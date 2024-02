Frankfurt es mucho más que un aeropuerto de paso

Cultura alrededor de la muralla verde

No muy lejos, ya que en realidad todo está muy cerca en esta ciudad que es el paraíso de los peatones, se levanta la mal llamada catedral imperial de San Bartolomé. Aunque no es realmente una catedral al no contar la ciudad con un obispo, su importancia deriva de haber sido el lugar de coronación de los máximos gobernantes del imperio sacro y alemán.