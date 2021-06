Luego de llevar más de un año restringiendo la entrada de turistas, a partir de esta semana España ya abrió sus puertas al turismo para aquellas personas que presenten evidencia de que están vacunados. Claro está, esto significa que todos aquellos que quieran visitar la Madre Patria, tendrán que seguir unos protocolos de seguridad y cumplir con unos requisitos impuestos por el gobierno.

Esto es un nuevo paso para regresar a la “normalidad” y retomar los viajes que tanto le gusta a los puertorriqueños. Ahora bien, el que España ya pueda recibir a los turistas vacunados no significa necesariamente que sea el momento ideal para todo el mundo. Más bien, va a depender de varios factores.

“España abrió sus puertas, pero todavía las reglas del juego no están muy claras para todos los sectores, incluyendo la capacidad de aforo, entre otras. Por lo que mi recomendación es que, si la persona va a viajar para allá a turistear y conocer atracciones, vale la pena esperar un poco más a que se organicen un poco mejor”, explicó Andrés Rodríguez, director de la agencia de viajes Hectour. “El viajar ahora mismo a finales de junio o julio para España, especialmente para alguien que va por primera vez, podría ser un poco incómodo y encontrarse con algunas limitaciones. No tenemos que esperar mucho, ya que, de agosto en adelante, van a haber pasado la prueba de fuego y ya se van a haber organizado un poco mejor estos temas”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en caso de que la persona ya haya viajado anteriormente a España y conozca los monumentos y las atracciones más populares, entonces el viaje podría ser de su agrado. “Si usted ya ha ido a España y simplemente es uno de esos destinos al que quiere regresar siempre, entonces no va a tener problema, porque ya no va a ser tan importante para usted que los museos estén abiertos o que cierren en horarios limitados, porque probablemente ya los visitó y va en son de vivir un rato el estilo de vida de allá, como salir a comer o caminar”.

Una gran ventaja que hay en todas las ciudades españolas, especialmente ahora en verano, es que se acostumbra vivir en la calle y a disfrutar de los restaurantes y barras con terrazas. Es decir, las personas se sientan al aire libre a desayunar, almorzar, cenar y hasta solo para tomarse un café y ver las personas pasear.

El pueblo de Peñíscola ofrece una espectacular vista de la costa de la comunidad autónoma de Valencia.

De visita por Madrid y Andalucía

Por otro lado, estas primeras semanas de junio y julio también podría ser ideales para aquellas personas que viajan solos, en pareja o en grupos pequeños, pero que ya han ido anteriormente al país. “Este es un buen momento específicamente para los viajeros que no van en familia, que van en grupos más pequeños y que tienen flexibilidad de movilidad y pueden acatar ciertas restricciones, porque hay muchas cosas que todavía están limitadas”, expresó Wilson Santiago, fundador de ‘Mochileando’, quien visitó a España a finales de mayo para Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid. “Por otro lado, en estos días no hay mucho bullicio de personas y las cosas están bastante rélax”.

PUBLICIDAD

En opinión de Santiago, mientras estuvo en ciudades como Madrid, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga, se sintió muy seguro, debido a los altos niveles de seguridad y porque la ciudadanía casi en su totalidad acata las normas de uso de las mascarillas en todo momento. “Comparado, por ejemplo, con Estados Unidos donde he viajado también en estos días, me sentí mucho más seguro en España”, añadió Santiago. “Por ejemplo, el uso de la mascarilla es muy común verlo en España, incluso dentro de los lugares de comida o en las tiendas. Hasta cierto punto. Entiendo que las medidas de seguridad e higiene en España se están siguiendo con más rigurosidad de lo que se está siguiendo en ciudades como Miami, Orlando, entre otras”.

Comunidades autónomas

Algo que los viajeros que visiten a España deben tener en consideración es que el país se divide en 17 comunidades autónomas y dentro de ellas por regiones. Cada una de ellas tiene sus propias reglas y niveles de restricción relacionados al COVID-19. Por tal razón, es importante que las personas estén bien enteradas de qué se podría encontrar en aquellas ciudades a las que visitará. “Por ejemplo cuando estuve en Madrid, los bares y restaurantes tenían que cerrar a las 12 de la medianoche, pero en el área de Ándalucía era a las 2:00 a.m. Así que es bien importante que las personas se orienten específicamente sobre las restricciones de cada provincia para que sepan qué van a enfrentar”, explicó Santiago, quien fundó el servicio “Mochileando” en agosto de 2017. En la actualidad, ya Madrid ha flexibilizado un poco el cierre de bares y restaurante hasta la 1:00 am.

