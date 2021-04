Siguen las voces fuertes a favor de la vuelta a navegar de los cruceros desde aguas estadounidenses. Las más recientes, se hicieron sentir ayer cuando los senadores republicanos por la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, junto al senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, sometieron una legislación para que se permita que los barcos naveguen a partir de julio.

“Los beneficios de las operaciones de cruceros son parte integral de las economías de las ciudades portuarias de Florida. Los floridanos y muchos otros estadounidenses que son empleados de puertos, operadores de cruceros o que trabajan en trabajos de hostelería cerca de las terminales de cruceros enfrentan un futuro incierto debido a la falta de respuesta de los CDC a las solicitudes de orientación de los grupos de partes interesadas. Me enorgullece unirme a los senadores Sullivan y Scott para presentar una legislación que requeriría que los CDC brinden orientación para reanudar las operaciones de manera segura este verano y permitir que la economía de Florida se recupere aún más”, dijo Rubio en un comunicado de prensa.

De ser aprobada, “The Careful Resumption Under Improved Safety Enhancements (CRUISE) Act” iría sobre la orden, todavía vigente, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que no solo no permite que los barcos naveguen desde este territorio, sino que tampoco ha dado un panorama certero de los pasos que hay que hacer para reanudarlos.

Esta nueva Acta, que solicita que los cruceros puedan navegar a más tardar el 4 de julio, revocaría dicha orden y requiere que los CDC emitan recomendaciones sobre cómo mitigar los riesgos de COVID-19 para los pasajeros y la tripulación a bordo de los cruceros. Además, establece un “Grupo de Trabajo” interinstitucional que desarrollará recomendaciones para facilitar la reanudación de las operaciones de cruceros de pasajeros en los Estados Unidos.

Según establece, a más tardar el 4 de julio de 2021, el CDC debe revocar la orden titulada “Marco para la navegación condicional y requisitos de prueba de COVID-19 de fase inicial para la protección de la tripulación”. Aunque deja claro, que los CDC, así como el Departamento de Salud de Estados Unidos, retendrán la autoridad para hacer cumplir las regulaciones necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades contagiosas en cualquier crucero individual.

Previamente, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis anunció que demandaría al gobierno federal por no permitir que los cruceros naveguen desde Estados Unidos, algo que indicó impacta grandemente la economía de su estado, donde está Miami, considerada “La Capital Mundial de los Cruceros”, y otros puertos de gran importancia, como Ft. Lauderdale y Puerto Cañaveral.

Aunque todos los anteriores son miembros del partido Republicano, las múltiples y crecientes peticiones a los CDC no se limitan a este renglón. Tanto la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), como Asociación Americana de Asesores de Viajes (ASTA), así como los principales ejecutivos de las líneas de cruceros, como Frank del Río, presidente y CEO de Norwegian Cruise Holdings, han solicitado a estos centros que les permitan volver a navegar. Entre sus argumentos figuran datos científicos sobre las medidas que están tomando las líneas de crucero para hacer de regreso la manera más segura de viajar en cuanto a medidas de salud y seguridad, que incluyen que muchos de ellos requerirán vacunas completas en sus pasajeros y tripulación.

Además han explicado que los más de 400,000 pasajeros que han viajado en cruceros en Asia y Europa, no han tenido situaciones que lamentar ni brotes del coronavirus, viajando a destinos específicos.

Los cruceros están en cese de operaciones desde marzo de 2020 y en Estados Unidos solo se han reanudado algunos de río, en barcos con capacidad de menos de 250 pasajeros, que es lo que permiten los CDC.