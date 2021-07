A partir del próximo 3 de agosto arrancará oficialmente la temporada de cruceros en Puerto Rico tras la confirmación de la llegada de la primera embarcación de pasajeros a San Juan. Se trata del Carnival Mardi Gras, el más moderno de la línea de cruceros italiana Carnival Cruises.

La información publicada por la Agencia EFE fue confirmada por el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTP), Carlos Mercado, quien indicó que el anuncio “reafirma el sitial de Puerto Rico como uno de los puertos más atractivos e importantes de una región tan competitiva como lo es la del Caribe”.

Añadió que “después de más de un año de pausa en la industria de cruceros, y meses de espera para poder confirmar el itinerario final del viaje inaugural de uno de los más esperados cruceros de la industria, el puerto de San Juan será la primera parada del Mardi Gras en su primer itinerario de 7 días por el Caribe Oriental”.

El Carnival Mardi Gras, cuyo nombre evoca el primer barco de la línea de cruceros retirado en el 1993, es un crucero familiar con capacidad máxima para 6,500 pasajeros.

El barco tiene su puerto base en Orlando, Florida.

El Nuevo Día había adelantado la confirmación del atraco en la isla del Symphony of the Seas, de la línea Royal Caribbean, que tiene en su agenda hacer una parada de tránsito en San Juan el martes, 10 de agosto. Además aparece en la agenda el Vision of the Seas, también de Royal, saliendo el domingo, 5 de septiembre desde San Juan como puerto base.

Según la Compañía de Turismo en el itinerario de cruceros, también están el Celebrity Apex, Royal Mariner of the Seas, Mein Schiff 1, MSC Armonia, MSC Meraviglia, MSC Seashore, Norwegian Sky, Royal Odyssey of the Seas, Royal Radiance of the Seas, Regal Princess, Ritz-Carlton Evrima, Seven Seas Splendor, Volendam de Holland America, Zaandam de Holland America y Valiant Lady de Virgin Voyages.