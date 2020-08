Durante este tiempo de pandemia y con el objetivo de ofrecerle a la comunidad alternativas de esparcimiento al aire libre, NYC & Company, la oficina de promoción de la ciudad de Nueva York, lanzó “All In NYC: Public Art Edition”, un programa de arte público gratuito y curado para el disfrute de los neoyorquinos y visitantes locales del área triestatal.

El arte público forma parte integral del paisaje de la ciudad de Nueva York, y puede verse como emerge en parques, como decoración en paredes de concreto y transformando paisajes urbanos. El arte público siempre ha sido un verdadero testimonio del incontenible espíritu creativo de la ciudad y puede contemplarse desde ahora y hasta el 2021, a través de esta novedosa exposición que destaca la visión de nuevos talentos, así como también de algunos renombrados artistas.

La lista de las 30 obras, algunas de las cuales ya se encuentran en exhibición, puede apreciarse en nycgo.com/publicart, un recurso digital que incluye un mapa interactivo con los lugares en donde estos proyectos se encuentran localizados.

La siguiente lista incluye ejemplos de arte público, integrados en el programa, con nuevas obras que irán siendo agregadas, a medida que los museos e instituciones las instalen hasta finales del próximo año.

Brookfield Place

The Last Straw por Jean Shin (Hasta el 18 de septiembre de 2020)

Toma su nombre del refrán equivalente al español de “la gota que derramó el vaso”. Este proyecto examina de cerca los desechos plásticos. Comienza con una vista desde el interior de un sorbeto o pajilla, y pasa a la representación de miles de ellas que logran conformar una pared, antes de utilizarlas para mostrar el flujo de basura a través de los océanos.

Floating MAiZE por Jean Shin (Hasta el 18 de septiembre de 2020)

MAiZE se inspira en los vastos paisajes agrícolas del corazón de las tierras norteamericanas, y utiliza objetos desechados por la producción agrícola típica. Los visitantes entran en la escultura de Jean Shin a través de una escalera para sumergirse en un paisaje virtual flotante.

Brooklyn Museum

The Chronicles of New York City por JR (Hasta junio 2021)

JR, el artista francés, pasó un mes en el 2018 fotografiando a más de mil personas frente a una pantalla verde. El artista y su equipo mezclaron las imágenes de las personas con hitos arquitectónicos de la ciudad de Nueva York, para realizar un collage. Este mural acompaña el trabajo del artista en el Museo de Brooklyn, JR: Chronicles, la primera gran exhibición de su obra en los Estados Unidos.

Creative Time

Here Lie the Secrets of the Visitors of Green-Wood Cemetery (Aquí yacen los secretos de los visitantes del Cementerio Green-Wood) por Sophie Calle (A partir del 23 de julio)

Cerca de la entrada principal de Green-Wood, la artista Sophie Calle ha creado una instalación específica para el lugar en forma de lápida, donde se invita a los visitantes a plasmar sus secretos en papel para enterrarlos en el lugar. Durante el tiempo que dure el proyecto (hasta el 2042), la artista visitará periódicamente el lugar, exhumará los papeles y realizará una hoguera ceremonial para deshacerse de los secretos.

FiveMyles

A Setting por Sara Giménez y Jason Schwartz (Hasta el 30 de agosto de 2020)

Para que los visitantes experimenten el trabajo de los artistas sin entrar a la galería, Five Miles ha creado una exhibición visible desde la acera de enfrente. En el trabajo titulado A Setting, los artistas han llenado una habitación con diáfanos paneles de telas para crear un degradado de colores cálidos que invita al espectador a detenerse, reflexionar y apoyarse en los sonidos apacibles de grabaciones musicales. El trabajo se aprecia mejor al atardecer, cuando la luz tenue contrasta con los colores a contraluz de la instalación.

