La pandemia del COVID-19 llegó al Caribe en pleno auge de la temporada alta, cuando los turistas, sobre todo provenientes de Estados Unidos, colman las playas en las vacaciones de invierno y primavera, y proveen los ingresos que mantienen a flote a los centros turísticos, y a veces a países enteros, durante el periodo inactivo del verano y el otoño.

Sin embargo, en años recientes, lugares como Puerto Rico y las Bahamas han tenido bastante actividad en verano, impulsada por los turistas que buscan descuentos, los viajeros de aventura y las familias.

Ahora, a medida que la región empieza a reabrir sus puertas a visitantes internacionales, se enfrenta no solo al desafío de la pandemia, sino al golpe financiero que le ha significado la ausencia de cruceros y el inicio de la temporada de huracanes.

“No nos estamos engañando. Tenemos total certeza de que el turismo se recuperará poco a poco”, dijo Frank Comito, director ejecutivo y general de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA, por su sigla en inglés), que representa a 33 asociaciones nacionales de hoteles en la región. “Prevemos que aquellos que sí abran sus puertas en los próximos meses tardarán un tiempo en ver los niveles de ocupación hotelera siquiera acercarse al 50 por ciento”.

Ahora que los países están reabriendo sus fronteras, la mayoría está exigiendo el uso de cubrebocas en interiores y el cumplimiento del distanciamiento social.

Otras restricciones varían mucho. El plan de Aruba fue reabrir sus puertos a canadienses, europeos y la mayoría de los residentes del Caribe el 1 de julio, y a visitantes de Estados Unidos el 10 de julio. San Martín anunció que su aeropuerto reabriría el 1 de julio, siempre y cuando los casos de COVID-19 permanecieran en cero. Las Islas Caimán, una nación que depende mucho menos del turismo (alrededor del 30 por ciento de su economía) esperará hasta septiembre, a diferencia de muchos de sus territorios vecinos. San Bartolomé es una de las muchas islas que solicitan una prueba negativa de COVID-19 a los recién llegados o les ofrecen una al llegar (por 155 euros, o unos 175 dólares). Para Bonaire y Curazao, el plan fue reabrir el 1.° de julio, para ciertos países europeos.

“Estados Unidos no está incluido en esta etapa de reapertura debido a que aún se considera un territorio de alto riesgo”, de acuerdo con una carta de la Secretaría de Turismo de Bonaire para sus socios de la industria.

Conforme los gobiernos esclarecen sus políticas, las aerolíneas, entre ellas American Airlines, Delta, JetBlue y Southwest, planean reanudar sus viajes a muchos destinos del Caribe en julio.

Cuando esto suceda, volarán en medio de una temporada de huracanes que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) predijo que podría ser más intensa de lo normal. En mayo, pronosticó que habría de 13 a 19 tormentas con nombre, entre las cuales seis o tres se convertirían en huracanes de categoría 3 o más.

La región ha experimentado tormentas más intensas de lo habitual desde 1995 debido a las temperaturas más elevadas de los océanos, los vientos alisios más débiles y otros factores.

Las naciones del Caribe, siempre atentas, esperan aprovechar una buena temporada de verano antes del punto álgido de la temporada de tormentas en septiembre.

“Esperamos poner en marcha en junio, julio y agosto para inyectarle a la economía los ingresos que necesitamos y luego, con suerte, sobrevivir la temporada de huracanes”, comentó Joseph Boschulte, comisionado de Turismo para las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

A excepción de Guyana, se estima que la economía del Caribe se contraiga un tres por ciento en 2020, según el Banco Mundial.

A continuación, los planes de los cinco destinos isleños que reabrirán en estas fechas.

Las Bahamas

El territorio de las Bahamas planea entrar a la fase 2 de su reapertura el 1 de julio, en la que recibirá a visitantes del extranjero. Los viajeros mayores de 2 años deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 en los 10 días posteriores a su llegada. También deberán presentar una visa electrónica de salud que les hace preguntas, como a dónde han viajado en las últimas seis semanas, y recibir una autorización de viaje.

