Cuando Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company, presentó una conferencia de prensa durante la convención IPW, ante sala llena, en Orlando, Florida, no hubo tiempo para preguntas. La agenda del día estaba bastante cargada y en unos 20 minutos, el ejecutivo tenía que resumir lo que tenía el destino para sus visitantes. ¡Y había bastante qué decir!

En la medida de lo posible, muchos proyectos siguieron su curso, aun durante la pandemia y ahora, en el 2022, los estrenos se multiplican y las novedades siguen asombrando a los miles de turistas que los visitan.

Tantos, que de acuerdo con los datos suministrados por NYC & Company, que es la organización oficial de mercadeo del destino, para finales del año lograrán que se haya recuperado el 80% de la cantidad récord de visitantes que se recibieron en el 2019.

Su conferencia de prensa, estuvo llena con cientos de periodistas que acudieron a la edición número 53 del IPW, celebrada del 4 al 8 de junio en el Centro de Convenciones de Orlando. Esta, que es la reunión de negocios de la US Travel Association, es la que genera la mayor cantidad de viajes hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Allí Dixon calificó de extraordinario el resurgir de Nueva York y dijo que a los lugares icónicos que todos conocen y aman, ahora se le suman nuevos desarrollos, en los cinco condados en que se divide (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island).

“La Ciudad de Nueva York regresó y así lo demuestran las actividades, atracciones, renovaciones y aperturas”, dijo Dixon, quien explicó que entre otras iniciativas, tienen la nueva campaña “Get Local NYC´, con guías y recomendaciones para motivar a los visitantes a apoyar los pequeños negocios de cada uno de los cinco barrios. Ya están listas las de Manhattan Like a New Yorker y las de Brooklyn y el Bronx. Las de Staten Islands y Queen llegan este verano.

También han creado contenido completo multicultural, disponible gratuito en NYCGO.com, y están en pleno preparativos de la gran celebración del 30 Aniversario del NYC Restaurant Week, que será del 18 de julio al 21 de agosto. La ciudad fue pionera en este evento, que se ha extendido a otros lugares y es una favorita en el escenario gastronómico mundial. A los miles de restaurantes existentes allí se han unido o ampliado corredores completos de comida con opciones culinarias de todos los países.

Igualmente ha sido pionera en preparar una guía viajera para los musulmanes (The Halal Travel Guide), y ha expandido sus plataformas multiculturales para viajeros, haciéndolas disponibles en NYCGO.com de manera gratuita. Estas incluyen The Black Experience, The Asian Expererience y The Latino Experience. Esta última destacando las raíces y costumbres latinas, especialmente a través de la música y la comida.

PUBLICIDAD

Ya puedes distrutar de The Gilder Center en el Museo Americano de Historia Natural. (Suministrada)

Esto es parte de lo nuevo

Quienes aman las obras de Broadway tendrán más razones para ir a Nueva York, porque son más de 20 las nuevas obras a presentarse. Dixon dijo que todos los espacios para teatros en Broadway están ocupados, y durante IPW, volvieron a traer artistas de obras clásicas o muy populares en cartelera, quienes presentaron un segmento de ellas, incluyendo a Michael James Scott, de Aladdin y otros de The Lion King, Chicago, Wicket, Moulin Rouge y El Fantasma de la Ópera. En otoño abrirán el Museo de Broadway, el primero permanente dedicado a estas famosas obras.

Este es el año en que regresan todos los eventos anuales que son ya un clásico de la ciudad, como “Shakespeare in the Park”. La serie de conciertos iniciará el 17 de junio, hasta septiembre y el NYC Pride, uno de los desfiles más grandes del mundo dedicado a la comunidad LGBT+ y que atrae miles de visitantes, se realizará el 26 de junio, aunque habrá otras actividades a través de la ciudad, durante todo el año.

Las opciones de alojamiento también siguen creciendo, entre ellas, el Aman New York, el segundo Ritz-Carlton de Nueva York que debutará este verano y el Hard Rock Hotel New York, en Times Square, que abrió en abril.

Las actividades y atracciones se han multiplicado, incluyendo sus famosos miradores y experiencias interactivas como RiseNY, que le muestra la ciudad mientras siente que está suspendido a 30 pies de altura. Igualmente, las actividades culturales, con la renovación y reaperturas de museos, como The Gilder Center en el Museo Americano de Historia Natural y The Louis Armstrong House Museum, en Corona, Queen, y el Museo del Niño de Bronx, que tendrá nueva casa.

PUBLICIDAD

Además, Dixon se mostró muy feliz al anunciar las mejoras en los tres principales aeropuertos de la región, John F Kennedy, La Guardia y Newark Liberty, con nuevas terminales, y más facilidades para pasajeros.

No hay dudas, Nueva York está listo para sus visitantes de vez primera o para quienes repiten su visita.