A Setting por Sara Giménez y Jason Schwartz

Frieze New York and Rockefeller Center

Frieze Sculpture at Rockefeller Center por el curador Brett Littman (Desde el primero de septiembre hasta el 2 de octubre de 2020)

Explora el espacio externo del Centro Rockefeller en Midtown para ver una colección de esculturas de ubicación específica. Seis artistas de todo el mundo - Ghada Amer, Beatriz Cortez, Andy Goldsworthy, Lena Henke, Camille Henrot y Thaddeus Mosley- contribuyeron con sus piezas. La curaduría fue realizada por Brett Littman, Director del Museo Isamu Noguchi de Queens. La segunda edición de este programa se inspira en la naturaleza; de hecho, debía abrir sus puertas durante el 50avo aniversario del Día de la Tierra.

Frieze Sculpture at Rockefeller Center

High Line

Brick House por Simone Leigh (en proceso)

Brick House, la instalación inaugural en High Line Plinth, es un busto de bronce de 16 pies de altura de una mujer afrodescendiente que mira hacia la Décima Avenida. Brick House forma parte de la serie de Leigh denominada Anatomía de la Arquitectura, la cual combina el cuerpo humano con formas arquitectónicas de regiones que incluyen África Occidental y el Sur de los Estados Unidos. Esta pieza en particular hace referencia a numerosas formas arquitectónicas: las estructuras de Batammaliba de Benín y Togo; el Teleuk (casas con forma de domo) de la gente de Mousgoum de Camerún y Chad; y el restaurant Mammy’s Cupboard (La alacena de Mammy) en el sur de los Estados Unidos.

Brick House por Simone Leigh

Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy

Liberty Bell por Nancy Baker Cahill (Hasta Julio del 2021)

Liberty Bell reflexiona sobre la evolución de la libertad, la independencia y la democracia, y alienta a los espectadores a hacer lo mismo. Este dibujo abstracto de una realidad aumentada, cuyos movimientos están acompañados por un toque de campanas, se experimentará al dirigirse a los lugares exteriores especificados y al utilizar la aplicación gratuita 4th Wall. El elemento AR no deja huellas ambientales, y se puede disfrutar guardando la actual distancia social.

The Laundromat Project

Mabuhay por Jaclyn Reyes, Xenia Diente, Princesa “Diana” De León, Ezra Undag y Hannah Cera (en proceso)

Las artistas Jaclyn Reyes, Xenia Diente, Princesa “Diana” De León, Ezra Undag y Hannah Cera pintaron un brillante mural en la pared lateral del Restaurant Amazing Grace en el vecindario Woodside de Queens. La palabra Mabuhay, un saludo filipino que significa “a tu salud”, “bienvenido” u “ojalá que vivas”, se entrelaza con dos tipos diferentes de plantas: calamansi y sampaguita. La primera, que también produce una pequeña fruta cítrica utilizada en la cocina filipina, se ofrece con frecuencia como consuelo para los dolientes; la segunda, sampaguita o jazmín, significa pureza y renovación.

Lower Manhattan Cultural Council

ECHO EXHIBIT por Asiya Wadud (en proceso)

La poetisa Asiya Wadud, residenciada en Brooklyn, creó una experiencia de escritura colaborativa en la cual los participantes, jóvenes y mayores (uno de los colaboradores acreditados tiene seis años) hablaron por teléfono por quince minutos con un escritor; cada conversación sirvió como catalizador para darle forma a un poema. Los resultados, diseñados por Shannon Finnegan de Brooklyn, se exhiben a lo largo del Seaport Distric de Manhattan, incluyendo el muelle 17.

Madison Square Park Conservancy

Ghost Forest por Maya Lin (hasta el 28 de noviembre de 2021)

El Bosque Fantasma de Maya Lin será un monumento imponente de 40 pies de altura de cedros blancos del Atlántico, un símbolo crudo de la devastación del cambio climático. Los árboles muertos, procedentes de Pine Barrens de Nueva Jersey, serán colocados sobre un campo de hierba en el parque.

