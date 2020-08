Los planes de viaje siguen pospuestos, pero no el deseo de vacacionar, por lo que las autoridades turísticas de los destinos vacacionales por excelencia, han seguido con sus planes de ofrecer buenas y nuevas opciones para cuando el turismo renazca, luego de la pandemia del COVID-19. Ese es el caso de St. Petersburg/Clearwater en Florida, considerado el destino turístico más famoso del Golfo de México.

Sus novedades ahora están limitadas mayormente al turismo local de Florida, pero son un imán para atraer visitantes de todo el mundo, una gran parte de ellos de los que acuden a la región de Orlando y Tampa, que extienden su estadía para disfrutar de la diversidad que ofrece al turista. Bellísimas playas de arena blanca, nombradas varias veces entre las mejores de Estados Unidos, numerosos restaurantes, su ruta cervecera y su enorme diversidad de obras de arte, algunas de ellas en el Museo Dalí, son algunos de sus enormes atractivos.

El nuevo St. Pete Pier se ha convertido en una visita obligada para los turistas que llegan a disfrutar de la zona.

Para añadirle más razones para visitarlos, acaban de estrenar el St. Pete Pier, un espectacular muelle frente al mar. Tiene 26 acres y cuenta con variedad de actividades, como exhibiciones interactivas sobre la vida marina, cinco opciones gastronómicas, arte público, plataformas de observación donde disfrutar de vistas de la bahía de Tampa y amplias áreas para sentarse. Esto lo ha convertido rápidamente en una visita obligada para los turistas que aun en esta época de pandemia, llegan a disfrutar de la zona, donde es fácil mantener el distanciamiento social.

El Clearwater Marine Aquarium también está de estreno, con un nuevo hábitat para Winter, un delfín al que van a visitar muchos turistas, y que fue la estrella de Dolphin Tale, una película basada en su historia real de rescate y larga rehabilitación, que fue estrenada en el 2011. Pero además hay otros delfines, y todos pueden verse mejor ahora con las enormes ventanas de observación con vistas panorámicas que fueron instaladas. Este lugar, en el que continúa un proyecto de expansión, está a minutos de la playa y se enfoca el rescate, la rehabilitación y la liberación de esta especie marina.

El St. Pete Pier tiene 26 acres y cuenta con variedad de actividades, como exhibiciones interactivas sobre la vida marina, cinco opciones gastronómicas, arte público y plataformas de observación.

El acuario se asoció con la colección Ascend de Choice Hotels, y abrieron una hospedería, la Winter the Dolphin’s Beach Club Hotel, de corte ecológico y con 91 habitaciones. Su nombre y temática en todas las habitaciones están inspirados en Winter, el delfín, y al hospedarse allí, se disfrutan las vacaciones y se contribuye con el acuario, ya que las ganancias van directamente a su misión de ayuda a los animales marinos.

Este no es el único hotel que estrenó allí, ya que el Tru by Hilton, St. Pete, abrió en julio y ya es considerado el más vanguardista del Distrito Central de St. Pete. El hotel de 132 habitaciones, está muy cerca de restaurantes (en esa área se come fantástico) y de las famosas cervecerías que abundan en la zona.

El hotel Tru by Hilton, St. Pete es considerado el más vanguardista del Distrito Central de St. Petersburg.

St. Pete/Clearwater tiene sus playas abiertas, así como la mayoría de sus negocios y museos, que siguen las reglas establecidas para prevenir el contagio del coronavirus, incluyendo el uso de mascarilla, pero en la página oficial de https://www.visitstpeteclearwater.com/info, tienen la información actualizada ya que estas pueden cambiar dependiendo de la evolución de la situación. Es importante que los visitantes se orienten antes de llegar.