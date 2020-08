St. Thomas, St. Croix y St. John revirtieron su decisión de reapertura al turismo y anunciaron que no permitirán visitantes a partir del 19 de este mes, debido al aumento de casos de COVID-19. Las tres Islas Vírgenes Americanas abrieron gradualmente muchas de sus instalaciones turísticas desde el 1 de junio, incluyendo hoteles, tras un plan de salud y seguridad, pero el gobernador Albert Bryan Jr. dijo que es necesario volver a la orden de “quedarse en casa”.

Estas medidas no afectarán solo a los turistas. El aumento de casos obligó a que las islas se pusieran en “alerta naranja” para sus ciudadanos por dos semanas, y luego de ese período se evaluará si continuarán o no. Esa nueva alerta hará que efectivo el lunes 17, todos los negocios no esenciales y las iglesias, cesen operaciones y no podrán recibir público. Los empleados gubernamentales no esenciales tampoco trabajarán, ni se ofrecerá clases presenciales en escuelas públicas o privadas.

Pero en cuanto a restricciones de viaje para viajeros de placer, la prohibición de entrada estará en vigor por lo menos por un mes, según anunciaron las autoridades gubernamentales de esos destinos, que ya habían empezado a recibir turistas, y a los que exigían pruebas de COVID-19 negativas para poder entrar.

Efectivo inmediatamente, los hoteles, villas, propiedades de renta con Airbnb y todos los negocios de botes y yates no podrán aceptar reservaciones para los próximos 30 días, y desde el 19, no pueden recibir ningún huésped. Los restaurantes podrán ofrecer solo comida para llevar, mientras los bares y nightclubs se tienen que adherir al cierre obligatorio por el nuevo estado de emergencia.

Los accesos aéreos y marítimos siguen abiertos pero con restricciones. Podrán llegar a las islas solo viajeros de negocio, personal que trabaja en aerolíneas y personal de emergencia o autoridades gubernamentales, que tendrán que tener autorización previa para entrar. Además se solicitó a todos los residentes de esas islas y a sus ciudadanos que están fuera, que viajen solo en caso de emergencia para prevenir el contagio.

“Cuando anunciamos que reiniciaríamos operaciones, indicamos que íbamos a tomar precauciones adicionales si fueran necesarias, y desafortunadamente llegamos al punto esta semana de que hay que retroceder”, dijo el gobernador Bryan al hacer el anuncio, indicando que la preocupación por la salud pública es la prioridad en frente de cualquier otra consideración y que hay un alarmante nivel de riesgo en la población. En las islas hay 682 casos positivos (la mayoría en St. Thomas), y nueve fallecidos desde que inició la pandemia.

Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 6 de agosto la prohibición de viajes de ciudadanos estadounidenses, no hay muchas opciones para viajar al exterior. Múltiples destinos no solo en el Caribe, sino alrededor del mundo, han tenido que frenar o revertir sus planes de reapertura, por nuevos casos de coronavirus y todavía se mantiene la prohibición para entrar a la mayoría de los países de Europa.