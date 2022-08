Mejor ubicado no podía estar. El que esté situado justo al frente del autódromo más famoso de Estados Unidos, no es casualidad. The Daytona, A Marriott Autograph Collection, pone a los fans del automovilismo a dormir en medio de la acción, en una hospedería tipo boutique que ofrece alojamiento moderno y elegante, en el mismo medio de la acción de los autos de carrera de NASCAR.

El hotel cuenta con 144 habitaciones amplísimas y suites, estas últimas con vista al Daytona International Speedway. Todas tienen elementos tecnológicos como iPad y televisor de 55 pulgadas, con muebles de líneas contemporáneas. Además la hospedería cuenta con grandes salones de reuniones, donde se efectúan numerosas conferencias y eventos corporativos. “Desde su apertura, en el 2019, hemos contado con el favor del público, que no solo viene de la Florida, sino también de todas partes”, dijo Nancy Guran, directora de Ventas de The Daytona.

En un tour ofrecido por Guran, ella destacó los elementos obvios que van con la temática del automovilismo, como la enorme rueda de automóvil que está en el lobby y los varios autos en exhibición, incluyendo varios “vintage”, pero también algunos detalles más sutiles en las habitaciones, como cuadros con imágenes de cadenas de los autos y accesorios que simulan piezas de autos, como espejos retrovisores y luces, distribuídas discretamente en las paredes de la mayoría de sus espacios.

“Contamos la historia del automovilismo de Estados Unidos a través de nuestro hotel, uno perfecto para los amantes de esta disciplina”, dijo Guran. Curiosamente en el lobby, ubicado en el segundo piso, una gran sección de su enorme ventanal de piso a techo (desde donde se ve el autódromo), se abre para dejar entrar y salir los autos que están en exhibición. Estos cambian durante el año, en ocasiones dependiendo de los eventos que se celebran en la pista.

Actualmente entre los exhibidos se encuentran el auto ganador del Daytona 500 de 1967, conducido por Mario Andretti, y un Ford donde se logró el récord de vueltas más grande de todos los tiempos, en el 2013.

Su ubicación privilegiada, permite cruzar caminando al Daytona International Speedway, por lo que resulta conveniente para quienes van a participar de algunos de los eventos importantes que se realizan cada año. El hotel ofrece también paquetes que incluyen algunas actividades, como el Daytona Drive Experience, donde se puede conducir uno de los autos auténticos de carrera o ir de copiloto, y tours. Pero además está a unos cinco minutos de la famosa playa de Daytona, y muy cerca de Ponce Inlet, donde está el faro más alto de la Florida.

La hospedería cuenta con todas las amenidades para disfrutar de un viaje en familia, como piscina, gimnasio y programa de alquiler de bicicleta, y precisamente las familias son la mayoría de huéspedes que lo ocupan en su totalidad en la temporada de vacaciones, como verano, pero apela también al viajero de negocios.

Además tiene bar y un restaurante, Sir Malcolm, que ofrece servicio completo de comida, y fue nombrado así en honor a Sir Malcolm Campbell, un corredor que rompió varios récords de velocidad en Daytona, incluyendo ser el primero en superar con su Bluebird, la barrera de las 300 millas.

Con un exterior colorido, The Daytona tiene una gran terraza con vistas al autódromo y al resto del One Daytona, el centro comercial y de entretenimiento de que es parte, y que pertenece a la misma empresa de NASCAR. Los dueños de sus comercios son independientes, e incluyen desde restaurante italianos, hasta otros de cadenas conocidas como P.F. Chang’s, centro de juegos electrónicos, tiendas de dulces y cines.