“En cuanto a la reactivación del turismo, todos los datos muestran que los estadounidenses están interesados en viajar dentro de su mismo país pero, dada la cercanía, están considerando las Bahamas como una parada nacional”,explicó Joy Jibrilu, directora general del Ministerio de Turismo de las Bahamas, y agregó que el 82 por ciento de los visitantes son de Estados Unidos. “Eso nos está favoreciendo”.

Algunos centros turísticos, entre ellos Baha Mar, el lujoso complejo en Nassau, seguirán cerrados hasta octubre.

Sin embargo, Atlantis Paradise Island, el centro vacacional más grande de las Bahamas, planea abrir a partir del 30 de julio. Para mediados del mes, espera tener disponible casi el 60 por ciento de sus 3786 habitaciones. Sus secciones de parque acuático y para nadar con delfines estarán abiertas, así como su casino y sus 20 restaurantes.

Julio y agosto suelen ser los dos meses más ajetreados del complejo vacacional, pues llegan las familias en sus vacaciones de verano.

“Sabemos que no todos se sentirán cómodos de viajar al principio”, mencionó Audrey Oswell, presidenta y directora general de Atlantis. “Si llegamos a un 50 por ciento de ocupación, me sentiré muy contenta”.

Jamaica

Jamaica reabrió sus fronteras a los viajeros internacionales el 15 de junio, con lineamientos que se revisan cada dos semanas. Actualmente, los visitantes deben ser previamente aprobados por medio de una autorización de viaje en línea que evalúa el riesgo a la salud que implica el solicitante. A partir del 10 de julio, los viajeros de áreas que se consideren de alto riesgo —en este momento estas incluyen a Arizona, Florida, Nueva York y Texas— deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 tomada en los siete días posteriores a su llegada.

Los viajeros deben limitarse a un “corredor turístico seguro” recientemente designado, que se extiende a lo largo de la costa norte, desde Negril hasta Portland (un segundo corredor en la región de Kingston, la capital, está abierto a las personas que viajan por negocios).

Las propiedades que tienen permitido abrir deben pasar una evaluación de cumplimiento de los lineamientos sanitarios del COVID-19, que incluye protocolos como desinfectar puntos de contacto público, los botones de los ascensores, por ejemplo, cada dos horas, instalar puertas automáticas o tener a una persona que abra y cierre las puertas, así como mover la mayor cantidad posible de actividades al aire libre.

Los centros turísticos están reabriendo poco a poco. Sandals Montego Bay reabrió el 16 de junio; cinco sucursales más de Sandals abrirán en el transcurso de octubre. El Tryall Club, la propiedad de 890 hectáreas con 75 villas en alquiler en la bahía de Montego, anunció que reabrirá el 1.° de agosto. El centro vacacional todo incluido Sunset at the Palms en Negril planea reabrir el 9 de julio. La boutique de 55 habitaciones Jamaica Inn en Ocho Ríos aún no anuncia su fecha de reapertura, aunque la gerencia espera que sea a finales de julio.

“No creemos tener el nivel de demanda que justifique una reapertura”, admitió Kyle Mais, director general de Jamaica Inn. “Las aerolíneas son gran parte de la fórmula. Vemos más demanda a finales de mes, conforme se anuncian más vuelos”.

Puerto Rico

Puerto Rico anunció que reabrirá sus puertas al turismo el 15 de julio. Los viajeros tendrán que mostrar pruebas negativas de COVID-19 en las primeras 72 horas de su llegada o hacerse una prueba ahí mismo y, de salir positiva, deberán ponerse en cuarentena durante 14 días por sus propios medios.

Las playas de Puerto Rico están abiertas, aunque el toque de queda en toda la isla, impuesto de diez de la noche a cinco de la mañana, se ha extendido hasta el 22 de julio. Los restaurantes están operando al 75 por ciento de su capacidad, y los casinos, que abrirán el 1 de julio, planean hacer revisiones de temperatura en la entrada.