Ghost Forest por Maya Lin

The Metropolitan Museum of Art

The NewOnes, will free Us de la artista Wangechi Mutu (hasta finales del otoño del 2020)

The NewOnes, will free Us: Es una exhibición compuesta por cuatro esculturas de bronce, que se imponen como las primeras obras de arte en ocupar los cuatro nichos en la fachada de las bellas artes del Met, desde su expansión hace más de cien años. Wangechi Mutu, una artista originaria de Kenia y establecida en Brooklyn, diseñó las figuras, The Seated I, II, III y IV, inspiradas en las cariátides, esculturas femeninas que generalmente brindan sostén y soportan peso, aunque aquí son libres de ataduras a estructuras y pueden ser desplazadas. Majestuosas y seguras, las creaciones de Mutu están cubiertas con espirales de bronce y decorados discos de espejos, cimentados en la tradición de los adornos africanos. Cada una de las piezas es diferente, aunque los pares (I y III, II y IV) son imágenes en espejo una de la otra.

The NewOnes, will free Us de la artista Wangechi Mutu

Museum of the City of New York

New York Responds (23 de julio – en curso)

Esta exhibición continúa con la tradición del museo de recolectar historias de la ciudad de Nueva York. ‘New York Responds’ destaca las experiencias de los neoyorquinos durante la pandemia de Covid-19 y las protestas de Black Lives Matter, que siguieron a la muerte de George Floyd. Entre los elementos exhibidos se encuentran selecciones de contenido de la convocatoria abierta del museo.

New-York Historical Society

Hope Wanted: New York City Under Quarantine por Kevin Powell y Kay Hickman (Del 14 agosto al 29 de noviembre, 2020) (Se busca Esperanza: Nueva York en Cuarentena)

Experimenta la tragedia y la resiliencia de la ciudad de Nueva York bajo el confinamiento del Covid-19, en la exposición de fotografía al aire libre de la Sociedad Histórica de Nueva York. El periodista Kevin Powell y la fotógrafa Kay Hickman pasaron dos días en abril recorriendo los cinco condados, tomando fotos y entrevistando a una gran cantidad de neoyorquinos. El resultado de este esfuerzo es una panorámica de cómo los neoyorquinos manejaron y reaccionaron ante estos tiempos sin precedentes.

Hope Wanted: New York City Under Quarantine por Kevin Powell y Kay Hickman

NYC Parks

The Immigrant Journey – Past Meets Present por Lina Montoya (hasta el 7 de octubre, 2020)

Este mural, que retrata las olas, montañas y estrellas, es una pieza complementaria de la instalación de la valla que se encuentra encima. Al adornar el cercado del patio adyacente al PS 39 de Staten Island, estos elementos retratados sirven como tributo a las comunidades de inmigrantes y al puerto de Nueva York. La instalación del cercado está inspirada en el ferry de Staten Island y en los barcos que trasladaron a la gente a la isla Ellis.

Photoville

Photoville Festival (del 17 de septiembre al 30 de noviembre, 2020)

El noveno Festival anual de Photoville presenta exhibiciones de fotos al aire libre en espacios públicos en los cinco condados. Además de su hogar habitual de Brooklyn Bridge Park, el evento aprovecha los lugares en el Lower East Side, Chelsea, Harlem, Queens, el Bronx y otras localidades. Las muestras fotográficas estarán en exhibición durante la mayor parte del otoño. La variedad habitual de charlas, talleres y eventos comunitarios de Photoville se llevará a cabo en línea.

Public Art Fund

Art on the Grid (Hasta el 27 de septiembre, 2020)

Este verano, Public Art Fund estrena Art on the Grid, 50 reflexiones artísticas sobre el momento actual, exhibidas en cientos de ubicaciones en toda la ciudad. Presentada en colaboración con JCDecaux, y a la vista en paradas de autobuses y pantallas de LinkNYC, en los cinco condados, esta exposición curada al aire libre fue concebida en la primavera del 2020 en respuesta a las crisis convergentes de la pandemia de coronavirus y el racismo sistémico en nuestro país.

