En wolof, el idioma nativo más hablado de Senegal, “teranga” significa hospitalidad. Los senegaleses hacen gala de ella. Este espíritu ha permitido que, en este país de mayoría musulmana, pero con minorías cristiana y animistas, no haya problema entre religiones. Y que las diferentes etnias del país como los Wolof, los Serer o los Pular, además de la pequeña colonia europea, hayan convivido sin grandes problemas desde la independencia respecto a Francia hace 63 años. En los pasados años, Senegal se ha abierto al turismo internacional.

Su capital y actual puerta de entrada al país para los viajeros internacionales, Dakar, fue creada hace 150 años por orden de un general francés. Conocida internacionalmente por el rally automovilístico que terminaba en la ciudad Dakar no fue, sin embargo, la capital de Senegal hasta la independencia de Senegal en 1960.

Este dato explica las pocas de construcciones coloniales en esta nueva ciudad. El barrio del Plateau, donde se encuentra el Palacio Presidencial y que concentra la actividad comercial, conserva sin embargo el aire de las nuevas ciudades poscoloniales que se desarrollaron tras el fin del colonialismo en la década de los 60 y 70 en el afán de crear un Estado y un sentimiento nacional.

Atractivos turísticos

Y aunque Dakar no tiene fama de destino turístico, hay varios atractivos que merece la pena no perderse. Uno es, sin duda, el Museo de las Civilizaciones Negras. El moderno edificio inaugurado en 2018, por cierto, de construcción China, es una buena opción para conocer la historia de las culturas locales del oeste africano. Construido con el objetivo de recuperar la autoestima de las culturas africanas, el recinto incluye también salas dedicadas al arte tradicional. Pero más allá de la calidad de sus piezas artísticas o arqueológicas, lo realmente interesante es sumergirse en el discurso africano sobre su propia historia y su cosmovisión en un continente que hasta apenas 60 años no tuvo voz propia.

Museo de las Civilizaciones Negras en Senegal. (Igor Galo)

Para los interesados en profundizar en el arte de la África subsahariana, una buena opción es el Museo de Dakar IFAN o Museo Theodore Monod de Arte Africano ubicado en la misma zona central de Dakar. Otro museo visitable en la zona es el del banco central del África del Oeste, el museo BCEAO, que descubre al visitante los sistemas de monetarios previos a las colonias europeas. También incluye salas expositivas dedicadas a explicar la historia del polémico franco CFA (Comunidad francesas de África), una moneda compartida por ocho países africanos con cambio fijo respecto al euro. Su valor viene respaldado en parte, y más de medios siglo después de las independencias, por el tesoro francés.

Otra visita típica en Dakar es el Monumento al Renacimiento Africano, una gigante estatua de bronce bajo la cual se ubica una nueva sala de arte negro, que fue diseñado por ingenieros norcoreanos y que en su día levanto polémica al mostrar un hombre y una mujer desnudos.

Museo de Dakar IFAN o Museo Theodore Monod de Arte Africano, en Senegal. (Igor Galo)

Quienes disfruten de sumergirse en la vida de la ciudad como un local, no deben dejar de tomar un café en algunas de las animadas calles en torno a la plaza de la Independencia, leyendo algún periódico local como Le Soleil, o callejear por el mercado de Sandanga formado por varias decenas de calles en torno a la avenida Emile Badiane, en el centro de la ciudad, donde se venden desde joyas hasta todo tipo de baratijas sin que puedan faltar las camisetas de las selecciones africanas de fútbol.

Gorée, la puerta de no retorno

La Isla de Gorée, a tres kilómetros en ferry de Dakar, es visita obligada profundizar en la historia de Senegal y del África Negra, además de ofrecer unas buenas vistas de Dakar desde el mar. Sus escasos 17 kilómetros cuadrados son clave en la historia moderna del mundo ya que desde aquí partieron, para no regresar más, millones de esclavos negros hacia las América.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978, la pequeña isla fue ocupada por los portugueses a mediados del siglo XV, momento desde el que se convertiría en punto de intercambio comercial, incluyendo el comercio de esclavos, entre los negociantes europeos que la ocuparon y los reinos africanos.

La Isla de Gorée, a tres kilómetros en ferry de Dakar, es visita obligada profundizar en la historia de Senegal y del África Negra. (Igor Galo)

La casa de los esclavos, convertida hoy en museo, fue el epicentro de este comercio. Y en ella se encuentra la puerta de no retorno desde la cual los esclavos eran embarcados hacia las Américas. A su alrededor se conservan casas coloniales donde vivían los comerciantes europeos, algunas de las cuales están abiertas al público reconvertida en la actualidad en tiendas de recuerdos, galerías u hoteles.

