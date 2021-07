Tal y como se ha planificado, ya son varias las líneas de cruceros que luego de docenas de cancelaciones y cambios, han podido reanudar sus travesías. Las más recientes, Royal Caribbean y Carnival Cruise Line, hicieron sus primeros viajes con pasajeros pagando, desde puertos estadounidenses, durante el fin de semana feriado del 4 de julio. De ellas, la primera, había hecho y aprobado, un viaje de prueba como requerido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El Freedom of the Seas, de Royal Caribbean, fue el primer barco de esa empresa en navegar desde Miami, Florida, en una travesía de tres noches, festiva y muy celebrada por pasajeros y autoridades de la línea de cruceros. Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean dijo que tenían mucho que celebrar en familia, luego de más de un año de no poder hacerlo. Bayley. Se refería a la pausa obligada por la pandemia que tuvo a esta línea sin navegar, al igual que a todas las demás, desde marzo de 2020.

Al hacer el crucero de prueba requerido por los CDC, el barco pudo llevar menores de 12 años a bordo, que no están vacunados, ya que hasta ahora solo están aprobadas para mayores de esa edad. El certificado otorgado por los CDC, que valida las medidas tomadas en el barco para higiene y seguridad debido al COVID-19, los exime de tener que llevar 95% de los pasajeros y 98% de la tripulación, completamente vacunados. La empresa dijo en un comunicado que, en ese viaje, había un total de 93% de personas vacunadas.

Royal Caribbean tendrá otros cruceros de prueba (solo con empleados y familiares), entre julio y agosto, incluyendo en el nuevo Odyssey of the Seas, que zarpará desde Port Everglades, en Ft. Lauderdale, Florida. Quienes viajan posteriormente en sus barcos y no están vacunados (aplica solo a los que salen de Florida), tienen que pagar sus pruebas de COVID, tener un seguro de viajes obligatorio y someterse a otros protocolos, que incluyen no tener acceso a ciertas áreas del barco, donde solo entran los vacunados, que tienen una pulsera para identificarlos.

Carnival celebró por partida doble

La línea de los cruceros del “fun” no tuvo uno, sino dos barcos que iniciaron viajes con pasajeros durante el fin de semana. El Carnival Vista y el Carnival Horizon lo hicieron desde Galveston, en Texas y Miami, en Florida, recibiendo cientos de pasajeros que no escatimaron en mostrar su alegría con ropa y accesorios alusivos a la vuelta a navegar.

Para celebrar en grande, incluso trasladaron su nuevo barco Mardi Gras, que aún no ha estrenado, a PortMiami, el puerto de la ciudad, para despedir al Horizon mientras zarpaba en su travesía de seis días, con escalas en Amber Cove, en Puerto Plata, República Dominicana y Half Moon Cay, la isla privada de Bahamas.

Además del ambiente de fiesta, Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise y Arnold Donald, presidente y CEO de Carnival Corporation, destacaron la importancia del regreso a navegar, especialmente desde Miami, Forida.

Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise, con algunos pasajeros en el Carnival Horizon.

“PortMiami es nuestro puerto número uno en términos de barcos y pasajeros, y esto es un importante paso para volver a la industria”, dijo Duffy, quien catalogó como retante el pasado año.

Datos suministrados por Carnival destacan que la industria de cruceros contribuye con más de $9 billones a la economía de Florida y es responsable de 159,000 empleos en el estado, lo que representa el 37% del total de empleos de la industria de cruceros en Estados Unidos, estimada en 437,000.

Todavía es ambiguo y complicado el panorama sobre vacunación y cruceros que salen de Florida. En el caso de Carnival, un portavoz de la empresa, Vance Gulliksen nos envió los requisitos de viaje, que siguen destacando que los viajeros deben estar vacunados completamente para navegar con ellos. Sin embargo, ya entró en vigor la orden ejecutiva del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe pedir pruebas de vacunas. Esta establece que empresas que no cumplan con esa orden, tendrán una multa de $5,000 por cada violación a la regla. Hay que ver si le aplicarán esta penalidad a la línea de cruceros.

El primer barco en navegar desde aguas estadounidenses fue el Celebrity Apex, desde Ft. Lauderdale, el 26 de junio, sentando las bases para el reinicio de la industria de cruceros en Estados Unidos. En las próximas semanas se multiplicarán los viajes, incluyendo el debut del esperado Carnival Mardi Gras, que estrenará finalmente el 31 de julio. Para agosto, la mayoría de las líneas de crucero estarán en funcionamiento, aunque con capacidad limitada de itinerarios y barcos, que se irán integrando poco a poco hasta el 2022, cuando se espera que se reanuden de manera regular todos los viajes.