Art on the Grid

Doors for Doris por Sam Moyer (Del 16 de septiembre, 2020 hasta agosto, 2021)

El artista, establecido en la ciudad de Nueva York, Sam Moyer, construye arcos utilizando piedra autóctona del área de Nueva York y restos de mármol de origen local que se originan en todo el mundo. Adornados con ricos patrones de mosaico, estos portales permiten al público tejer a través y alrededor de las esculturas. De pie como una puerta de enlace entre Midtown y Central Park, la comisión de Moyer enfatiza la composición diversa del carácter de la ciudad.

Doors for Doris por Sam Moyer

LaGuardia Terminal B Permanent Commissions (en curso)

La recientemente transformada Terminal B del Aeropuerto de LaGuardia, presenta cuatro instalaciones permanentes de arte específicas de Jeppe Hein, Sabine Hornig, Laura Owens y Sarah Sze. Al trabajar a una escala sin precedentes y basándose en experiencias personales, los artistas capturaron la energía creativa, la apertura, la diversidad, el espíritu democrático y la posición de la Ciudad como un faro para las artes y la cultura. Por encargo de LaGuardia Gateway Partners en asociación con Public Art Fund, las obras de arte transforman el aeropuerto en un nuevo y poderoso hito cívico.

LaGuardia Terminal B Permanent Commissions

Reverberation por Davina Semo (Del 13 de agosto, 2020 hasta abril, 2021)

Esta nueva exposición de la escultora Davina Semo, con sede en San Francisco, consta de cinco campanas de bronce de cuatro pies de alto, de color rosa anaranjado. Alojada en estructuras que se elevan a más de 14 pies de altura, Reverberation da vida a la costa de Brooklyn. Cada campana presenta una configuración única de agujeros perforados a través de su superficie, creando tonos individualizados. Las cinco obras de Semo tienen como objetivo unificar las comunidades a través de su anillo de esperanza, y alentar al público a reconsiderar cómo nos comunicamos y nos relacionamos entre nosotros.

Reverberation por Davina Semo (© JULIENNE SCHAER)

Reinstated por la Dia Arts Foundation con el apoyo de Times Square Alliance y MTA Arts & Design

Times Square por Max Neuhaus (en proceso)

La instalación de sonido del artista Max Neuhaus, Times Square, es una contribución permanente a la cacofonía del vecindario. Emitiendo desde la profundidad de una rejilla del metro, en el extremo norte de la isla peatonal en Broadway, entre las calles 45 y 46, la pieza es un bucle de sonido relajante, a menudo descrito como un zumbido, que el artista instaló por primera vez en 1977. La obra, que permanece camuflada, es una de las gemas ocultas del área. Como Neuhaus le dijo al New York Times: “La idea es que las personas lo descubran por sí mismas”.

Rockefeller Center

The Flag Project (Hasta el 16 de agosto, 2020)

The Flag Project es una instalación de arte público y un programa de participación comunitaria, para el cual los artistas de Nueva York fueron invitados a diseñar banderas que muestren su amor por la ciudad de Nueva York. Con obras de Jeff Koons, Marina Abramovic, Christian Siriano, Sarah Sze, Steve Powers, KAWS, Laurie Anderson, Hank Willis Thomas, Carmen Herrera, Jenny Holzer, Shantell Martin, Sanford Biggers y Faith Ringgold, la exposición incluye 192 banderas enarboladas alrededor de la pista en el Rockefeller Center.

Socrates Sculpture Park

Monuments Now (Hasta marzo del 2021)

MONUMENTS NOW presenta monumentos que destacan historias poco representadas y pueblos marginados. La Parte I presenta comisiones de Jeffrey Gibson, Paul Ramírez Jonas y Xaviera Simmons. La Parte II, “Llamada y respuesta”, muestra monumentos de los artistas becarios del 2020 Daniel Bejar, Fontaine Capel, Patrick Costello, Dionisio Cortes Ortega, Bel Falleiros, Jenny Polak, Aya Rodriguez-Izumi, Andrea Solstad, Kiyan Williams y Sandy Williams IV. La Parte III, “La próxima generación”, agrega un proyecto de estudiantes que participan en el programa Socrateens.

