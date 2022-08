El 13 de agosto de 2016 es una fecha que todo puertorriqueño debería conocer. Ese día mi esposa y yo nos levantamos en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil con una emoción grande por Mónica Puig y por Puerto Rico. Nos levantamos también con dos realidades, teníamos que hacer “check-in” en otro Airbnb, pero la segunda era más difícil, conseguir taquillas para presenciar el partido de tenis más importante de la historia del Comité Olímpico de Puerto Rico y de la Isla del Encanto.

Nuestro deseo de asistir a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, comenzó en el 2015. Asistimos a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que sabíamos cómo comprar taquillas para entrar a los eventos con anterioridad y que para los eventos principales y los deportes más populares, son las más difícil de conseguir. Por eso, antes de la cita en Río de Janeiro, compramos solamente taquillas para baloncesto, voleibol de playa, voleibol bajo techo, y atletismo. Veríamos en Brasil, si conseguíamos entradas para natación y tenis.

Antes del partido de tenis, los jóvenes asistieron a un juego de voleibol de playa en la zona de Copacabana. (Suministrada)

Con nuestro itinerario ya definido, viajamos de Houston, Texas, a Río de Janeiro el 7 de agosto de 2016. Los primeros días los dedicamos a reponernos del “jetlag”, conocer el área donde nos estábamos quedando y encontrarnos con una amiga, oriunda de Río de Janeiro. Conocer una persona local ayuda apreciar mejor el país y sus costumbres.

Cuando llegó el gran día, dejamos las maletas en nuestro nuevo hospedaje y nos dirigimos al único evento deportivo que teníamos taquillas ese día, voleibol de playa. Fue una experiencia especial estar sentado en la playa de Copacabana viendo los juegos, pero el único tema de conversación, entre mi esposa y yo, era el juego por la medalla de oro de Mónica. Mientras discutíamos la logística de cómo ir al juego, el deseo de presenciar este gran momento seguía en ascenso.

Sin taquillas para entrar a la final. (Suministrada)

La primera misión para lograrlo, fue ir desde Copacabana hasta la zona de Barra de Tijuca (a más de una hora), donde las finales de tenis se iban a realizar. Allí empezamos a tratar de conseguir taquillas para el juego entre Mónica Puig contra Angelique Kerber.

Ya en el estadio olímpico, comenzamos a hacer fila para comprarlas, esperando que ocurriera un milagro, pero, rápido nos dimos cuenta que las entradas para ese juego o tenis en general estaban vendidas. Esas taquillas de finales de tenis femenino, daban acceso para ver las finales de tenis masculino entre Andy Murray contra Juan Martin del Potro y los vecinos argentinos llenaron el estadio para apoyar a su estrella, del Potro.

Jorge Acevedo y Mariela Colón muestran las taquillas que consiguieron para ver el partido por la medalla de oro de tenis femenino de las Olimpiadas de Río del 2016. (Suministrada)

Todavía en la fila, de momento ocurrió el milagro cuando un “ángel” mencionó que tenía entradas para tenis; luego de hablar un poco de portugués masticado con este “ángel”, nuestro sueño se hizo realidad. Teníamos taquillas para entrar a ver a Mónica jugar esa noche… o eso pensamos.

Con nuestros boletos para el cielo, salimos corriendo para la entrada del parque y la euforia subió a un nivel estratosférico. Miramos las taquillas y fuimos corriendo a la Cancha 1 pensando que tenia que ser la cancha principal y que de seguro allí, del Potro estaría jugando contra Murray. Nos llevamos una gran sorpresa… “Court 1″ no era la cancha principal y al encontrar la cancha correcta, nos dijeron que necesitábamos tener otra taquilla, específicamente para esa cancha y evento.

Mónica Colón animó en todo momento a Mónica Puig. (Suministrada)

Con los ánimos estrujados, pero no quebrantados, nos cuestionamos cómo podíamos presenciar este evento histórico. Parados allí nos dimos cuenta de que no éramos los únicos boricuas preguntándose lo mismo.

Hablando, surgió la idea de simplemente pedirle las taquillas a las personas que salían de las finales masculinas. ¿Simple no? Al frente del parque me paré a preguntarle a todos los que salían del juego en español, inglés y mi quebrantado portugués, si me podían dar su taquilla del juego. Vaya que recibí rechazos.

Mónica Puig luce concentrada durante el partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Río 2016. (Suministrada)

Luego de estar más de 30 minutos presentando mi caso a desconocidos, por fin un alma dadivosa me puso una gloriosa taquilla en mis manos. En ese momento, a cualquiera se le puede olvidar que vino acompañado, pero, la realidad es que andaba con mi esposa y teníamos que entrar los dos. Ahí me fui de nuevo, voluntariamente a agarrar otras miradas raras, rechazos y “sugerencias” hasta que por fin conseguí la segunda taquilla.

El resto es historia… Por tres sets corridos estuvimos gritando “Sí se puede” y pudimos presenciar como Mónica le gano a la tenista número dos del mundo, obteniendo la presea más buscada por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Luego del juego nos unimos con otros boricuas para celebrar este momento sublime.

Durante el partido, la realización enfocó a la pareja, quienes aparecieron en la televisión. (Suministrada)

Durante toda nuestra estadía en Brasil, coincidimos con otras glorias del deporte puertorriqueño como Vilmarie Mojica (voleibol) y Javier Culson (atletismo) , quien btuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Gracias a Mónica Puig por regalarnos tan inolvidable momento. Aunque Mónica anunció su retiro el 13 de junio de 2022, le deseamos el mayor de los éxitos en sus siguientes proyectos. Puerto Rico y sus futuras generaciones siempre la recordarán como una gloria del deporte puertorriqueño.

