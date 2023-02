Su sueño de conocer mundo de una manera especial no es nuevo. La idea daba vueltas en su cabeza desde que tenía 25 años y, por diferentes razones, no se hacía realidad. Pero a Rosa Elena Ortiz Pomales, como a tantos otros, la pandemia la hizo pensar en que la vida es corta, frágil y que hay cosas que son “ahora o nunca”. Por esta razón, puso manos a la obra para hacer realidad su viaje soñado.

“La preparación tomó casi dos años. Primero salí poco a poco de mis deudas y ahorré. Quería hacer un viaje en budget, pero no uno donde no pudiera darme un gusto con algo que realmente quisiera”, dijo Ortiz, nacida en Santurce y quien se mudó a Estados Unidos en el 2007 para estudiar una maestría en Miami, y ahora reside en Filadelfia.

Rosa Elena Ortiz Pomales en Petra. (Suministrada)

Empezó a identificar los sitios o lugares históricos a visitar. “Tenía una pizarra grande en mi habitación, y empecé a leer libros de viajeros que habían hecho viajes similares, y a seguir en social media personas que habían tenido la experiencia, especialmente mujeres que viajaban solas. Usé mucho Google y Google Flight”, dijo la boricua egresada de la Universidad del Sagrado Corazón y quien visita la Isla al menos una vez al año para compartir con su prima y abuela, que tiene más de 100 años y vive en Guayama, donde ella se crió.

Al planificar, cambió de idea y realizar un viaje de seis meses en vez de un año, por el presupuesto. Empezó definiendo sitios que quería ver e identificando ciudades probables para viajar. Estableció solo el lugar de inicio y un par de países (Irlanda, que dice que la enamoró; Escocia, Croacia y Marruecos para más adelante). El 25 julio de 2022 viajó a Dublín, Irlanda, con pasaje de ida, iniciando el viaje que terminaría en enero de 2023.

Su prioridad era disfrutar de la naturaleza, recorrer campos y cuerpos de agua, y en invierno, cambió más hacia lo urbano y cultural.

“Tener agendado esos primeros destinos me hacía sentir segura, y de ahí en adelante iría a donde quisiera, donde estuvieran los pasajes o medios de transporte más económicos o donde la moneda estuviera más barata”, explicó.

Eso hizo, con el único inconveniente de que Irlanda sobrepasó sus expectativas y le hubiera gustado estar más tiempo, pero ya tenía coordinado los otros dos destinos, lo que le recordó lo bueno de no haberlo planificado todo.

“Siempre se conoce gente que viaja como tú, en tours y en hostales. Conocí en Croacia una muchacha mexicana, nacida en Los Ángeles y prometimos reencontrarnos para ir a algún destino. Así fuimos a Egipto, Chipre y Jordania. Ahora es una amiga para toda la vida”, dijo Rosa.

En tanto tiempo y lugares visitados, no recuerda ningún contratiempo qué lamentar. “Dios me acompañó. Solo me arrepiento de no haber ido antes y no haberme pasado un año, aunque en seis meses fui también a Montenegro, Grecia, Italia, España, Austria, Eslovaquia y Hungría”, dijo.

Dentro de uno de los templos de Egipto. (Suministrada)

En su recorrido, encontró problemas mínimos que dice eran esperados. Una vez no llegó su maleta carry-on, que tuvo que registrar, y en Portugal olvidó poner la alerta de viaje para el día que volaría a Egipto y perdió su vuelo. “Tuve que gastar mucho en otro vuelo porque no compraba seguro de viaje para el pasaje. No obstante, sí invertí en un seguro de viajes de salud, para mi paz mental y de mi familia. Si me hubiese enfermado, sabía que podría ir a un hospital, y en el peor escenario, si pasaba algo catastrófico, sabía que trasladarían mi cuerpo a donde mi familia. Gracias a Dios no tuve que usarlo, pero es algo altamente recomendado”, explicó.

Seguridad

Siempre se sintió segura. “Tenía claro dos cosas importantes. Mi viaje no era de shopping, imposible estar comprando si viajaba con una mochila y un carry-on. Y mi viaje era cultural, no de jangueo. Nunca regresaba de noche al hostal, y no explicaba a nadie que viajaba sola, a menos que no me sintiera completamente cómoda. Confié en mi intuición. Eso sí, en Egipto y luego de estar con un guía una semana, nos quedamos solas otra semana, y fue el único lugar donde me sentí incómoda, por la manera en que perciben a la mujer”. Tanto para Egipto como para Marruecos, la viajera recomienda que se hagan tours la mayor parte del tiempo. Siempre hacía walking tours porque eran gratis, divertidos y le permitía conocer a otros viajeros, aunque también contrató compañías locales; y dice que en esto se gasta una buena parte del presupuesto de viajes.

Al final del viaje, se reencontró con sus padres en Italia, pasaron navidades juntos y fueron a España, desde donde regresaron.

Ya de vuelta, espera planificar su próximo viaje, y encontrar un trabajo que le permita viajar, pero además hacer otro sueño realidad, una compañía para organizar viajes a través del mundo para mujeres solas.

El mayor aprendizaje

“Siempre vivimos con la idea de que todo el mundo es malo, que hay que tener miedo porque el mundo se está perdiendo. Este viaje me enseñó que hay tanta felicidad en el mundo y tanta gente buena. Y que la gente es tan feliz con lo que tiene, hay mucha gente que piensa como tú y quiere lo mismo que tú, y te va a ayudar en lo que necesites”.

Rosa compartió sus vivencias en Instagram: @wanderlust.rosa