Monuments Now

Staten Island Museum

Women of the Nation Arise Outdoors (Hasta el 13 de diciembre, 2020)

Esta exhibición explora el rol de Staten Island en el movimiento sufragista y muestra la actuación de los sufragistas locales, incluidos Rosalie Gardiner Jones, Drusilla Poole y la Reverenda Florence Spearing Randolph, de la Iglesia Rossville AME Zion. En estos momentos, se exhibe una versión abreviada al aire libre fuera del museo.

Women of the Nation Arise Outdoors

The Studio Museum in Harlem

Chloë Bass: Wayfinding (Hasta el 27 de septiembre, 2020)

Wayfinding, la primera exposición individual institucional del artista conceptual, presenta veinticuatro esculturas de ubicación específica, que gesticulan el lenguaje vernáculo estructural y visual de la señalización pública. La exposición gira en torno a tres preguntas centrales: ¿Cuánta preocupación se expresa en la paciencia?, ¿Cuánto de la vida nos toma enfrentar los problemas?, ¿Cuánto amor requiere la atención? A través del texto y las imágenes de archivo, Bass activa una exploración elocuente del lenguaje, tanto visual como escrito, fomentando momentos de reflexión privada en el espacio público.

Chloë Bass: Wayfinding

Time Square Arts

Messages for the City (en proceso)

Lanzada como una campaña impulsada por artistas para transmitir mensajes de amor, gratitud y solidaridad con los habitantes de Nueva York, esta exhibición continua, que se ejecuta al inicio de cada hora, aparece en las pantallas de Times Square, así como en las que se encuentran sobre el túnel Lincoln y en los quioscos LinkNYC por toda la ciudad. Las obras actualmente presentadas han sido comisariadas por For Freedoms, un colectivo de artistas dedicado al compromiso cívico creativo, el discurso y la acción directa. Los artistas en la lista incluyen a Carrie Mae Weems, Jenny Holzer y Pedro Reyes.

Messages for the City (Maria Baranova)

Midnight Moment (en curso)

Todas las noches de 11:57 p.m. a 12 a.m., las vallas publicitarias en Times Square se toman un descanso de su programación regular para exhibir obras de arte digitales. El programa, en curso desde el 2012, transforma la famosa intersección de la ciudad en un enorme espacio de galería al aire libre. Los artistas anteriores han incluido notables como Nick Cave, Tracy Emin, JR, Laurie Anderson y Andy Warhol. Actualmente y hasta el 31 de julio, se exhibe She Never Dances Alone de Jeffrey Gibson, un artista de ascendencia Choctaw y Cherokee, cuyo proyecto de video celebra el poder de las mujeres indígenas al transformar la actuación de una bailarina de vestidos con campanillas en una llamada ancestral caleidoscópica, para atraer la fuerza y sanación.

Trust for Governors Island

Cabin de Rachel Whiteread (en curso)

Ubicada en la cima de Discovery Hill, en Governors Island, la impactante instalación de Rachel Whiteread es un molde de concreto de un cobertizo rural, una escultura que sugiere momentos de introspección y contemplación, piensa Thoreau, incluso mientras pasa por alto el bullicioso Bajo Manhattan. Esparcidos por los terrenos cerca de la obra de arte hay moldes de bronce de botellas, latas y otros artículos, algunos de los cuales provienen de Governors Island.

Cabin de Rachel Whiteread (Timothy Schenck 2019)

Church and The May Room de Shantell Martin (Hasta el 31 de octubre, 2020)

Los dibujos lineales en blanco y negro de Shantell Martin adornan Our Lady Star of the Sea, una capilla católica construida en Governors Island durante la Segunda Guerra Mundial. La obra de arte cubre el exterior y el interior de la estructura, incluidos el campanario, las paredes y el piso. La Sala de Mayo, que actualmente no está abierta para ver su interior, ofrece asientos para los visitantes en forma de letras, que se pueden reorganizar para formar palabras, así como una pared pintada con una serie de frases en cascada que comienzan con la palabra “may”, tal como “may your light shine” cuyo equivalente en español es “que brille tu luz”.

