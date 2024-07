Centro Espacial Kennedy, una visita imperdible si va a Florida

Además, podrá ver “Path To The Moon”, una colección de exposiciones y artefactos que celebran los hitos de las misiones Apolo 7-10 y la tecnología que garantizó la seguridad de los astronautas en su viaje a la Luna, cubriendo una distancia promedio de 384,600 km y verá artefactos auténticos de las primeras misiones Apolo. También disfrutará con Moonscape, una exhibición del Apolo 11, que enfatiza el momento en que Buzz Aldrin y Neil Armstrong plantaron la bandera estadounidense en la superficie luna, y el vehículo que fue el refugio de los astronautas y los llevó de regreso a la nave, así como detalles del traje espacial Apolo.

Mucho más que el Apollo/Saturn V Center

Entre estas está el nuevo Gateway: The Deep Space Launch Complex, All Systems Are Go!, una experiencia educativa y divertida, con marionetas de última generación, luces, sonidos y los personajes de Peanuts en el Universe Theater. Además, podrá ver Heroes & Legends, donde verá el Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos, Journey to Mars, el Rocket Garden y la impresionante exhibición del transbordador espacial Atlantis, en un gran salón que es hogar permanente del vehículo auténtico que orbitó la Tierra 4,848 veces en 33 misiones.