Cuando se visita la Ribera del Duero se pasa tan bien que sucede algo natural: deseas regresar acompañado por gente que quieres mucho para que vivan la misma experiencia.

Un recorrido por un buen número de bodegas y viñedos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, en la zona noroeste central de España, nos hizo confirmar esta sensación. La oportunidad se dio gracias a una misión inversa organizada por los consejos reguladores de las denominaciones de Rueda y de Ribera del Duero para que un grupo de medios de Puerto Rico visitaran viñedos, bodegas y restaurantes de Castilla y León donde se elaboran estos vinos de tanto prestigio.

Allí se siente una mezcla de aventura, de viaje al pasado y disfrute de los placeres del presente, de reconectar con la naturaleza, y en el caso de los puertorriqueños, de reencontrarnos con parte de nuestras raíces, lo que hace de la experiencia una excepcional y única.

Y si eres amante de los vinos, ni contar. Un paseo por los 100 kilómetros (unas 62 millas) que comprenden el territorio donde se producen los vinos de la denominación Ribera del Duero te hará sentir que estás recorriendo una versión gigante de esa bodega o sección de vinos de tu supermercado favorito. La carretera Nacional 122 es el mejor punto de referencia. Esta zona abarca cuatro provincias de Castilla y León: Burgos, Soria, Valladolid y Segovia.

Este mapa nos ubica en la región de Castilla y León donde ubican las denominaciones de origen de Ribera del Duero y de Rueda. (Suministrada)

Pisar el lugar donde se elabora ese vino que te ha acompañado en comidas, cenas y tantos momentos inolvidables junto a gente querida, emociona y despierta un sentido de curiosidad, de conocer para entonces apreciar y valorar más aún.

“Cuando se conoce, se respeta; cuando conoces, fidelizas”

En la Ribera del Duero se ha cobrado conciencia de la importancia que tiene la oferta de enoturismo para amplificar la proyección, el reconocimiento y el prestigio del que ya gozan sus vinos. Más allá de la copa está la experiencia, aunque son muy conscientes de que todo comienza precisamente con el vino.

A estos efectos fue creada la entidad “La Ruta del Vino de la Ribera del Duero”.

“Somos una entidad dirigida a promocionar los atractivos turístico de la Ribera del Duero. Está compuesta por socios y adheridos: los socios son los pueblos y los adheridos, las empresas. Abarcamos bodegas, viñedos y desde hoteles cinco estrellas hasta casas rurales que reciben huéspedes. Lo importante es velar por que no importa tu tamaño o cuan lujoso o sencillo seas, mantengas un nivel de calidad para garantizar la mejor experiencia de quien te visite. Todos los participantes tienen que pasar por una auditoria anual”, explica Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero. “Buscamos las excelencia en una actividad de turismo que se puede realizar durante todo el año, aunque los meses de septiembre y octubre suelen ser los más atractivos por la vendimia”.

Las visitas turísticas a los socios de la Ruta del Vino de Ribera del Duero se contabilizan. De acuerdo con Gayubo, alcanzan las 300 mil visitas al año. Esta entidad funciona bajo el paraguas de las Rutas de Vinos de España, que a la vez pertenecen al Ministerio de Comercio del país. En el caso de la Ribera del Duero impactan la actividad económica de unos 64 pueblos, en los que por ejemplo han contribuido a que llegue el internet de alta velocidad, lo que a la vez se traduce en la creación de empleos y en que las generaciones jóvenes que suelen moverse a las ciudades a estudiar, consideren regresar a sus hogares para desarrollar sus propios proyectos. También fomentan un sentido de colaboración. “La bodega que no tenga restaurante tiene que recomendar al visitante las opciones gastronómicas a su alrededor. El hotel recomienda visitar la bodega o el viñedo más cercano, y así”, añade.

En total, en la zona hay identificadas más de 200 experiencias entre bodegas, restaurantes y bodegas subterráneas antiguas.

¿Por qué es importante conocer sobre vinos?

“¿Por qué es importante saber, conocer, sobre vinos? Porque el vino nos acompaña en los momentos más importantes de nuestras vidas. Además, cuando se conoce, se respeta; cuando conoces, fidelizas. A través del vino se conoce nuestro esfuerzo. Nos dimos cuenta que tenemos cosas que valen mucho. La gente de afuera nos lo ha hecho ver. Por eso lo estamos cuidando y poniendo un valor a nuestros pueblos y a nuestro trabajo”, manifiesta Miguel Ángel Gayubo, quien es además representante de Bodegas Fuentespina de Avelino Vegas.

