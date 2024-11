Turistas y parisinos esperan con gran expectativa reapertura de Notre Dame

En una visita que hicimos hace unos días, nos encontramos con un grupo multigeneracional de la familia Anaya de México, que aunque no pudieron dejar el viaje para diciembre, estaban emocionados de ver la catedral. “Aquí había una hermosa capilla para nuestra Guadalupana”, dijeron, refiriéndose al espacio dedicado a la Virgen de Guadalupe, antes del incendio, y ahora no saben si también lo habrá. Eso es parte de los tesoros de la iglesia, que tiene como sus reliquias más valiosas la corona de espinas de la crucifixión de Jesús y un fragmento de la cruz del calvario.

También nuestro viaje fue a solo unos días de la reapertura y curiosamente, estuvimos solo días antes de su incendio, pudiendo admirar toda la belleza de la obra arquitectónica, construida entre el siglo 12 y el siglo 14. Pero ahora, pasado el momento de tristeza que arropó al mundo, al incendiarse y destruir la aguja y dañarse parte de su estructura, lo que hay es emoción y expectativa, para ver qué tal ha quedado tras el trabajo de casi mil artesanos que han trabajo en la restauración, según han dicho las autoridades francesas. En el sitio oficial que antes del incendio la visitaban unos 12 millones de personas al año, pero ahora se espera que sean al menos 15 millones, unas 40,000 personas diarias. Sin duda un reto para las autoridades, que han dicho que no es obligatorio reservar, pero si no lo hace, hay que armarse de paciencia, pues la espera estimada en la fila puede ser de varias horas. A diferencias de antes, los primeros seis meses no aceptarán grupos, así que se recomienda reservar individualmente. La entrada sigue siendo gratuita por la férrea posición de la iglesia católica francesa, que en un comunicado de prensa confirmó que no cambiará su posición de ofrecer entrada libre de costo a todas las iglesias del país, aunque hay grupos que se oponen solicitando que se cobre para generar ingresos y renovar otros templos católicos.