tan pronto se pongan disponibles las vacunas para menores de 12 años, puedan requerirlo.

La póliza para cada pasajero no vacunado, debe presentarse al momento del “check-in”, y debe ser de un mínimo de $10,000 por persona en cubierta de gastos médicos, cubierta de $30,000 para evacuación médica de emergencia y no puede tener exclusiones de COVID-19. De no presentarla, no podrán viajar y no tendrán reembolso. De esta manera, la línea de cruceros se garantiza que no tienen que cubrir los gastos de enfermedad de pasajeros enfermos.

Los pasajeros que muestren voluntariamente sus pruebas de vacunas no tienen que tener esta póliza ni hacerse pruebas de COVID-19 en el puerto, a menos que la empresa lo estime necesario como una medida de precaución. En este caso, no tiene costo para los pasajeros. A los menores de 2 años no se realizarán pruebas.

Aunque Carnival no requiere uso de mascarillas a bordo para pasajeros vacunados, sí hay que usarlas durante el embarque y desembarque, así como en transporte de excursiones realizadas por la empresa. Los viajeros pueden escoger excursiones independientes, si prefieren, pero en todos los casos tienen que siempre seguir las medidas de salud impuestas por las autoridades de cada lugar visitado. En las próximas salidas, no hay programa de niños (Camp Carnival), disponibles.

PUBLICIDAD

Royal Caribbean fue la primera en requerir el seguro

Estas medidas de Carnival siguen a las establecidas por Royal Caribbean, que aplican a viajeros desde Florida, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, y que han reservado después del 28 de junio de 2021. “Recomendamos encarecidamente que todos los pasajeros mayores de 12 años estén completamente vacunados al menos 14 días antes de zarpar. Al momento del ‘check-in’, se pedirá evidencia de vacunación. Aquellos que tienen 12 años o más y no tienen o no pueden proporcionar documentación se considerarán no vacunados”, dijo Royal Caribbean en su comunicación a pasajeros y agentes de viajes.

En los barcos de Royal, los no vacunados se someterán a pruebas adicionales de COVID-19, a su propio costo (entre $138 y $178 por persona) y deberán tener póliza de seguro de viaje válida con cubierta médica suficiente para las necesidades relacionadas con un resultado positivo de COVID-19. Además deberán hacerse una prueba PCR de COVID, no más tarde de tres días antes del viaje, una al embarcar, otra a mitad del crucero y una final, antes del desembarque.

Estas medidas todavía pueden variar, ya que la situación continúa en evolución. Consulta a tu agente de viajes o la línea de cruceros al reservar y antes de viajar.