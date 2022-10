El regreso de una querida fiesta navideña de Disney World y de una atracción de hielo en Orlando que estaban en pausa por la pandemia; villancicos, luces y adornos, “nevadas mágicas”, golosinas y mucho más…

Las Navidades son siempre una época como de cuentos de hadas en Florida y más aún este año, ya a partir de noviembre. Entre lo que está pautado para esta temporada en varias ciudades, resorts y parques temáticos floridanos se encuentran actividades y eventos especiales y atracciones, árboles de Navidad majestuosos y decorado de la época.

He aquí algunos festejos sobresalientes en destinos populares. Como con todo evento especial las fechas están sujetas a cambios.

Cayos de Florida – Entre los eventos especiales por las Navidades en la linda cadena de Cayos de la Florida se encuentran desfiles de botes y yates decorados en varios puntos. Uno de ellos es el Desfile de Botes de Key Largo, el cayo más cercano a Miami, el 10 de diciembre. Durante este evento barcos iluminados y adornados desfilan para el deleite del público. El tema del desfile del 2022 es “Una Navidad de Cartón.” Informes: https://www.keylargoboatparade.com/. Un centro vacacional muy festivo es Hawks Cay Resort en Duck Key en los Cayos de la Florida que presenta unas Navidades tropicales –¡piense en Santa Claus en un Jet Ski en vez de en un trineo! El resort ofrece un paquete especial navideño, Hawks Cay Christmas Package y entre las actividades especiales se encuentra disfrutar de chocolate caliente con la Sra. Claus. Informes: www.hawkscaychristmas.com

PUBLICIDAD

Entre las muchas atracciones en Gaylord Palms Resort, hay deslizadores de nieve de Snow Flow Mountain (Suministrada)

Kissimmee – La magia de las Navidades viene a Gaylord Palms Resort cada año de mediados de noviembre a principios de enero. El decorado del resort es espectacular con más de dos millones de lucecitas, abundancia de flores de pascua, un árbol de Navidad de 54 pies de altura y múltiples adornos. Y una noticia magnífica: este año regresa la atracción “ICE!” (¡Hielo!) a Gaylord Palms después de dos años de pausa por la pandemia. ¡Hielo! (que se presentará del 18 de noviembre al 1 de enero) cuenta con esculturas creadas con más de dos millones de libras de hielo que celebran la leyenda de las Navidades y este año tienen el tema de Cómo el Grinch se robó las Navidades del Dr. Seuss. Otras atracciones en Gaylord Palms incluyen los deslizadores de nieve de Snow Flow Mountain, espectáculos en vivo, fotos con Santa Claus, decoración de galletas y casitas de jengibre, y mucho más. Informes: www.ChristmasAtGaylordPalms.com.

Lake Buena Vista – Los parques y resorts en Walt Disney World celebran la época navideña por todo lo alto con majestuosos árboles de Navidad, luces, flores de Pascua, guirnaldas y otros adornos y festejos desde principios de noviembre. Y otra gran noticia: en el Reino Mágico regresa la querida fiesta navideña nocturna “Mickey’s Very Merry Christmas Party” del 8 de noviembre al 22 de diciembre. La fiesta incluye fuegos artificiales, un desfile con los populares personajes de Disney en su atuendo de la época y otros personajes navideños incluyendo galletitas de jengibre y soldaditos de juguete marchando al son de nevadas mágicas por la Calle Mayor del parque (“Main Street, U.S.A.”).

PUBLICIDAD

Otro gran evento muy popular en Disney World es en Epcot: la Procesión a la luz de velas (“Candlelight Processional”), con orquesta, coro, y narradores conocidos incluyendo a Gloria Estefan el 13 y 14 de diciembre. La Procesión a la luz de velas es parte del Festival Internacional de las Fiestas de Epcot que se presenta a partir del 25 de noviembre y que celebra las culturas y leyendas navideñas alrededor del mundo. En los otros parques de Disney World, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom la magia se desborda en árboles de Navidad y otros adornos de la época y entretenimiento especial. Informes: www.disneyworld.com.

En el Reino Mágico regresa la querida fiesta navideña nocturna “Mickey’s Very Merry Christmas Party” del 8 de noviembre al 22 de diciembre. (Suministrada)

Opciones para alojamiento conveniente al Reino Mágico de Disney World incluyen el Disney’s Grand Floridian Resort, en la línea del monocarril y con bellos adornos navideños con tema de la era Victoriana (www.disneyworld.com). Otro alojamiento muy conveniente a Epcot y Disney’s Hollywood Studios, el Walt Disney World Swan & Dolphin, un resort de Marriott, con actividades especiales navideñas con Santa y la Señora Claus, y bellos adornos que incluyen una escultura de tamaño natural en chocolate de Santa Claus (www.swandolphin.com).

Orlando – Los parques temáticos de Universal Orlando Resort celebran la época en noviembre y diciembre. En las atracciones de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter –Hogsmeade en Universal Islands of Adventure y en Diagon Alley en Universal Studios Florida habrá decorado navideño, un espectáculo de proyección en el Castillo de Hogwarts y entretenimiento especial. En la sección de Seuss Landing en el parque Islands of Adventure se presentará el Grinchmas Who-liday Spectacular con aquel malvado Grinch que se robó las Navidades. Y el parque presentará un desfile navideño. Informes: www.universalorlando.com.

PUBLICIDAD

Un alojamiento conveniente a Universal Orlando es el Margaritaville Orlando Resort donde los huéspedes se pueden topar con Santa Claus, cantantes de villancicos y abundantes adornos navideños incluyendo soldaditos de juguete y árboles de Navidad. Un evento especial desde fines de noviembre es Holinights at the Promenade at Sunset Walk (un distrito con tiendas y restaurantes), con comparecencia de Santa Claus, cantantes de villancicos, música en vivo y mercado de arte y artesanía. Además de habitaciones de hotel, Margaritaville Orlando ofrece las Margaritaville Cottages, casas tropicales para alquilar con desde uno y varios dormitorios hasta ocho dormitorios –ideales para familias y grupos de amigos. Informes: Margaritaville Cottages - A Luxury Vacation Near Disney (cottagesbyrentyl.com).

Palm Beach – The Breakers Palm Beach, el lujoso castillo junto al mar en el sur de Florida, hace derroche en lo que respecta a decorado y ambiente navideño. El hotel despliega más de 170,000 lucecitas (preciosas en la avenida de 1,040 pies de largo adornada con palmas reales que sirven de antesala al centro vacacional); 12,000 pies de cintas y 126 lazos en el exterior del hotel y la Casa Club. Cuatro majestuosos árboles de Navidad adornan el salón de recepción –cada uno con más de 2,000 adornos. Y hay soldados cascanueces y otros adornos típicos por doquier. El hotel presenta tés festivos y comidas especiales en sus restaurantes para celebrar la época. Informes: www.thebreakers.com.

San Agustín – Las “Noches de las Luces” (Nights of Lights) iluminan esplendorosamente a la Plaza de la Constitución en San Agustín, la cariñosamente llamada “Ciudad Vieja” y el distrito histórico con un despliegue de unos tres millones de lucecitas del 19 de noviembre al 31 de enero. El resultado es precioso, transformando el casco histórico en un panorama de cuento de hadas. Tranvías y otros transportes turísticos ofrecen paseos por el casco histórico para ver las luces. Informes: https://www.visitstaugustine.com/event/nights-lights.