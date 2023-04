La inauguración del esperado servicio de tren de Brightline, entre Orlando y Miami, en Florida, está más cerca que nunca. Hoy se presentó a la prensa la estación de tren de Orlando y se dieron detalles sobre los precios y el horario.

La estación, de 37,350 pies cuadrados, y adyacente al nuevo Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) lleva los brillantes colores insignia de Brightline. Con un amarillo brillante, el moderno terminal da la bienvenida a los pasajeros del tren, que tendrán diferentes salones para escoger, dependiendo del tipo de boletos que compren. Estará conectada al estacionamiento del Terminal C, donde hay más de 350 espacios designados para clientes del tren de Brightline. Además, tiene acceso directo, en menos de cinco minutos a las otras terminales A y B del MCO.

Durante la presentación, que reunió a más de 300 invitados, se anunciaron los precios, un elemento del que no se tenía detalles hasta ahora. El boleto de una vía costará desde $79 para la categoría de viaje Smart y desde $149 para premium. Este último incluye comida, meriendas y bebidas gratis y ofrece un lounge separado para sus pasajeros, además de prioridad al abordar y un vagón del tren exclusivo para ellos.

Habrá ofertas de boletos para familias de cuatro personas, por menos de $199 por cada vía. La venta de boletos empezará en mayo, para viajes futuros, porque todavía no se han confirmado fechas de inicio del servicio.

Los pasajeros podrán comprar boletos por adelantado, en kioscos de la estación o en el mostrador de servicio al cliente. Luego de registrar su equipaje, entrarán al área de seguridad. Al terminar el proceso, llegarán directo a los diferentes salones y facilidades de la estación, que es de dos niveles. Entre ellas, hay un Mary Mary Bar, para cócteles y aperitivos, que tiene vistas panorámicas al área de llegada y salida del tren. También el MRKT Place, con refrigerios y artículos para venta y un área de juegos para niños, localizado en el Smart Lounge.

En la estación tienen Wi-Fi de alta velocidad, áreas para cargar los electrónicos y 87 pantallas de televisión, para entretenerse mientras espera.

En la actividad estuvieron personalidades de la política y de la industria de turismo de la ciudad. Entre ellos, el alcalde de Orlando Buddy Dyer y Jerry Demings, del Condado de Orange, así como Kevin Thibault, CEO de la Autoridad de Aviación del Greater Orlando.

“Como floridano central de toda la vida, me enorgullece ver el avance de nuestra comunidad hoy a medida que nuestro verdadero centro multimodal se hace realidad y celebramos la estación Brightline Orlando y el próximo servicio de trenes a nuestro aeropuerto internacional. Esta estación representa más que un nuevo servicio de trenes, una conexión crítica para nuestra comunidad con los trabajos y las oportunidades y muestra aún más el poder de las asociaciones y lo que nuestra cultura de colaboración aquí en Florida Central puede hacer para mejorar las vidas de nuestros residentes, trabajadores y viajeros cuando trabajamos juntos”, dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

Por su parte Mike Reininger, director ejecutivo de Brightline, llamó el evento de hoy “un hito que marca la última pieza de la infraestructura transformadora que ahora está completa mientras nos preparamos para el inicio del servicio que hemos estado construyendo durante una década. Esta estación será una puerta de entrada para los visitantes y viajeros de Florida, pero más allá de eso, es indicativo de cómo nos propusimos transformar los viajes de una manera que no se ha hecho en más de un siglo. Estamos orgullosos de comenzar este viaje en Florida. Ahora es el momento de lograr esto en otras partes del país”.

16 viajes diarios de ida y vuelta cada hora

Las autoridades de Brightline también dieron a conocer los horarios del tren, que tendrá 16 viajes ida y vuelta diariamente entre Orlando y Miami. El recorrido directo durará dos horas y 59 minutos, mientras que el recorrido regular, con paradas en West Palm Beach, Boca Ratón, Ft. Lauderdale y Aventura, durará tres horas y media.

El primer tren saldrá de Orlando a Miami a las 5:00 a.m., y el último a las 8:50 p.m. Desde Miami, el primero será a las 6:50 a.m. en la semana y a las 5:45 a.m. los fines de semana, con el último viaje saliendo a las 9:45 p.m. todos los días.