PUBLICIDAD

Requerimientos al viajar a España

Según el portal oficial de la Oficina de Turismo de España, existen dos requerimientos previos al viaje que deben realizar los turistas. Estos trámites son imprescindibles para cualquier pasajero que llegue a España por vía aérea, marítima o terrestre, a excepción de los menores de 6 años:

- Es obligatorio llenar un formulario de control sanitario (FCS), que se debe completar y firmar electrónicamente antes del viaje a España. Esto se puede llevar a cabo a través del portal de Spain Travel Health o de las apps para dispositivos Android o iOs. Una vez firmado, el sistema te dará un código QR que tendrás que presentar de forma obligatoria al llegar a España (solo es válido en formato digital). Es obligatorio llenar un formulario por persona y para cada viaje.

Es importante que se sepa que aquellos pasajeros de cruceros internacionales que naveguen por aguas del mar territorial español deberán utlizar la aplicación EU Digital Passenger Locator Form para entrar su información, en lugar del formulario o las apps de Spain Travel Health.

- Si el turista procede de un país o zona de riesgo, (la lista se actualiza con regularidad en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm) deberádisponer de alguno de los siguientes documentos que certifique alguno de los siguientes tres requisitos.

a) Certificado de vacunación expedido por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de completar la última dosis de vacunación. En el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna se requiere tener las dos dosis, mientras que en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson solamente su única dosis.

PUBLICIDAD

b) Certificado de diagnóstico: prueba negativa PCR, o test negativo de antígeno de los incluidos en la lista común de la Comisión Europea, expedidos en las 48 horas anteriores a la llegada a España.

c) Certificado de recuperación (prueba de que se ha superado la enfermedad): expedido por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica PCR con resultado positivo. Su validez finaliza a los 180 días.

Los certificados o documentos acreditativos deberán ser originales y estar redactados en español, inglés, francés o alemán. Podrán ser presentados en formato papel o electrónico.

Al igual que ocurre aquí en Puerto Rico, en España hay establecidas una serie de medidas de seguridad que se aplican en lugares públicos, parques, playas, atracciones turísticas y restaurantes, entre otros. Por ejemplo, se requiere que las personas utilicen las mascarillas en todo momento, mantengan distanciamiento social, se laven las manos frecuentemente o utilicen productos de desinfección. De la misma forma, los distintos recintos que sean cerrados se limitará la cantidad de personas.

Principales atracciones turísticas

Para que tengan una idea de la situación actual del turismo, haremos un repaso de algunos de los atractivos turísticos más visitados en España, cuáles son sus horarios y restricciones para el público.

Basílica de la Sagrada Familia

Localizada en Barcelona, este impresionante edificio diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí reabrió sus puertas a los visitantes el 29 de mayo. Después de siete meses cerrada, la basílica está abierta los sábados y los domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y se requiere reservación previa, con hasta dos meses de antelación, a través de la página https://sagradafamilia.org/es/tickets-individuals.

PUBLICIDAD

La Sagrada Familia. (Foto: Shutterstock.com)

La Alhambra

Este espectacular conjunto de monumentos que datan del siglo IX, está formado principalmente por los Jardines del Generalife, los Palacios Nazaríes y la Alcazaba, de construcción árabe. Declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984, la Alhambra es considerada como el símbolo de la ciudad de Granada y la obra cumbre del arte musulmán en Europa. Sus instalaciones están abiertas los siete de días de la semana, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y se requiere comprar los boletos a través de la página https://www.alhambra-patronato.es/?ca=0&lg=es-ES.

left

Museo Nacional del Prado

El principal museo del país, situado en el centro de Madrid, contiene una colección de pinturas que datan de los siglos XVI al XIX. Entre sus cuadros cuenta con obras maestras de pintores de la talla de Velázquez, El Greco, Rubens, El Bosco o Goya. No se requiere reservar para disfrutar de sus salas y esposiciones. El museo abre de lunes a sábado, de 10.00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El museo tiene la peculiaridad de que deja entrar de manera gratuita todas las tardes de 6:00 a 8:00 p.m. de lunes a sábado, y de 5:00 a 7:00 p.m. los domingos y días feriados. Los boletos se pueden comprar por adelantado a través de www.museodelprado.es.

left

Real Alcázar de Sevilla

Localizado en el corazón de la ciudad de Sevilla, El Real Alcázar de Sevilla es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo, donde los visitantes pueden disfrutar de diferentes estilos de arquitectura como Múdejar, Gótico y Renacentista. Para acceder a sus inmediaciones, el visitante deberá tener y mostrar al personal de control de acceso la entrada de manera electrónica. Es imprescindible respetar el horario de entrada indicado en la misma, para cumplir con la reducción de visitantes que es permitido debido a la pandemia. Por razones de seguridad y control, el número de entradas a la venta se limitará a 250 por hora. Sólo se podrán adquirir las entradas a través de la web oficial del Real Alcázar, https://realalcazarsevilla.sacatuentrada.es/, donde la persona selecciona el día y la hora exacta de la visita, dentro del horario de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

PUBLICIDAD

Jardines en el Real Alcázar de Sevilla.

