El mundo se sigue reabriendo, luego de los dos años de receso casi total por la pandemia, y los destinos se esmeran en mostrar sus mejores razones para ser visitados. Gran Bretaña tiene muchas novedades y motivos para celebrar en este 2022, que van desde sus muy populares actividades relacionadas con la realeza hasta estrenos, y el regreso de importantes festivales.

El grupo de países, que comprende Inglaterra (el más grande), Escocia y Gales es en conjunto uno de los destinos más visitados del mundo, y ya se prepara para recibir los millones de turistas que acostumbra. Dentro de las actividades más esperadas, está el Jubileo de Platino de la Reina Elizabeth II, que marca los 70 años de estar en el trono británico. Se espera que algunos de los desfiles culminen frente al Palacio de Buckigham, y hasta el momento los eventos se harán como planificado, siempre sujeto a cambios si es necesario por el COVID-19.

La gran celebración, que será del 2 al 5 de junio, comenzando con el desfile anual por su cumpleaños, el día 2, tendrá varios eventos públicos esos días específicos, pero durante todo el año habrá exhibiciones y actividades conmemorativas. Entre ellas, el “Superbloom” en la icónica Torre de Londres, una súper exhibición que llenará de flores ese monumento londinense, que es una de las atracciones turísticas más importantes de esa capital.

PUBLICIDAD

Para ello se estarán sembrando millones de semillas, que se espera florezcan a partir de junio, lo que se traducirá en más colorido para la ciudad, y en un punto de fotografía enorme que atraerá millones de personas, pero también a diversos insectos y pájaros atraídos por las flores. El proyecto, a largo plazo, se espera que transforme permanentemente el corazón de la ciudad de un espacio urbano a uno biodiverso, con un escenario más natural.

Londres se prepara para el Jubileo de los 70 de la Reina Elizabeth II en el 2022. (©VisitBritain/James Relf Dyer/Regent Street)

Pero los visitantes que aman los “Royals”, encontrarán aun más opciones si se quieren unir al Jubileo de Platino de la reina. La Exhibición Jubilee de Platino, en el Palacio de Holyroodhouse y la reapertura de The Royal Mews, las caballerizas, mostrando los carruajes de la reina, sus carros y caballos, son algunas otras ideas, para ver de cerca, de manera exclusiva y original, accesorios, ropa y parte de la historia de la monarca con el reinado más largo del mundo.

Una visita a Londres no está completa sin buena comida o sin ver obras de teatro, musicales o no, y exhibiciones clásicas. Allí encontrará desde el nuevo Outernet London, que abre en marzo, y es un enorme centro de entretenimiento y comida; el “ABBA Voyage”, con versiones virtuales de ABBA, el “Titanic: The Exhibition”, y obras como “Dirty Dancing”, “Six”, “Hamilton” y “Back to the Future: The Musical”.

Variados atractivos más allá de Londres

Otro gran atractivo para los turistas a partir de este año, será “UNBOXED: Creativity in the UK”, que son 10 exhibiciones a gran escalas, gratuitas, instaladas a través del país, y que promueven la creatividad inglesa en disciplinas como las ciencias, artes, cultura y la tecnología. Además, este año volverán los muy populares eventos “Chelsea Flower Show”, el “Royal Ascot”, en junio, para ver los mejores caballos de carrera del mundo y de paso rodearse con la crema y nata inglesa , los desfiles de la comunidad LGBTQ en varias ciudades y el Festival Internacional de Edinburgo.

PUBLICIDAD

Unboxed: Creativity in the UK serán 10 exhibiciones a gran escalas, gratuitas e instaladas a través del país, y que promueven la creatividad inglesa en disciplinas como las ciencias, artes, cultura y la tecnología. (Suministrada)

Si va a Escocia, disfrutará de sus idílicos escenarios naturales, su verdor y su costa, pero no se pierda la visita a Port of Leith, la nueva destilería vertical, con una terraza en su tope, y si prefiere las actividades de naturaleza, vaya a Gales y recorra el Wales Coast Path, un estrecho de 870 millas initerrumpidas por la costa, que este año cumple su decimo aniversario.

Más flexible los requisitos de entrada

De acuerdo a Visit Britain, su oficina de turismo, los vuelos a los principales aeropuertos de Gran Bretaña, en Londres, Manchester y Edimburgo, ya se están reanudando a niveles pre pandemia. Ellos flexibilizaron sus requisitos de entrada relacionados al COVID-19, luego de haber pasado meses con períodos de múltiples cierres desde el 2019, ya que la región fue uno donde más muertes por COVID-19 hubo en todo el mundo.

A partir del 11 de febrero, cambian las reglas de entrada, pero Visit Britain, recomienda que se revisen los requisitos para cada uno de los países. Por ejemplo para el Reino Unido, los visitantes completamente vacunados, no tendrán que hacerse pruebas de COVID-19 para entrar a su territorio. De no tener las vacunas, tendrán que hacerse pruebas, tanto a la llegada como a los dos días siguientes. Solo quienes salen positivos tendrán que autoaislarse.

Como para todo destino, antes de viajar, verifique que cumpla con todos los requisitos, porque esto puede cambiar.