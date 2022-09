Los parques temáticos de Orlando nos tienen acostumbrados a cambios. La mayoría de ellos planificados con gran anticipación, otros recientes, obligados por la pandemia. Pero la realidad es que pueden visitarse en varias ocasiones, y siempre encontrará algo nuevo que ver. Para los parques de Walt Disney World, en Orlando, Florida, llegarán más novedades y grandes cambios muy pronto, según anunció Josh D’Amaro, presidente de Parques de Disney, Experiencias y Productos.

Amaro hizo los anuncios en el D23 Expo 2022, una enorme reunión de fans de tres días, que se realiza cada dos años, en Anaheim, California, aunque la correspondiente al 2021 no se celebró. Allí participan desde ejecutivos de Disney hasta artistas relacionados con ellos y se hacen los anuncios más importantes para el futuro inmediato de la empresa, incluyendo atracciones y renovaciones. Algunos de esos datos se van filtrando y son esperados, pero otros resultan una verdadera sorpresa.

Como parte de la transformación de EPCOT, el vecindario de World Celebration ofrecerá un hermoso centro dividido en varios jardines. (Disney)

Entre ellos, el que “Harmonious”, el espectáculo nocturno estrenado el 1 de octubre de 2021, como parte de la celebración del 50 Aniversario de esos parques en Orlando, será sustituido por otro espectáculo que debutará a fines de 2023. Aunque todavía no hay más detalles, “Harmonious”, que incluye canciones de Disney cantada por artistas de diversos países, entre ellos Luis Fonsi, ha tenido muy buenos comentarios en las redes sociales, por parte de los visitantes.

Epcot, que está teniendo una gran transformación, proyecto que va bien avanzado, estrenará su nuevo sector “World Celebration” a fines del 2023, al igual que la zona temática inspirada en Moana, “Journey of Water”. Figment, el simpático dragón que tiene una legión de admiradores y ha estado presente en los eventos más recientes de Disney, también llegará a ese parque, para interactuar con los visitantes.

Apartamentos y puertas de todos los tamaños para animales grandes, pequeños y todo lo demás llegarán a la nueva tierra temática de Zootopia en Shanghai Disney Resort. (Suministrada)

Una de las noticias más esperadas, es el estreno de la montaña rusa “Tron Lightcycle/Run”, en la zona de Tomorrowland en Magic Kingdom, de la que ya confirmaron que estrenará en primavera de 2023.

En ese parque finalizará el espectáculo de proyecciones y fuegos artificiales, “Enchantment”, estrenado en la misma fecha del 1 de octubre, para regresar al espectáculo de “Happily Ever After”. La noticia fue recibida con gran alegría entre los fans, que extrañan las impresionantes proyecciones y la transformación del Castillo de Cinderella que ofrecía ese show anterior.

El popular himno "Happily Ever After" volverá a sonar cuando regrese un espectáculo nocturno actualizado en 2023 para iluminar los cielos sobre el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom. (Disney)

Cuando estrenaron los espectáculos nocturnos como parte de la celebración del 50 Aniversario, en los que se invirtieron recursos millonarios, Disney no dejó claro si serían permanentes o solo estarían hasta culminar la celebración, que durará 18 meses, a partir del 1 de octubre de 2021, cuando se inició.

En la Expo se dieron otras “orejitas” sobre posibles cambios para Animal Kingdom, que podrían incluir zonas temáticas de Moana o Zootopia, donde actualmente está Dinoland U.S.A. No hubo anuncio concreto sobre el tema, pero sí fue mencionado, y podría aplicarle el refrán de “cuando el río suena…”, porque en Disney no dicen ese tipo de comentarios al azar.

Más novedades

En el D23 Expo se anunciaron muchas otras novedades, como más detalles sobre Tiana’s Bayou Adventure, basada en “The Princess and The Frog”, que no solo estará en Walt Disney World Resort (en Splash Mountain), sino también en Disneyland Resort a fines de 2024.

El evento incluyó anuncios de todos los parques de Disney, que muestran que la renovación y expansión será a nivel mundial. Entre lo más destacado están las nuevas áreas temáticas de “Frozen” que llegarán a Hong Kong Disneyland, Tokyo Disney Resort y Disneyland Paris. El tema de “Frozen“ también será parte de la transformación del Disneyland Hotel, que reabrirá en el 2024.

En D23 Expo 2022, se anunció que TRON Lightcycle/Run abrirá en la primavera de 2023 en Magic Kingdom Park en Walt Disney World Resort. (Suministrada)

Por su parte, Shanghai Disney Resort, en China, será el primer resort de Disney en dar vida al mundo de la película de animación de Disney ganadora del Oscar “Zootopia”. En Disneyland de Anaheim, California, habrá nuevos espectáculos nocturnos, el “World of Color – One” y el “Wondrous Journeys”, ambos a estrenar en el 2023, año en que celebrarán en grande, el “Disney 100 Years of Wonder”. Aunque será una celebración por todo lo alto en todos los parques Disney del mundo, el centro de la gran fiesta será Disneyland.