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero. (Suministrada)

De estas bodegas probamos los vinos: Fuentespina 3 Meses Ribera del Duero, Fuentespina 7 Meses Ribera del Duero, Fuentespina Old Vines Selección Ribera del Duero, Avelino Vegas Áureo y Avelino Vegas 100 Aniversario.

Un hotel en medio de un viñedo

Durante nuestra estadía en la zona de la Ribera del Duero, nos hospedamos en el Hotel Finca Torremilanos, ubicado en la carretera Nacional 122, en Aranda de Duero, Burgos. Este lugar ofrece una experiencia más que completa, pues como establece su nombre, está ubicado en la finca de esta bodega, con los viñedos rodeando la hospedería.

Hotel Torremilanos (Suministrada)

Esta bodega cuenta con la particularidad de que, por haberse fundado antes de que se estableciera oficialmente la Denominación de Origen de Ribera del Duero, elaboran además vinos de otras denominaciones, específicamente de las D.O. Castilla y León y Cava. De hecho, entre sus vinos más reconocidos se encuentra el Vino Blanco Peñalba López, elaborado a base de 60% Chardonnay, 30% Viura y 10% Albillo Mayor.

Por sus viñedos nos guio Alberto Collantes del equipo técnico de la bodega. Con él caminamos desde la entrada del hotel hasta el viñedo que queda al subir una loma en la parte trasera de la hospedería. Según caminábamos nos ofreció detalles de Torremilanos. En estas tierras se comenzó a cultivar la viña en 1903, pero no es hasta 1975 que nace Torremilanos, tras ser adquirida por Pablo Peñalba López y expandida hasta contar con 200 hectáreas, en las que se cultiva mayormente la Tempranillo, aunque cultivan las variedades Chardonnay, Viura y Albillo para sus vinos blancos y espumosos.

Torremilanos fue la segunda bodega en ingresar a la Denominación de Origen de Ribera del Duero, precedida solo por Vega Sicilia. Por eso, si bien se rigen por las reglas de la D.O. Ribera del Duero, dado a su antigüedad producen además vinos bajo la D.O. Castilla y León y la D.O. Cava.

Otra particularidad de Torremilanos que el visitante podrás apreciar es que esta bodega construye sus propias barricas, una verdadera rareza en la zona.

Finca Torremilanos es de las pocas bodegas que fabrican sus propias barricas, proceso que el visitante puede observar. (Suministrada)

Desde el 2000 lo vinos de Torremilanos están certificados como orgánicos elaborados bajo el método biodinámico. “Usamos la levadura que ya está en la piel de la uva en lugar de traer levaduras extranjeras. Es un proceso de respeto al entorno y de promover la cultura del vino, porque esto no es como hacer Coca-Cola”, nos comentó Collantes, orgulloso de la tradición de calidad que con toda su juventud y energía, representa.

El hotel Torremilanos es un hotel boutique de 37 habitaciones dobles, cuatro de ellas suites con todas las comodidades modernas y Decoradas con elegancia clásica y tradicional alusiva a la Ribera de Duero, con el atractivo adicional de que las habitaciones tienen vista a los viñedos.

Cillar de Silos: alineación perfecta de pasado, presente y futuro

La bodega Cillar de Silos pertenece a la familia Aragón. Esta bodega se inauguró en 1994, pero desde 1970, su patriarca Amalio Aragón había adquirido pequeñas parcelas de alta calidad, con el sueño de convertirse en viticultor. La primera cosecha de Cillar de Silos fue la de 1995.

En la actualidad, tres de los hijos de Amalio están al frente de la bodega: Roberto Aragón es el gerente y responsable de la parte comercial; Óscar Aragón, quien se formó como enólogo es el director técnico y responsable de la viticultura y elaboración de los vinos de Cillar de Silos; y Amelia Aragón se encarga de la exportación alrededor del mundo.

Roberto Aragón García, gerente de Cillar de Silos. (Suministrada)

En el 2014, Roberto y Óscar Aragón iniciaron un proyecto con el que han llevado a Cillar de Silos a una nueva dimensión que nace de tres lemas: “Recuperar en lugar de construir”. “Regresar a los orígenes en lugar de ignorarlos”. “Continuar en lugar de comenzar”.

De esto se trata Dominio del Pidio Bodegas y Viñedos, en Quintana del Pidio, Burgos.

Se trata del rescate, mediante la adquisición, de un barrio de bodegas subterráneas del siglo 16, muchas abandonadas desde los años 40.

