La Boquería, historia y sabor en Barcelona

El colorido, bullicio y la cantidad de opciones de comida, sumada a la cantidad de lugares que vi en el tour, me dejaron tan abrumada que juré no volver. Con la suerte de haber regresado varias veces a la ciudad, el “Mercat de la Boqueria” , su nombre en catalán, se ha convertido en un punto de parada cuando visito esta ciudad, capital de la región de Cataluña.

Ahora me mueve descubrir sabores que no he probado, y voy preparada para lo que representa. No me molestan ni su ruido, ni el gentío ni la mezcla intensa de colores, olores y sabores de los platillos que venden en sus decenas de quioscos, provocando una sensación equivalente a una explosión sensorial.