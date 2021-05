El indicador más claro de que la industria de cruceros volverá muy pronto a la normalidad la ofrecieron los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC). Esta entidad indicó que no se requerirán mascarillas ni medidas de distanciamiento social en cruceros que lleven el 95% de pasajeros y tripulantes completamente vacunados contra el COVID-19.

Los cruceros que no cumplan con la cantidad de pasajeros vacunados, podrían volver a navegar, luego de aprobar los viajes de prueba, que ya también se anunció que empezarán el 20 de junio, siendo el Freedom of the Seas, de Royal Caribbean, el primero que lo hará, desde el puerto de Miami.

Con esto, y de acuerdo a los CDC, se proporcionará a los operadores de cruceros más discreción con respecto a los viajeros completamente vacunados. Esta nueva actualización a las guías de los CDC, deja a las líneas de crucero con una probabilidad de que puedan navegar casi de inmediato, después de que sus ejecutivos han pasado meses presentado argumentos, protestando y buscando apoyo de líderes gubernamentales para lograrlo.

Además se espera que estas contribuyan a la vuelta a la normalidad de la navegación, ya que numerosos pasajeros se habían opuesto a la idea de navegar con mascarillas, aunque es una medida que lo han hecho algunas líneas de crucero que ya navegan por Europa, como MSC Cruises.

De aquí en adelante se proyecta que se multipliquen las buenas noticias. Si todo sale como previsto, y los primeros viajes no presentan problemas de positivos de coronavirus, los cruceros podrían recibir luz verde para volver a navegar de manera regular. Ya varias líneas de crucero como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Princess Cruises y Holland America, habían confirmado viajes a Alaska desde julio, pero hoy se confirmó que el Celebrity Edge será el primer barco que navegará desde Estados Unidos, el 26 de junio, desde Puerto Cañaveral, en Florida.

A cargo estará la capitana Kate McCue, que además de una experimentada profesional es toda una celebridad en las redes sociales, donde cuenta, entre otras cosas, las historias de su fiel acompañante, Bug Naked.

“Estoy orgullosa de poder decir que el día llegó, luego de 15 meses de conversaciones para que los barcos pudieran navegar”, dijo Lisa Lutoff-Perlo, CEO de Celebrity Cruises. El Edge será el primer barco de mar en navegar desde el 20 de marzo de 2020, cuando se hizo el cese de cruceros obligado por la pandemia del coronavirus. Desde esa fecha no había podido navegar en aguas estadounidenses, en viajes con pasajeros pagando, con excepción de cruceros de río, como American Cruise Lines, que empezaron en marzo de este año. Estos lo hicieron amparados en el permiso que tenían los barcos por parte de los CDC, si su capacidad era menor a 250 pasajeros.

Lo que todavía no han dicho, y sigue siendo motivo de interrogantes, es qué pasará con la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que prohíbe a los negocios en general solicitar evidencia de vacuna. La mayoría de líneas de crucero saldrán desde ese estado y han dicho que sí requerirán pruebas y que incluso deben haber pasado dos semanas de tener la vacunación completa para que se pueda viajar en sus barcos. Es una batalla entre dos fuerzas y habrá que esperar para ver quién la gana.