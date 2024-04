“Fue una sorpresa agradable”: periodistas internacionales que visitaron a Puerto Rico por un día

En nuestro día completo de excursión, fuimos a El Yunque, almorzamos en Contra Viento y Marea, de Loíza, y cenamos en Princesa-Cocina Cultura, para no perdernos el San Juan nocturno. Aprovechando cada minuto de la corta visita, el día de embarque todos fuimos de manera independiente al Viejo San Juan.

Así nos ven: Sorprendidos y con deseos de regresar

Louise Woods, quien viajó con su hija Florence desde Inglaterra, se llevó una sorpresa con Puerto Rico. “Siempre pensaba en algo tipo Tailandia o Filipinas, con lindas playas, pero este es un país que se ve muy avanzado, estructurado y moderno. Lo único que aconsejaría a viajeros es revisar las opciones de vuelos, porque el viaje puede ser agotador ”, dijo la periodista freelance, que le hubiese gustado hacer un tour por La Perla, aunque no por su cuenta.

Para Gabriela Valdanha y Elvis Pereira, periodistas de Sao Paulo, Brasil, San Juan no les era familiar, pero vinieron al saber que varios cruceros salen de aquí, como el Norwegian Viva. “Fue una sorpresa agradable descubrir la cantidad de actividades disponibles. Especialmente en El Viejo San Juan, que nos cautivó con sus edificios históricos. Allí pasamos el tiempo caminando por sus calles y tomando bebidas refrescantes”, dijo Gabriela quien junto a Elvis, aprovechó un día extra por su vuelo cancelado, para conocer El Condado, ver las tiendas y visitar Anita Gelato, que dijo valió la pena.

El australiano Mark Mulligan, quien habla muy bien el español porque vivió mucho tiempo en Chile, dijo que el Casco Viejo, y sobre todo el Castillo San Cristóbal, El Morro y la Perla, le impresionaron mucho. “Recordé a La Habana o Cádiz, en España. Tiene ese aire de galeones, de oro, de arquitectura clásicamente andaluza y está muy bien preservado. Me dio ganas de quedarme más tiempo explorando, visitando museos y salir de noche”.

“Lo visité en las últimas horas de mi breve estancia en esta encantadora isla, un “territorio no incorporado” de Estados Unidos. Ni un estado soberano ni uno de los Estados Unidos, reside en algún lugar en la zona del crepúsculo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, lo que explica en cierta medida su inusual encanto. Al estar dentro de la fortaleza de seis niveles, me maravilló la robustez de sus almenas de varios niveles y la ubicación estratégica de sus armerías, sótanos y cisternas de agua. Me pregunto las muchas batallas libradas ahí a lo largo de los siglos”, dijo Mark.