En este amplio entramado de bodegas se combina la sabiduría centenaria en materia de construcción con las técnicas modernas de elaboración. Por un lado están los viñedos con cepas antiguas y por otro, las bodegas subterráneas que luego de recorrer por su interior se camina sobre ellas para ver de cerca las zarceras, los respiraderos cubiertos por montículos de rocas cuyas aberturas se cubrían con zarzas para impedir la entrada de animales.

Precisamente Roberto Aragón García, gerente de Cillar de Silos, nos guio en el recorrido por las bodegas de Dominio del Pidio.

“En estas bodegas y lagares vemos cómo se elaboraban vinos hace 70, 80 años y si ahora hablamos de sostenibilidad aquí vemos que los abuelos ya estabn haciendo vinos sostenibles tanto en cultivo elaboración y conservación”, expresa Aragón García

Entre el cielo y el suelo: un poco de historia

El nombre de Cillar de Silos proviene del Monasterio de Santo Domingo de Silos, del cual el pueblo Quintana de Silos fue su priorat (comarca). El cillerero era el mayordomo del monasterio, el religioso encargado de las provisiones y alimentos de los monasterio. Entre sus responsabilidades estaba el conocimiento de los bienes y derechos del monasterio y de su valor, lo que implicaba el control de los arrendamientos y sus cláusulas, el cobro de las rentas o el mantenimiento y la reparación de los edificios y por supuesto de la operación vinícola para que el monasterio siempre tuviese vino para consagración. Era el administrador de lo material, mientras los otros religiosos administraban lo espiritual.

En el pueblo de Quintana de Silos se han encontrado libros de registros de vendimias que se remiten al 1677.

Una de las bodegas subterráneas de Dominio del Pidio, de Bodegas Cillar de Silos. (Suministrada)

Descendiendo a la profundidad

Al recorrido por Dominio del Pidio Bodegas y Viñedos, se accede entrando por un lagar. Rápido se nota el cambio de temperatura.

La temperatura natural es tan idónea en el interior de las bodegas que permite que vinos de sobre 20 años envejezcan de manera noble sin perder sus atributos ni valor. Se desciende hasta a 65 pies de profundidad. al mirar hacia arriba se observan los 14 respiradores o zarzeras que impiden que se desarrolle hongo o humedad en las bodegas mediante circulación continua de aire fresco desde el exterior.

Durante el recorrido nos acompañó también Estíbaliz Abajo Izquierdo, relacionista de Cillar de Silos, y quien tan reciente como en febrero pasado estuvo en Puerto Rico, como parte del trabajo de promoción y colocación de la marca. En ese sentido cabe destacar que los vinos de Cillar de Silos tienen presencia en la isla desde hace unos 25 años, es decir, desde sus mismos inicios.

Vista de las zarceras, los respiraderos en la parte superior de las bodegas subterráneas que permiten el flujo constante de aire fresco hacia las bodegas, eliminando la humedad y ayudando a mantener temperaturas frescas. (Suministrada)

“En total se han restaurado siete bodegas y cinco lagares. También se han adquirido parcelas de los años 20, 30 y 40. Son parcelas en las que se cultivaban a la vez -una al lado de la otra- la uva tinta con la blanca, es decir las autoctonas Tempranillo y la Albillo Mayor y así se han dejado por el valor que representan estas viñas viejas. Esto sin embargo implica que el recogido de la uva se tiene que hacer de modo manual. Eran bodegas y fincas abandonadas, pero para adquirir las mismas se han firmado más de 72 contratos. Este es un proyecto para elaborar pocas botellas, unas 40 mil al año. Cabe destacar que por haber sido construidas por la Iglesia la construcción medieval de estas bodegas subterráneas fue de tal calidad que ha sobrevivido al presente. Estas bodegas pertenecieron a los monjes de Silos y a la nobleza y tenían el presupuesto para construir de la mejor manera”, explicó Abajo Izquierdo como parte del recorrido.

Enrique Pascual: un encuentro especial

Luego del recorrido por las bodegas y viñedos de Dominio del Pidio almorzamos con Roberto Aragón García, su padre, Amalio Aragón, fundador de Bodega Cillar de Silos, Pablo Baquera Peironcely, director de mercadeo del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero; Miguel Sanz Cabreras, director general del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero; y se sumó Enrique Pascual, presidente reelecto del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, quien compartió con la prensa puertorriqueña su visión y experiencia al frente de esta entidad, así como la importancia de Puerto Rico para la D.O. Ribera del Duero.