Catedral de Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, es la obra más sobresaliente del arte románico en España y se erige como la meta final de todos los Caminos de Santiago que llevan hasta ella a miles peregrinos año tras año. Aunque permanece abierta para el área de la iglesia y para presenciar misas, el Museo Catedral de Santiago volverá a abrir sus puertas el próximo jueves 24 de junio, tras permanecer cerrado desde el pasado 15 de noviembre, a causa de la pandemia. De esta manera, a partir de esa fecha ya se podrán visitar tanto la colección permanente, como los espacios integrados en la visita habitual del museo, tales como el claustro, el Tesoro o la capilla de las Reliquias. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de ticketing del Museo Catedral en la web entradas.catedraldesantiago.es con horarios de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Catedral de Santiago de Compostela.

Palacio Real de Madrid

El Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Sus más de 135,000 metros cuadrados y 3,418 habitaciones han sido testigos de siglos de la historia de España. En época normal, casi dos millones de visitantes vienen cada año a descubrir sus rincones, sus obras de arte y sus tesoros únicos en el mundo. Se puede visitar el Palacio de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El uso de mascarillas es obligatorio para los visitantes de seis años en adelante, en todo momento de la visita. Las taquillas están disponibles en el Palacio o a través de la página web https://www.patrimonionacional.es/

PUBLICIDAD

Palacio Real de Madrid

Museo Guggenheim Bilbao

Este museo, situado en la ciudad de Bilbao, llama la atención por su impresionante edificio diseñado por el arquitecto Frank Gehry. La colección permanente del museo incluye fundamentalmente obras de los artistas más prominentes de las últimas cuatro décadas La colección permanente del museo incluye fundamentalmente obras de los artistas más prominentes de las últimas cuatro décadas. La capacidad del Museo se ha reducido a un tercio de lo habitual, por lo que para garantizar acceso al recinto, es necesario adquirir la entrada online (https://www.guggenheim-bilbao.eus/). Los horarios del museo son de martes a domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Todos los lunes están cerrados, excepto unos días en particular en el año. Los horarios podrían cambiar, dependiedo de cómo evolucione la pandemia.

Museo Guggenheim Bilbao.

Precio de los pasajes

La apertura de España a los turistas vacunados también coincide con el inicio de los vuelos de la compañía Iberia, sin escala desde San Juan a Madrid, a partir del a partir del 2 de julio. En total habrá un vuelo diario todos los martes, viernes y domingo. Esta nueva alternativa, se une a la de otras líneas aéreas estadounidense que ofrecen vuelos hasta Madrid haciendo escala en algún aeropuerto en Estados Unidos.

Actualmente se pueden encontrar pasajes de avión a precios razonables para viajar en las próximas semanas. El precio comienza a aumentar cuando se buscan alternativas para los meses de agosto u septiembre. “Los precios de los pasajes están más bajos ahora, pero en el futuro inmediato. Por ejemplo, Iberia, hace unos días publicó una tarifa de $454 ida y vuelta en sus vuelos directos a Madrid. Pero fue tan buena que muchos compraron lo suficiente para que ya Iberia la quitara”, explicó Rodríguez. “Hay unas ofertas actualmente que son los ganchos para que la gente empiece a comprar y a moverse, pero se van a acabar bien rápido. Y lo que vamos a estar viendo van a ser precios normales, porque va a haber una alta demanda. Ni muy altos, pero tampoco muy baratos. En un viaje a España o cualquier ciudad en Europa, los pasajes van a estar promediando los $1,000 que es lo normal. De ese precio para abajo, son ofertas muy buenas”.

Recuperación de la industria turística

Luego de muchos meses en los que han tenido que remar a contracorriente y donde las malas noticias se les acumulaban a diario, las agencias de viaje ya comienzan a ver una leve mejora en sus negocios.

“En las pasadas semanas nos hemos dado cuenta que Puerto Rico entero está loco por viajar. Debido a la gran cantidad de llamadas que estamos recibiendo, notamos que ya hay un alto volumen de vacunados. Literalmente, las personas se vacunan y nos llaman o nos visitan. Porque están locos por montarse en un avión”, mencionó Rodríguez, quien lleva 15 años dirigiendo Hectours. “Gracias a Dios para nosotros, y creo que para mucha gente en la industria del turismo, estamos viendo la luz al final del túnel y creo que viene una avalancha, la cual ya estamos sintiendo”.