Aunque los edificios coloniales de Goree más espectaculares se encuentran cerca del Museo de los Esclavos, con algunas explicaciones pobres pero interesantes sobre la historia del África del Oeste. En esta zona, frente a la playa y el muelle, y mirando a Dakar se encuentran también unos restaurantes donde comer platos occidentales, pero también pescado local, con vistas a Dakar.

Saly y Pointe Sarene; destino en auge

Como la mayor parte de las metrópolis del continente africano, el ritmo de Dakar es frenético. Y además solo ofrece una cara de la realidad del país, la más moderna. Para conocer el “país interior” hay que alejarse de la capital.

Una opción es viajar al norte hacia Saint Louis, la antigua capital de la África Occidental Francesa. Fundada en el siglo XVII por marineros normandos, la ciudad perdió su importancia política, pero, quizás por eso, ha conservado su espíritu histórico. El Hotel La Poste, donde dormían los pilotos del servicio postal francés que llevaban la correspondencia entre Europa y América, es uno de los monumentos destacados y siguen funcionando. Apodada la Venecia Africana, se encuentra muy cerca de la frontera francesa y el ritmo de la ciudad es mucho más pausado que Dakar.

Hacia el sur, la ciudad de Saly y la zona de Pointe Sarene se están convirtiendo en destinos de moda para el turismo internacional. Sus playas de arena blanca y un clima seco y templado durante el otoño e invierno lo convierten en un destino ideal de descanso o para viajes en familia. Y también como complemento para relajarse tras una visita a la trepidante Dakar.

El hotel Riu Baobab, en Senegal, ofrece todas las comodidades de un resort de cinco estrellas todo incluido. (Suministrada)

La oferta hotelera está aun en construcción, pero en la localidad de Saly existe una oferta bastante amplia oferta de hoteles cómodos, y también de locales más baratos. En Pointe Sarene, la cadena se abrió recientemente el hotel Riu Baobab que ofrece todas las comodidades de un resort de cinco estrellas todo incluido, con saber genuinamente africano y con diferentes categorías de habitaciones, las más exclusiva con piscina privada. Cada noche hay espectáculos para toda la familia basado en la música y la cultura senegalesa.

Además, los visitantes de esta zona de Senegal pueden de combinar la estancia en un resort con las posibilidades de explorar en excursiones de día a su alrededor. Aunque entre ellas la visita a la reserva de Bandia es la más recomendable, especialmente para viajeros que pisan por primera vez África o quienes viajan en familia. Y aunque con sus 3000 hectáreas se trata de una reserva muy pequeña en comparación con las que existen en el este de África, el parque natural es hogar de jirafas, cebras, rinocerontes, gacelas y por supuesto baobabs, el árbol nacional.

No muy lejos, a unos 70 kilómetros al sur, se encuentran la localidad pesquera de Joal-Fadiouth o el parque del Delta del Saloum donde pasear en barca. Llegar en transporte público a estos puntos no nada fácil, aunque si posible. Pero en los propios hoteles de Senegal y en los portales especializados de Internet se ofrecen excursiones en grupo o privadas. Para quienes viajen en grupo de 2 a 4 personas, alquilar un coche para recorrer Senegal de punta a punta por libre puede ser muy buena opción.

Plaza de la Independencia de Dakar, en Senegal. (Igor Galo)

Antes de viajar

Música

Ismaël Lô y Youssou N’Dour son dos de los músicos más populares de Senegal. El primero es el autor de Tajobone, la canción incluida en Todo Sobre mi Madre de Almodóvar y el segundo llegó a colaborar con Neneh Cherry. Disponibles en Spotify, Google Music y Primer Music.

Literatura

La más recóndita memoria de los hombres . Novela Premio Goncourt 2021 de Mohamed Mbougar. Historia entre África, París y Sudamérica.

. Novela Premio Goncourt 2021 de Mohamed Mbougar. Historia entre África, París y Sudamérica. Senegal, Mon Amour. Círculo Rojo. Crónica de Jordi Costa, cardiológico de una ONG, sobre sus experiencias en Senegal

Películas y documentales

Staff Only. El viaje de marta. Estrenada en la Berlinale narra la historia de una joven catalana que va a pasar las vacaciones con su familia a Senegal. En Filmin

El viaje de marta. Estrenada en la Berlinale narra la historia de una joven catalana que va a pasar las vacaciones con su familia a Senegal. En Filmin “Sueños de África” y “Senegal, la senda de áfrica ” dos documentales de RTVE Play. Gratuitos.

” dos documentales de RTVE Play. Gratuitos. Actualidad - Lesoleil es el diario de mayor tirada del país.

Información de interés