Church and The May Room (Timothy Schenck 2019)

Never Comes Tomorrow de Jacob Hashimoto (Hasta el 31 de octubre, 2020)

Esta instalación arquitectónica aérea fantasiosa adorna el Arco Liggett Hall de Governors Island. Construida con cubos de madera y enormes embudos de acero, la escultura dinámica juega con la arquitectura del pasadizo, creando un vórtice en forma de túnel entre el distrito histórico de la isla y el parque moderno. Never Comes Tomorrow fusiona los intereses de Jacob Hashimoto en las áreas de sistemas, historia y cosmología y marcó la primera gran exposición de arte público del artista en la ciudad de Nueva York.

Never Comes Tomorrow (Timothy Schenck 2017)

Various Organizations

Black Lives Matter Murals por Varios Artistas (en curso)

Si bien el mural en la Quinta Avenida frente a la Torre Trump puede haber atraído la mayor atención, la ciudad está nombrando y pintando calles en los cinco condados en honor al movimiento Black Lives Matter. La primera de estas obras públicas formidables se pintó en el vecindario Brooklyn’s Bed-Stuy neighborhood; entre los asistentes destacados se encontraron la fiscal general del estado Letitia James, la cineasta Spike Lee y los artistas Dawud West, Cey Adams y Hollis King. Para la obra de Harlem (the one in Harlem), un grupo de artistas locales, dirigidos por el curador LeRone Wilson, junto con representantes de casi dos docenas de grupos comunitarios, se reunieron para pintar el bulevar Adam Clayton Powell Jr. Se pueden apreciar otros murales, o están en camino, en el Bajo Manhattan, en el centro de Brooklyn, en la terraza Richmond de Staten Island y en la avenida Morris del Bronx.

The Africa Center

Black Lives Matter Tribute at the Africa Center (en curso)

(Homenaje a Black Lives Matter en el Centro de África)

El Centro de África instaló este tributo de tres pisos al movimiento Black Lives Matter, desplegado en una cobertura que adorna 45 pies alrededor del edificio Museum Mile. La obra exhibe los nombres de personas afrodescendientes que fueron ultimadas por la policía o que fallecieron, durante su detención, por las fuerzas de la ley. El tributo también expresa el agradecimiento a los trabajadores al frente de la pandemia, que ha impactado grandemente a la comunidad afrodescendiente en todo el país.

Wave Hill

Forest Dialogue por Ana Flores (Hasta el 29 de noviembre, 2020)

Toma asiento en una de las sillas de bronce colocadas en medio de la metasecoya y los cipreses calvos frente a la Galería Glyndor de Wave Hill. Ana Flores, su escultora, se enfoca en narrativas culturales y ecológicas en su trabajo; Los acogedores asientos sirven como un recordatorio de la alineación con el mundo natural.

Whitney Museum of American Art

Day’s End por David Hammons (Otoño del 2020)

Esta instalación del influyente artista establecido en la ciudad de Nueva York, David Hammons, será una vasta estructura abierta que sigue el contorno, las dimensiones y la ubicación del cobertizo original Pier 52 en el río Hudson. El trabajo toma su inspiración y nombre de la obra de arte de Gordon Matta-Clark de 1975, en la que el artista cortó cinco aberturas en el cobertizo original. La pieza, desarrollada por el Whitney en colaboración con Hudson River Park Trust, también hace referencia a la historia de la costa de Nueva York y promete ser especialmente encantadora al atardecer.

Day’s End por David Hammons

We Wither Time into a Coil of Fright por Jill Mulleady (en curso)

Jill Mulleady crea un paisaje surrealista poblado por múltiples figuras en una escena que ha descrito como una especie de “baile”. Aunque las figuras están agrupadas cerca de la orilla del río, parecen desconectadas, incluso absortas en sí mismas. La sensación de que la vida moderna está hiperconectada y aislada se hace más evidente por el exuberante entorno natural de la escena. Esta obra, de lugar específico, es parte de una serie de instalaciones rotativas de arte público en la fachada de la 95 Horatio Street, frente al Whitney Museum of American Art.