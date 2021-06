La industria de cruceros está celebrando su vuelta al mar. Incluso desde Estados Unidos, ya hay un barco navegando, el Celebrity Edge, el primero en zarpar el 26 de junio y pronto, en julio lo harán barcos de Royal Caribbean y el nuevo Carnival Mardi Gras. Esto no significa que hay una vuelta a la normalidad, todavía, lo que se anticipa ya para el 2022. Pero mientras tanto, hay que celebrar las buenas noticias y estar informado de lo que representa viajar en cruceros en estos tiempos post pandemia.

Si vas a navegar en los próximos meses, estas 10 preguntas y respuestas te ayudarán a preparar tu viaje:

1. ¿Las vacunas son obligatorias para viajar?

Todas las líneas de crucero que salen o saldrán próximamente desde Estados Unidos las requieren, y esto implica mostrar la tarjeta de vacunación. Pero hay excepciones, para los barcos que salen de Florida. Las empresas dicen que “recomiendan fuertemente” viajar vacunado si sales de Florida, pero no pueden exigir prueba de que se ha hecho para dejar abordar. Si el viajero escoge no presentarla, o no las tienen completas, tienen que hacerse pruebas y están sujetos a protocolos adicionales. Además los viajeros tienen que pagar por esas pruebas, pero los menores que no tienen edad para vacunarse, tendrán las pruebas gratis.

2. ¿Los niños tienen que estar vacunados?

Depende de la fecha en que viajen, de las reglas que les aplican en cuanto a edad permitida para vacunarse, y de la línea de cruceros. Royal Caribbean y Celebrity les exigen pruebas PCR de COVID-19 antes de abordar, durante el viaje y al desembarcar. En el caso de Royal Caribbean dicen que todo viajero mayor de 2 años, tendrá que ser sometido a múltiples pruebas.

3. ¿Ya todos los barcos y destinos están disponibles?

No, de hecho, a partir de julio es que veremos más barcos navegando de casi todas las líneas de crucero, pero no se proyecta que vuelvan todos a navegar hasta el 2022. Los destinos varían de acuerdo a la tasa de positividad y a las recomendaciones de viajes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Además las líneas de crucero recomiendan que se conozcan las restricciones de cada destino, antes de visitarlo porque todavía pueden surgir cambios de última hora.

4. ¿Se pueden hacer excursiones por cuenta propia o son obligatorias la del barco?

También depende del destino y de las líneas de crucero. Algunos, permitirán viajar por su cuenta en los destinos, mientras otros, requerirán “excursiones burbujas” solamente, es decir, las coordinadas por ellos. Esto puede variar entre la fecha que reservas y el momento de viajar, así que las líneas de crucero le notificarán qué aplica, pero en este aspecto, como en todo los demás relacionado con viajes ahora, se impone la flexibilidad y la paciencia.

5. ¿Se eliminaron los bufés y otros servicios de restaurantes?

Buenas noticias, no se eliminaron, pero se modificaron. El cambio mayor es que la comida será servida por el personal, en las distintas estaciones del bufé y en el caso de Royal Caribbean, se sugiere hacer reservaciones para el bufé, algo nuevo también y que puede hacerse a través del app del barco.

6. ¿Hay programa para niños disponibles?

Sí, las instalaciones para niños y las actividades están abiertas, aunque se requiere mascarilla para visitarlas.

7. ¿Las instalaciones, incluyendo piscinas, están limitadas a bordo?

La mayoría de actividades y facilidades estarán disponibles, aunque las líneas de crucero, como Royal Caribbean, han dicho que algunas áreas podrían ser solamente para los vacunados. En los gimnasios habrá horas exclusivas para los vacunados y otra para todos los viajeros.

8. ¿Qué pasa si hay un brote de COVID-19 a bordo?

De surgir un brote a bordo, se pondrá en marcha el estricto plan de higiene y saneamiento que tiene cada línea de crucero, y que podría incluir el regreso a puerto teniendo que acortar el viaje. Pero que haya uno o dos pasajeros positivos no significa que hay un brote. En ese caso dejan a los afectados en la cabina. Pero siempre los casos serán evaluados por las autoridades del barco en conjunto con autoridades de salud en tierra, quienes tomarán la decisión.

9. ¿Si decido cancelar mi viaje, me devuelven el dinero?

Todavía hay mucha flexibilidad para cancelar a última hora, algo que no era posible antes de la pandemia. Pero tiene que ver las condiciones que aplican a su viaje, antes de reservar. Consulte a su agente de viajes o a la línea de cruceros, qué pasa si cancela, qué razones le aceptarán y si le devolverán en forma de crédito para viaje futuro o el dinero invertido. Esto último se convirtió en lo más común a medida que avanzó la pandemia.

10. ¿Si el crucero es fuera de Puerto Rico y mi vuelo lo cancelan o cambian, y pierdo el crucero, me aplica devolución del dinero del barco?

Eso es distinto. Si pierde su viaje, porque perdió el vuelo, la aerolínea le devolverá el costo del pasaje o asignará otro vuelo, pero no le pagará por el crucero perdido. Por eso es importante tener un seguro de viajes y conocer la cubierta de la póliza que compre.