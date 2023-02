¿Irse a recorrer esos “mundos de Dios” por su cuenta es una opción real que puede hacerse más allá de una fantasía viajera? Claro que sí, ese es el mensaje que ofrece la boricua Rosa Elena Ortiz Pomales, casi acabada de llegar de un viaje de ensueño de seis meses, sola, a más de una docena de destinos de Europa y África.

Muchos lo sueñan y lo logran, pero otros lo consideran algo lejano o hasta imposible, ya sea por circunstancias personales, económicas o porque a veces no saben por dónde empezar a planificar.

Ortiz Pomales compartió con De Viaje, consejos aprendidos durante su recorrido, que inició en julio de 2022 y concluyó en enero de este año.

Presupuesto y tiempo

Un presupuesto de viaje razonable es unos $100 por día por persona, pero depende muchísimo de su estilo de viaje. Lo mejor, para quienes puedan hacerlo, es saldar todas las deudas antes del viaje, y saber cómo manejar el tema del empleo, si puedes renunciar o tener algún permiso especial.

Alojamiento

Reservé hostales en Hostelworld.com y booking.com, que iban entre los $20 a $45 por noche. Allí van personas de todas las nacionalidades y edades, pero mayormente entre 20 a 30 años. Usé cuartos compartidos, preferible con mujeres. En general, los hostales estaban bastante limpios y algunos incluían desayuno.

Preferí cuartos de cuatro, seis u ocho personas, los de 12 o más eran demasiado (mientras más personas, más barato). Tenían cortinas para separar las camas y lockers -a veces grandes- para la maleta. Recomiendo que siempre le pongas candado. Solo usé Airbnb cuando me reuní con mi familia en diciembre.

Templos egipcios. (Suministrada)

Salud

Pero si quieres viajar, no te preocupes por esto. No puedes estar demasiado atento a eso, porque si no, no viajas. Claro, yo tomaba medidas para mantenerme saludable, como bañarme en los baños con sandalias flip flop.

Además invertí en un buen seguro de viajes que me cubriría en caso de necesitar atención médica o traslados a mi hogar o al país, en caso de surgir una catástrofe.

Vigila los gastos

El transporte, que puede ser tan costoso como quieras o muy económico si aprovechas vuelos baratos (abundan), o rutas de autobuses. Encontré que los trenes se tardaban más que los mismos autobuses.

Las compras. Las mías fueron compras mínimas y pequeñas, incluyendo ropa por temporada para luego soltarla. Cuando terminó el verano, la dejé y busqué algunas opciones de invierno que no pesaran mucho. Dejé mis botas de hiking y mis sandalias que casi no usé, y utilicé un par de tenis. Solo usé una mochila y un carry-on, y lavaba en los hostales o pagaba por eso, a veces muy económico. Todo tenía que caber en ese equipaje.

Tu conexión con el mundo y tu familia. Usa SIM card si vas a estar mucho tiempo en un lugar (a veces son costosas), pero recuerda que hay wifi (casi siempre bueno). Mi iPad y teléfono fue todo lo que necesité. Recomiendo que uses el calendario del celular para tu agenda de viajes.

Petra, en Jordania. (Suministrada)

Regálate una o varias experiencias especiales que realmente te gusten. Separé dinero para mis “lujos” de viaje. Estoy relacionada con la industria de belleza y amo los masajes y las cremas corporales. Entre otros, fui a unos increíbles baños termales en Budapest y siempre hacía, al menos, una buena comida local de cada lugar, para probar la gastronomía auténtica.

Seguridad

El app Life360 le dio paz mental a mi mamá y a mÍ. Con eso estaba tranquila de saber que mi familia sabía dónde estaba y siempre seguí mi intuición para mantenerme segura. No tuve ningún problema.

Toma en cuenta

Si un día tienes un plan de excursión o un recorrido por tu cuenta y no puedes o no quieres levantarte, nada pasa; disfruta el momento.

Prepárate para las emociones. Lloré de emoción en muchos lugares, como Atenas, Petra, paseando en globo encima de los templos egipcios y las pirámides y en el Desierto de Sahara.

Oriéntate bien sobre el tiempo de estadía y las visas. Hay destinos que requieren visado y asegúrate de no pasar del tiempo permitido, como sucede en los países del Tratado Schengen, que el límite son 90 días en un período de 180 días.

Ortiz Pomales compartió sus historias de viaje en Instagram, @wanderlust.rosa