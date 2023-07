Desde comer una buena Bratwurst (salchicha alemana), exquisitos quesos holandeses en puestos callejeros, una chalupa en México hasta un recorrido para saborear exquisitas tapas en La Boquería, de Barcelona, las experiencias gastronómicas son parte tan importante de los viajes como admirar los bellos paisajes. Pero cuando se busca conocer a fondo las costumbres y gastronomía de un país, nada mejor que un tour culinario, realizado con expertos.

Estos, disponibles en todos los destinos, pueden ir desde visitar un restaurante con Estrellas Michelin hasta comer en granjas o en casas de residentes locales. En todos no solo se aprende de las costumbres y productos auténticos de cada país, sino que en la mayoría se pueden saborear platos de la comida nativa.

Los tours gastronómicos se hacen independientemente de la manera en que se viaje. Pero en cruceros, donde es tan corto el tiempo en los puertos, son una manera excelente y diferente de pasar unas horas, especialmente en aquellos destinos que ya hemos repetido.

Si decides hacer un tour gastronómico, ya sea que estés de vacaciones por tierra o en crucero, te traemos unas recomendaciones:

PUBLICIDAD

Evalúa tus expectativas antes de seleccionar el tour

Mercado Municipal Benito Juárez de Cozumel en México (Suministrada)

Hay tours gastronómicos que te dan una experiencia completa, que incluye interacción con chefs locales, verlos preparando la comida y luego comerla acabada de hacer. Están muy de moda los que llevan a los participantes a mercados locales, escogen productos y luego se va al local para cocinarla y comerla. Pero otros lo que hacen es ir a varios lugares y solamente comer un menú preestablecido. Si te gusta la cocina y quieres mirar cómo se hace algún plato de esos destinos, la primera opción sería la ideal para ti. Si, por el contrario, buscas probar sabores de diferentes regiones del mundo, la segunda está perfecta.

En algunos casos hay escuelas de cocina, otros son solo para demostración

Algunos tours incluyen clases de cocina. (Suministrada)

Conoce la diferencia entre un tour gastronómico, con demostración de cocina, a ir a uno, para tú cocinar directamente. Estos últimos son los menos frecuentes, son más exclusivos y por ende, más costosos.

Investiga a dónde van a comer

Comer en la calle no es para todos los viajeros, tampoco es ideal hacerlo en todas partes del mundo. Lee la descripción para que sepas de antemano, el lugar a donde irás y especialmente el tipo de comida. Si te sientes mejor en un restaurante formal, que comiendo de kiosco en kiosco por las calles, asegúrate de que eso es lo que incluye el tour.

Notifica si tienes alergias o algunas restricciones alimenticias

Los menús y sitios de comida están establecidos de antemano, y aunque en algunos tours puede haber v

PUBLICIDAD

ariedad, en otros son bastante limitados. Si eres vegano, vegetariano o tienes algún tipo de alergia, asegúrate que hay opciones para ti, antes de reservar.

Revisa todo lo que incluye

Tour en restaurante La Gloria en Cozumel. (Suministrada)

Muchos incluyen la experiencia completa, con transporte, comida y bebidas. Estas últimas en algunos casos ilimitadas o con variedad de opciones para escoger, pero no todas son así. Muchos de esos lugares son bien turísticos y las bebidas, si no se incluyen, pueden ser bastante costosas. Ve preparado para eso y lleva dinero o tarjeta de crédito para bebidas, y efectivo para propinas, no solo del guía, sino también de quienes te atienden en el lugar del tour. En ocasiones, si hay chefs, venden sus libros. Esto es diferente cuando se trata de tours a todo lujo, que en muchos casos incluyen hasta vinos locales.

¡Cuidado si compras comestibles, puede ser un problema!

Si vas en barco, recuerda que no te permitirán llevar frutas, vegetables o comida cocinada, es decir, nada que no esté en envase sellado sin haberse abierto. Pero además, para entrar de vuelta a territorio americano, también hay grandes restricciones, y si vas a comprar algún producto comestible, verifica primero la lista de productos permitidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y cómo la vas a transportar en tu equipaje. No solo hay muchos productos prohibidos, sino que podrías ser multado, aunque lo hayas traído por desconocimiento.