Durante el almuerzo se degustaron los vinos Cillar Tempranillo 2021, Cillar de Silos Crianza 2018 y Torresilo 2018.

“Puerto Rico representa para Ribera del Duero un mercado muy especial. En Puerto Rico hay ganas de buen vino y en la Ribera del Duero los hay. Puerto Rico es el mercado de exportación número once de Ribera del Duero a nivel mundial. Tienen un paladar fino con buen gusto comparado con los de Suiza, Estados Unidos y México en cuanto al consume de vinos de mayor calidad”, manifesto Pascual.

En cuanto a que más puertorriqueños visiten la Ribera del Duero opinó que “el turismo es clave porque es la mejor manera de que entiendan lo que hay detrás del vino. Esto es un proyecto de vida. Hasta que no entras a una bodega no entiendes todo lo que hay detrás. Es mucha historia y mucha gente”.

Expandir el número de bodegas de la Ribera del Duero que ofrezcan sus vinos en Puerto Rico está entre los planes a corto plazo.

Miguel Sanz Cabreras, director general del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero; y Enrique Pascual, presidente reelecto del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, durante el almuerzo y cata en Cillar de Silos. (Suministrada)

“El que sabe beber, sabe vivir”

“Hay espacio para más porque hay viñedos distintos y por lo tanto vinos distintos. Tenemos que mostrar nuestra heterogeneidad. Los restaurantes y hoteles en la isla están dominados por los vinos americanos Estados Unidos, Argentina y Chile), pero tenemos una oportunidad ahí, tenemos vinos jóvenes que presentar. En España nuestra asignatura fue llegar a los jóvenes. Hemos ido adonde ellos van a beber porque pueden pensas que el vino es un asunto de sus padres. Entonces proyectamos esos vinos jóvenes que no son tanto para acompañar una comida, sino para una conversación. Al final se trata de facilitar el disfrute, porque el que sabe beber, sabe vivir”, concluyó con evidente sabiduría y atino.

Enoturismo y alta gastronomía

Lógicamente el mundo del vino y la gastronomía van de la mano, pero no todas las experiencias son iguales.

Bodega Cepa 21, presidida por José Moro, de la familia de los vinos Emilio Moro, ofrece una experiencia de enoturismo y alta gastronomía como pocas en la zona de la Ribera del Duero.

Si usted visita la bodega y coincide con José Moro, sentirá que conoció a una estrella del rock al estilo de los Rolling Stones, y no es casualidad, ya que si bien su pasión es todo lo que tiene que ver con elaborar vinos de alta calidad, su hobbie es precisamente tocar guitarra. José Moro es genio y figura, con una personalidad y simpatía avasalladoras.

José Moro, presidente de Bodega Cepa 21, parte de la familia de los vinos Emilio Moro. (Suministrada)

Moro nos guió en un recorrido por su bodega en el que demostró lo que es aplicar lo último en la tecnología al servicio de hacer vinos cuya calidad trasciende el tiempo.

“Aplicamos inteligencia artificial para tomar decisiones sobre asuntos que nos pueden impactar en el futuro. Por ejemplo, hemos creado una simulación 3D de un viñedo para proyectarnos en temas como el cambio climatológico, también estudiamos nuestros viñedos con drones y mediante ubicación satelital. Es hacer vinos no solo por intuición y pasión, sino por conocimiento”, explica Moro.

Concluido el recorrido por la bodega procedimos a catar algunos de los vinos más destacados de esta bodega, con algunas de sus etiquetas ampliamente reconocidas en Puerto Rico.

Vinos catados durante la visita a Cepa 21. (Suministrada)

En esta ocasión probamos Hito 2020, 100% Tempranillo con ocho meses en barrica; Cepa 21 2018 100% Tempranillo con 12 meses en barrica de roble frances; Malabrigo 2018, inspirado en la niñez de José Moro con su padre y elaborado de las viñas más elevadas de la finca, 100% Tempranillo con 21 meses en barrica de roble francés; y Horcajo 2016, 100% Tempranillo, que siendo el vino más joven de la bodega ya recibió 93 puntos en las guías de Robert Parker y Wine Advocate.

La cata se llevó a cabo en el restaurante de la bodega. Restaurante Cepa 21 es capitaneado por el chef Alberto Soto y su cocina se describe como tradicional renovada, la cual parte del ingenio en la confección así como en la presentación para una total seducción de los sentidos. Allí puede degustar lo mismo de ravioli de patata trufada a la carbonara, el cochinillo confitado con puré de berenjena y el suflé de chocolate con frutos rojos. En nuestra visita disfrutamos de una reinterpretación de la tapa conocida como Banderilla, Paté de lechal y vino, Lentejas Beluga de Villamartín, Bacalao con garbanzos y Rabo de toro servido en un hojaldre con salsa de vino tinto, sobre un espiral de chocolate oscuro.

