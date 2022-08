Cuando despegue y el cielo se ilumine no solo habrá un festín intenso de colores que podrá verse desde zonas lejanas, sino también una mezcla de emociones y seguro hasta lágrimas, en muchos de los que han trabajado en el proyecto de la Misión Artemis I, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés). Como primera parte de ella, el Space Launch System, el primer cohete, que enviará la nave espacial Orion hacia la luna, se lanzará el 29 de agosto, desde Cabo Cañaveral, en Florida, y todavía quedan algunas entradas disponibles para ver más de cerca ese histórico momento.

Aunque los paquetes más exclusivos se agotaron rápidamente tan pronto se pusieron a la venta, los interesados en verlo, pueden comprar un boleto en la página oficial del Centro de Visitantes del Centro Espacial Kennedy (KSC). Con Artemis se reanudarán los viajes a la luna, que no se hacían en más de cinco décadas, y este primer lanzamiento, de prueba y sin tripulación, que se hará desde la plataforma 39B, tendrá una ventana de tiempo para el lanzamiento entre las 8:33 a.m. y las 10:33 a.m. El “check-in” para el día del evento, empieza a las 5:00 a.m., y las puertas abrirán a las 3:45 a.m., por lo que los asistentes tienen que madrugar o quedarse en un hotel cercano a las facilidades de la NASA, en Titusville, a unos 45 minutos de Orlando.

Con su boleto puede quedarse todo el día en el KSC y disfrutar de las impresionantes atracciones que tiene, incluyendo el área del trasbordador Atlantis, el Centro Apollo/Saturn V y nuevas atracciones.

Los boletos representan poder ver el hito histórico desde uno de los lugares más cercanos que puede estar el público, que además disfrutará de la narración de uno de los expertos de la NASA y de las exhibiciones y atracciones en ese complejo.

La opción disponible, el “Main Visitor Complex Viewing Packgage”, cercano al área del Rocket Garden, dentro del KSC, cuesta $99, incluye dos días de admisión, comentarios de expertos, pantallas gigantes para ver el lanzamiento y una tarjeta conmemorativa. El lugar está a unas ocho millas de la plataforma de lanzamiento.

Se requiere la compra de este boleto especial para entrar al Centro de Visitantes de KSC ese día, aunque las autoridades del lugar son enfáticos en que la fecha y hora del lanzamiento puede cambiar por razones técnicas o de tiempo. El boleto adquirido es para entrar el día oficial del lanzamiento y un día adicional, en caso de que se tenga que hacer un segundo intento, algo que podría ocurrir de surgir algún problema técnico o mal tiempo.

Esta misión es la primera de una serie que se espera que demostrará la habilidad de esa agencia espacial para extender la existencia humana a la Luna y más allá.

Como parte de la misión de Artemis, en que se ha trabajado por más de una década, la NASA llevará en el futuro, la primera mujer y la primera persona de raza negra a la luna. La NASA ha dicho que en ella se estará usando una tecnología innovadora para explorar la superficie de la luna como nunca antes y que se espera establecer la presencia humana duradera en la luna y sus alrededores, mientras se preparan para las misiones humanas a Marte. Se espera que los descubrimientos científicos y los beneficios económicos sentarán pautas y servirán de inspiración para una nueva generación de exploradores.

Con su boleto puede quedarse todo el día en el KSC y disfrutar de las impresionantes atracciones que tiene, incluyendo el área del trasbordador Atlantis, el Centro Apollo/Saturn V y nuevas atracciones, como Gateway: The Deep Space Launch Complex, donde descubrirán las innovaciones actuales y futuras de la exploración espacial, así como adentrarse en un puerto espacial del futuro (todas incluídas en el precio de admisión). Para conocer más detalles, accede a: www.kennedyspacecenter.com.