Celebrity Cruises empezó la navegación “con pie derecho”. Luego del receso de todos los cruceros desde marzo de 2020 debido a la pandemia, el Celebrity Edge, que fue inaugurado en el 2018, se convirtió el pasado 26 de junio en el primer barco en navegar en Estados Unidos.

Con la popular capitana Kate McCue, el barco sigue navegando en su primer viaje de siete días, con capacidad limitada a menos del 50% de ocupación y sin incidentes que navegar. La travesía, que salió desde Ft. Lauderdale, Florida, incluye Costa Maya, en México y Nassau, en Las Bahamas. La capitana es famosa por ser la primera mujer norteamericana de ese rango en un barco grande, pero también por su acompañante usual, su gato que es toda una celebridad y cuyos viajes y curiosidades son documentados en su página de Instagram, Bug Naked.

Para Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO de la empresa de cruceros, la salida del Edge representó el renacimiento para Celebrity y para toda la industria de cruceros. Para la capitana, el regreso fue doblemente emotivo ya que ella estuvo al mando del último barco que zarpó en el 2020, y que hizo historia al tener la tripulación principal, compuesta solo por mujeres.

“Siempre puedo responder cualquier pregunta sobre el barco y nuestros protocolos para volver a navegar, pero cuando se trata de hablar de nuestros pasajeros y tripulación, toca mi corazón”, dijo una muy emocionada capitana en un vídeo.

Pero el Edge no es el primer barco de Celebrity que navega este año, ya que primero lo hizo el Millenium, saliendo desde St. Maarten, el pasado 5 de junio. El saldo de ese primer viaje estuvo a punto de dañar el esperado regreso de la línea, porque se reportaron dos pasajeros positivos a COVID-19. Estos fueron menores de edad, no estaban vacunados y fueron aislados en su cabina luego del diagnóstico, sin que reportara un brote a bordo ni de otros pasajeros infectados al regresar.

También están navegando por las Islas Griegas, en Europa, en el nuevo Celebrity Apex, cuyo primer viaje zarpó desde Atenas el 19 de junio.

La línea de cruceros anunció que seguirá expandiendo las opciones de barcos navegando y que ocho de sus 14 naves lo harán en este 2021. Ya recibió el Celebrity Silhouette, que fue renovado completamente y que navegará a partir del 3 de julio, desde Southampton, Inglaterra y el Celebrity Flora, que navegará desde el 4 de julio, por las Islas Galápagos, de Ecuador, además de que viajarán por Alaska.

Los cambios debido al COVID-19

Dependiendo del lugar desde donde viaje, las reglas en cuanto a pruebas de vacunación, cambian, pero lo que es similar en todos los barcos, es que la tripulación está 100% vacunada. En Inglaterra navegarán con pasajeros mayores de 18 años, que estén completamente vacunados y que muestren prueba negativa PCR, de COVID, dentro de los tres días antes del viaje.

A los pasajeros de 16 años o más que viajen desde Estados Unidos se les pedirá que estén completamente vacunados, y a partir del 1 de agosto, se solicitará para los de 12 años en adelante. La excepción a esta regla son los viajes que salen de Florida, donde la empresa dijo que “se recomienda encarecidamente que estén vacunados”. En ese estado, es ilegal pedir pruebas de vacunación, por una Orden Ejecutiva del gobernador Ron DeSantis.

Sin embargo, Celebrity Cruises, en Florida, le da la opción al pasajero de presentar su tarjeta de vacuna y si no desean hacerlo los considera no vacunados, y están sujetos a sus reglas. Porque sí pueden imponer reglas dentro de sus barcos, como el requerir que los pasajeros no vacunados usen mascarilla, incluyendo quienes participan de sus programas infantiles o para jóvenes. Estos además son sujetos a otras pruebas y protocolos a bordo, y una prueba al desembarcar. Para esto los mayores de 16 años, no vacunados, deberán pagar, ya que no están incluidas en la tarifa del crucero. Una medida similar requiere su compañía hermana, Royal Caribbean.

Los pasajeros que han viajado han mostrado su satisfacción por no encontrar estrictas medidas a bordo, ya que a los vacunados no se les pide que usen mascarillas y muchos han comentado, a través de las redes sociales, que lo único diferente que notan es la poca cantidad de pasajeros, algo que los compace.

Con su regreso al mar se despejó la gran incógnita para quienes gustan de los bufés, pues no han sido eliminados, sino que son servidos directamente por el personal. Las piscinas y mayoría de facilidades, están abiertas.

Tanto en esta línea como en todas las que han regresado a navegar, se han establecido facilidades para evitar el contacto físico, como hacer el proceso de check-in más rápido, sin necesidad de esperar largo tiempo en el puerto, excepto para los casos que se requiere hacer pruebas de COVID-19 antes de entrar, para lo que se debe esperar los resultados antes de abordar.

En cuanto a los simulacros o “drill”, lo están haciendo a través del app. Las reservaciones siguen abiertas para los próximos viajes y pueden hacerse a través de cualquier agente de viajes local o con la línea de cruceros.