En el Restaurante Cepa 21, la experiencia gastronómica es exquisita. Uno de sus platos: Rabo de toro servido en un hojaldre con salsa de vino tinto, sobre un espiral de chocolate oscuro. (Suministrada)

Esta puede ser sin duda la experiencia enoturística-gastronómica por excelencia de cualquier visita a la Ribera del Duero.

Vinos en bicicleta

Finca Villacreces en Quintanilla de Onésimo, Valladolid, es un paraje paradisiaco, con viñedos rodeados por un bosque de pinos de 200 años de antigüedad y con el Río Duero atravesando sus tierras. Ofrecen la opción de recorrer los predios en bicicletas eléctricas antes de disfrutar de una cata de sus vinos que incluyen por ejemplo el Pruno 2019, con 90% Tempranillo y 10% Cabernet Sauvignon o el Finca Villacreces 2018 85 % Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon y 5 % Merlot. De Pruno hay que destacar que fue el vino que puso a Finca Villacreces en el mapa cuando Robert Parker (The Wine Advocate) lo coronó como el mejor vino español de la historia por menos de 20 dólares.

Finca Villacreces ofrece la experiencia de recorrer sus viñedos en bicicleta para una experiencia única. (Suministrada)

De la unión de Gonzalo y Lalo Antón, propietarios de las Bodegas Izadi en La Rioja (cuyos vinos son ampliamente reconocidos en Puerto Rico) y Vetus en Toro, es que nace la Bodega Finca Villacreces en la Ribera del Duero. Fue Gonzalo “Lalo” Antón, director de esta bodega, quien nos guio en la cata. Antón destacó como velan por el uso de levaduras autóctonas. Así mismo, si bien se rigen por las reglas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero, en cuanto a los meses requeridos en barrica para que un vino sea Crianza o Reserva, para ellos lo importante es brindar al consumidor la expresión en copa que visualizaron. Por eso, por ejemplo si la regla establece que para que un vino sea Crianza debe estar 12 meses en barrica, y ellos sienten que el vino llegó a su máximo nivel a los 11 o los 13 meses prefieren que sea así, por lo que optan por la contraetiqueta de Cosecha. “Dejamos que el vino nos exprese cuánto tiempo va a permanecer en barrica para alcanzar su punto ideal”, explicó Antón, quien confesó ser un admirador de Puerto Rico, gracias a sus múltiples visitas a la isla como parte de esta familia de enólogos.

Gonzalo “Lalo” Antón, director Bodega Villacreces. (Suministrada)

La belleza natural de Finca Villacreces la convierte en parada idónea en cualquier momento del año, pero el lugar es famoso por su celebración los 23 de junio en honor, a San Juan Bautista, donde hay degustaciones al aire libre, arte y música en vivo.

Por las entrañas de un pueblo medieval

Una parada la mar de intersante fue la que realizamos en el pueblo de Aranda de Duero. Allí, luego de observar la impresionante fachada de la Iglesia de Santa María, de estilo gótico y construida entre los siglos 15 y 16, nos encaminamos a la Bodeguilla de Requejo la entrada a una red de bodegas subterráneas medievales que corren por debajo del pueblo.

Esta red de bodegas subterráneas constituye la más extensa de las conocidas hasta la fecha en la Ribera del Duero, con 4.2 km de galerías, todas en un mismo nivel, contando con comunicaciones que permiten la ventilación y, en ocasiones, el acceso de una nave a otra.

La Bodeguilla de Requejo es la entrada a una red de bodegas subterráneas medievales que corren por debajo del pueblo Aranda de Duero. (Suministrada)

Esta red de túneles o galerías fue excavada entre los siglos XII y XVIII (gran parte del complejo se construyó en el último cuarto del siglo XV). En éstas destaca el empleo del arco de medio punto resuelto en piedra de sillería para proteger las bóvedas de sus galerías. Tienen una profundidad de entre 26 a 40 pies y mantienen todo el año una temperatura constante de unos 50 grados Fahrenheit, además de ausencia de humedad, ideal para la conservación del vino.

Este entramado de bodegas está localizado bajo el propio casco urbano y es la sede de la Peña Tierra Aranda, una antigua sociedad cultural del pueblo.