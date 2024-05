En primicia: así será el DreamWorks Land en Universal Orlando

No piense que los chiquitines son los únicos que se divertirán, pues aunque las atracciones están dirigidas a ello s, los grandes también disfrutarán de esta zona, que ocupa el área donde antes estaba Barney y el Woody’s KidZone. Aunque se utilizaron esos espacios y algunos de los accesorios que allí había, todo lo parecerá completamente nuevo, cuando entre a esa tierra ubicada frente a la siempre popular atracción de E.T.

En un show en vivo estarán todos los personajes

Muchas novedades para el verano

Además, el 3 de julio estrenarán el Universal Mega Movie Parade, una celebración de películas icónicas como E.T., Back to the Future, Jaws, Jurassic World y Ghostbuster , entre otras. El desfile, que será en Universal Studios, contará con carrozas y artistas en vivo.

En Islands of Adventure también estarán de estreno, con Hogwarts Always Castle Projection Show, en The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade. Este espectáculo nuevo estrenará el 14 de junio y recreará un viaje a través de momentos importantes del año escolar en Hogwarts y contará con cuatro finales diferentes.