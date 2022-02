Una enorme maravilla que navega. Así puede considerarse el nuevo barco de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, que empezará a navegar desde el 4 de marzo. El crucero, que por ahora ostenta el título del “más grande del mundo”, llegó el pasado fin de semana a Port Everglades, el Puerto de Ft. Lauderdale, en Florida, desde donde hará sus viajes hasta abril.

El barco, que estuvo en construcción por 30 meses, y que estuvo listo en enero de este año, es el quinto de la clase Oasis. Fue descrito por Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International, como el que llevará este tipo de crucero, que ha sido tan revolucionario, a un nivel de maravilla, innovación y aventura.

Similitudes y diferencias con otros Oasis

Desde que se estrenó el primero, el Oasis of the Seas en el 2009, este tipo de barcos llamó la atención por su amplitud, sus impresionantes amenidades, como el AquaTheater, y su tamaño. Estos son barcos de superlativos. Este tendrá todo lo anterior, pero con modificaciones para seguir manteniendo el factor “wow” que ha caracterizado a estos cruceros.

Su AquaTheather, que es el anfiteatro al aire libre en la popa, y que es una de sus atracciones más impresionantes, viene rediseñado. Royal Caribbean había adelantado que su nuevo espectáculo será muy extremo, nunca antes visto. “InTENse”, será de alta intensidad, con acrobacias acuáticas entre otros elementos y es el primer espectáculo donde todas las participantes son mujeres. Nick Weir, vicepresidente senior de Entretenimiento de Royal Caribbean, ha estado compartiendo algunas ideas en sus redes sociales.

Aunque se mantiene el concepto de vecindarios en que están divididas sus áreas de comida, actividades y entretenimiento, el Wonder es el primero que en vez de siete, tiene ocho vecindarios. El nuevo, el “Suite Neighborhood”, está dedicado a dar más privacidad y exclusividad a los huéspedes de la royal Suite Class, donde están las amenidades para esta categoría de cabinas. Estas incluyen piscina, área para relajarse, el restaurante Coastal Kitchen y la impresionante Ultimate Family Suite, con capacidad para 10 personas.

Entre las novedades que trae este barco están más opciones de comida, como The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, con música country en vivo y comida sureña de almuerzo y cena, como ”johnnycakes”, pollo frito estilo sureño, buñuelos de cangrejo y camarones.

También The Vue Bar, un bar con plataforma flotante y su Wonder Playscape, para juegos acuáticos para niños, donde se usará mucha tecnología y habrá murales interactivos que se activan con el tacto.

Además, estarán combinadas las atracciones que más gustan de los barcos más modernos de la empresa, entre ellas, The Ultimate Abyss, que es una chorrera en seco que lo hace descender por varios pisos de la nave, el carrusel tallado a mano, el simulador de surfing (FlowRider), el zipline y las chorreras acuáticas.

El Wonder tendrá viajes de siete días por el Caribe, que incluye paradas en San Juan, A Perfect Day at CocoCay, y Nassau, en las Bahamas, y Roatán en Honduras.

Con una capacidad total para 6,988 pasajeros en ocupación doble, una tripulación de 2,300 empleados, un desplazamiento de 236,857 toneladas y un ancho de 210 pies, hace honor a su clase, y justifica muy bien su descripción como “ciudad flotante”. Ciertamente cuando se habla de eso, este es un ejemplo perfecto.

Desde mayo en Europa

La combinación ideal para los viajeros que quieren ser de los primeros en viajar en el barco más grande del mundo y navegar por Europa será el Wonder, que estará saliendo desde Roma y Barcelona, visitando destinos como Nápoles y Florencia, en Italia; Palma de Mallorca, en España y la Provenza, en Francia.

A su regreso, en otoño, llegará a Puerto Cañaveral, a una hora de Orlando, que será su puerto base en Florida. A partir de noviembre visitará Perfect Day at CocoCay y Philipsburg, St. Maarten, Charlotte Amalie, St. Thomas, y Cozumel, México.