Para alentar a los viajeros, varios hoteles están ofreciendo descuentos, entre ellos el Caribe Hilton en San Juan, que ofrecerá una estancia de tres noches por el precio de dos hasta fin de año (desde $199 la noche).

Este año sin duda será una anomalía en San Juan, que suele recibir a más de 500 cruceros al año. Un ambiente más calmado en Puerto Rico podría atraer a algunos visitantes, pero es un golpe financiero para la isla que quedó devastada tras el paso del huracán María en 2017 y, a principios de este año, una serie de terremotos.

“La temporada de turismo estival ha evolucionado y no depende únicamente de los lugareños, pero este año, el turismo local encenderá de nuevo los motores de esta industria aquí en Puerto Rico”, afirmó Brad Dean, director ejecutivo de Discover Puerto Rico, que promueve el turismo en la isla.

Santa Lucía

Santa Lucía abrió sus fronteras oficialmente el 4 de junio y esperaba recibir sus primeros vuelos internacionales la primera semana de julio. Los pasajeros entrantes deben presentar una prueba negativa de COVID-19 en las primeras 48 horas de su llegada.

Casi una decena de hoteles en la isla han solicitado una nueva certificación de limpieza obligatoria para COVID-19, que incluye protocolos para desinfectar el equipaje en cuanto llega, dar mantenimiento a una enfermería, actualizar los estándares de limpieza de las instalaciones, proporcionar desinfectante para manos y reacomodar las áreas de comedor conforme a los lineamientos de distanciamiento social.

The Moorings, un establecimiento de alquiler de yates con y sin tripulación, reabrirá su sede de Santa Lucía el 1 de agosto con embarcaciones desinfectadas, ropa de cama en bolsas selladas y recomendaciones a los pasajeros para que traigan su propio equipo de esnórquel, pues ya no estará incluido.

“Santa Lucía es afortunada de tener una ocupación sólida durante todo el año y varios hoteles están ansiosos de reabrir porque todavía tienen reservaciones registradas”, dijo Karolin Troubetzkoy, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Santa Lucía.

Las Islas Vírgenes de EstadosUnidos

El 1 de junio, las Islas Vírgenes de Estados Unidos entraron a la cuarta de sus cinco etapas de reapertura, por lo que están recibiendo turistas, aunque deben someterse a revisiones de temperatura y evaluaciones de salud en cuanto llegan.

Las autoridades de turismo esperan que, con el aumento de los vuelos programados en julio y la reciente reapertura de hoteles de alto perfil como el Ritz-Carlton, Santo Tomás sea un atractivo para los viajeros durante las vacaciones de verano.

“Las Islas Vírgenes de Estados Unidos están preparadas para sacar provecho de las personas que quieran viajar dentro del territorio estadounidense”, comentó Boschulte, el comisionado de Turismo.

Antes de la pandemia, las islas estaban listas para recibir a 1,5 millones de pasajeros de cruceros este año, de los cuales 1,4 millones llegarían a Santo Tomás. Aunque muchas de las tiendas ubicadas en la avenida principal de la capital, Carlota Amalia, están cerradas puesto que dependen de las embarcaciones, otros negocios han seguido adelante.

“Nuestros restaurantes principales están abiertos con las precauciones adecuadas, y la sopa de calalou de Gladys está más rica que nunca”, afirmó Gerard Sperry, guía gastronómico de St. Thomas Food Tours, en referencia a un restaurante popular en el centro de la isla.

En Santa Cruz, el hotel Buccaneer siguió abierto durante la pandemia para los trabajadores esenciales y volvió a abrir para los turistas el 1.° de junio con un panel de vidrio en el vestíbulo, una capacidad del 50 por ciento en su restaurante y un bar cerrado, aunque pueden llevarte un coctel hasta tu camastro o tu habitación.

“Estamos en busca de huéspedes muy específicos que pongan su seguridad y la del personal primero”, dijo Elizabeth Armstrong, directora general y propietaria de tercera generación del hotel donde la ocupación podría alcanzar un 35 por ciento en julio.

