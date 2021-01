Cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), anunciaron que una nueva regla, a partir del 26 de enero, haría que todo viajero que ingrese a Estados Unidos desde destinos internacionales tenga prueba de COVID-19 negativa, la noticia hizo temblar a la ahora débil industria de turismo del Caribe. Pero en una muestra de rapidez y unión casi sin precedentes, la respuesta de los hoteleros de México y el Caribe no se hizo esperar, y muchos de ellos anunciaron que ofrecerán dentro de las mismas hospederías pruebas de COVID-19 gratuitas o con bajo costo, y algunos fueron más allá, y están ofreciendo que quienes tengan resultados positivos, podrán pasar la cuarentena con ellos gratis o con tarifas de descuento de hasta un 50%.

La medida dio un respiro, aunque sea temporero, a la maltrecha situación del turismo en la zona, industria que ha sido devastada en todo el mundo, por la paralización desde marzo de 2020, debido a la pandemia del coronavirus. Aunque todavía escaso, y trabajando con capacidad limitada, los viajeros habían empezado a hacer turismo tímidamente para destinos como Jamaica, República Dominicana y México.

Docenas de cadenas hoteleras ya han anunciado las pruebas gratis, entre ellas los Sandals Resorts (tienen un seguro que cubre la cuarentena); Xcaret Resort, Excellence Resorts, Couple Resorts, Hard Rock Hotels, Royalton y docenas más. Antes de viajar es importante verificar el tipo de pruebas que ofrecen, cuáles son gratuitas y el procedimiento para solicitarlas a tiempo para su viaje de regreso, además de qué pasaría si resulta positivo y necesita cuarentena. Los procedimientos varían dependiendo del hotel y el destino visitado.

“Con eso los hoteles están atendiendo las preocupaciones principales que tienen los viajeros a destinos del Caribe en este momento. Por un lado, el costo de las pruebas y el no saber el proceso para hacérselas, y por otro el costo de la cuarentena. Pero hemos visto que los mejores hoteles ya están ofreciendo ambas cosas”, dijo Jorge Ponsa, presidente de Travel Planners y Dueño de Franquicia, Expedia CentrodeCruceros. Destacó que en su agencia no están viendo un gran grupo de cancelaciones, porque no hay una cantidad enorme de viajeros como en época de no pandemia. “Hemos visto que continúa el gran interés por hoteles como el Xcaret Mexico, que es un complejo que tiene hasta los parques de Xcaret incluido en sus tarifas, y aunque no hay mucha gente viajando, sí hay muchos preguntando”, dijo Ponsa.

Por su parte Daphne Barbeito, gerente general de Cruceros ToGo dijo que el turismo históricamente se ha afectado por elementos externos como lluvias de cenizas, terremotos, huracanes, atentados terroristas y ahora con la pandemia. “Este nuevo requisito para arribos internacionales de prueba negativas 72 horas antes del viaje, trae un nuevo desafío y contratiempo, pero a la vez abre la puerta para dar la impresión de ser un proceso de más seguridad y trabajar en una reapertura con otros destinos que actualmente están cerrados para el mercado de Estados Unidos y Puerto Rico”, indicó. Para ella, ahora más que nunca es el momento de utilizar los servicios de un agente de viajes bonafide y certificado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. “En momentos de emergencia, los pasajeros así están más protegidos.

Las asociaciones de viaje también están mirando con cautela la situación a nivel global, según indicó Ángel Alverio, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes (ASTA). “Hay que evaluar aspectos como el costo para el viajero, la dificultad de conseguir las pruebas globalmente y la disponibilidad del país visitado para quedarse con el visitante que de positivo. Ha sido una mala coordinación, una medida tan impactante hace más daño que bien, y las pruebas debieron ser provistas por las líneas aéreas”, dijo el también Agente General de Ventas en Puerto Rico (GSA) de Avis y Budget Rent a Car.

Para los viajeros, Alverio recomienda que se vacunen lo antes posible, que se orienten bien con su agente de viajes sobre el país a visitar y concentrarse en visitar Estados Unidos por el momento. “Me parece que ese es el propósito ulterior y subliminal de la medida”, dijo.

Para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes (APAV), Manuel Franceschini, esto a la larga beneficiará a la industria de viajes. “Nuestros pasajeros están deseosos de viajar y están bien conscientes que tienen que protegerse y cumplir las leyes. Pero esta medida hará que ahora todo viajero que venga de destinos internacionales, tengan una prueba de COVID-19 negativa, ya no es voluntario en el aeropuerto”, dijo el empresario dueño de Travel Plus, en Ponce.

Franceschini destacó que la unión y esfuerzo de la industria de viajes no se ve solo en el exterior, sino en la isla, donde la mayoría de las agencias se han mantenido operando. “Solo las muy pequeñas no continuarán, pero mes tras mes, se reporta la misma cantidad de agencias abiertas, y entre todos los dueños mantenemos comunicación a través de foros y chats, donde compartimos información, incluyendo de las ayudas por parte del gobierno y de la Compañía de Turismo. “Es importante contar con su agente de viajes local, porque se han mantenido brindando servicios y apoyo continuamente durante toda la pandemia”, concluyó el presidente de APAV.