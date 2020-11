Lo que comenzó como una esperanza para demostrar todas las buenas medidas implementadas para la seguridad de viajeros de cruceros por el Caribe, terminó abruptamente, luego de que SeaDream Yachtch Club anunciara la cancelación de todos sus viajes este año.

La línea de cruceros, cuyo barco SeaDream I fue el primero en navegar por el Caribe desde Barbados en un viaje de siete días, tomó la decisión de cancelar los viajes de este año, luego de que se detectaran casos de coronavirus en nueve pasajeros. Estos casos se confirmaron al llegar a tierra, al mismo puerto de embarque, medida que tuvieron que tomar al conocerse un primer caso a bordo. Al atracar en Barbados, las autoridades de esa isla caribeña hicieron pruebas adicionales, y se confirmaron los nueve positivos, siete de ellos en pasajeros y dos en sus tripulantes.

La pregunta que muchos se han hecho es por qué este barco estaba navegando por el Caribe cuando los Centros de Control de Enfermedades (CDC), todavía no han dado el visto bueno para que las líneas de crucero viajen. Lo primero es que SeaDream lo que tiene son barcos pequeños tipo yate, de menos de 250 pasajeros, a los que no le aplican esas medidas de los CDC y lo otro es que este barco no llegaría a aguas estadounidenses en sus primeras rutas.

Además, y para tranquilidad de los pasajeros que abordaron en Barbados, pasó airoso la prueba de hacer un transatlántico desde Europa, con pasajeros hasta Barbados, y no hubo incidentes relacionados al COVID-19. En ese continente, luego de reiniciar operaciones después del cese por el COVID-19, hicieron 20 viajes entre Dinamarca y Noruega, sin ningún caso del virus reportado. En el barco, con capacidad para 112 pasajeros, iban solo 53 y 66 tripulantes.

Ellos, según reportado por medios sociales y por el periodista de cruceros Gene Sloan, de The Cruise Guy, tomaron estrictas medidas de seguridad y control para el abordaje y dentro del barco. Estas incluían pruebas antes de abordar, y todos habían resultado negativo. Sin embargo, llamó la atención de inmediato en los medios sociales, las múltiples fotos de la tripulación sin usar mascarillas. Al detectarse el primer caso, cuatro días después de iniciar el viaje, el capitán del barco hizo el anuncio por altoparlante, resultando en todos los pasajeros en cuarentena, hasta que lograron llegar de vuelta a Barbados donde esperaron el visto bueno de las autoridades para desembarcar.

“Hicimos múltiples pruebas de COVID-19 antes de abordar pero no fue suficiente para prevenir el virus a bordo. Ahora estaremos evaluando los procesos”, dijo la empresa en un comunicado al cancelar los viajes de 2020.

Con todas sus cabinas con vista al mar y una experiencia todo incluido, la empresa SeaDream Yacht Club fue establecida en el 2001 y cuenta con dos yates, el SeaDream 1 y el SeaDream II.