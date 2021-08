Las ansias de disfrutar de actividades al aire libre son algo universal en estos tiempos -sobre todo en lo que respecta a vacaciones. La Florida tiene un cofre de opciones en centros vacacionales que ofrecen tenis, golf, playas o piscinas y mucho más para disfrutar de vacaciones activas.

No hay cómo ejercitarnos con un juego de golf, rodeados del calmante verdor de campos y árboles, o con una energética sesión de tenis, seguida por un rato de natación en una playa o una gran piscina para relajar los músculos y aliviar el estrés de la vida moderna y de este mundo en que vivimos. Y por si todavía no te encuentras al nivel de deportistas olímpicos o si aún no has llegado a ser un Tiger Woods o una Serena Williams, estos resorts ofrecen clases para aprender o mejorar tus habilidades en golf o tenis.

Aquí algunos centros vacacionales en varios destinos populares de Florida que ofrecen oportunidades para disfrutar de vacaciones activas incluyendo golf, tenis y natación.

- Boca Ratón Hotel & Club, Boca Ratón

Este bello y lujoso centro vacacional en el sur de la Florida, a una hora de Miami, cuenta con 12 canchas de tenis Har-Tru y el Boca Tennis Academy con clases para jugadores de todos los niveles de habilidades y con acceso a un conserje de tenis para hacer los arreglos. El resort cuenta con una playa privada y en lo que respecta al golf, tiene un campo par-71 con una característica de agua. Informes: https://www.thebocaraton.com.

El centro vacacional Disney’s Contemporary Resort, en Orlando, tiene vistas del Reino Mágico de Disney World.

- Disney’s Contemporary Resort, Orlando

Este centro vacacional, con vistas del Reino Mágico de Disney World de un costado y del lindo lago Bay Lake del otro, cuenta con dos piscinas incluyendo una con deslizadero y ofrece también un área de recreo acuática para que los chicos se diviertan. El recinto de Disney tiene varios campos de golf de campeonato incluyendo el Magnolia, que como el resort, está ubicado en el área del Reino Mágico. Al Magnolia Golf Course se le llama así por sus bellos árboles y ha recibido la calificación de cuatro estrellas por la revista “Golf Digest.” El Contemporary Resort también cuenta con una cancha de tenis junto a la torre Bay Lake Tower del centro vacacional y los huéspedes pueden sacar equipo gratuito en el Community Hall. Para aún más diversión activa, el centro vacacional cuenta con canchas de baloncesto y voleibol. Informes: www.disneyworld.com.

- Omni Amelia Island, Amelia Island

Este impresionante resort en 1,350 acres en una isla barrera a 45 minutos del centro de la ciudad de Jacksonville cuenta con 23 pistas de tenis Har-Tru de arcilla, sombreadas por majestuosos robles. El centro vacacional también tiene tres campos de golf, uno diseñado por el conocido diseñador de campos de golf y miembro del Salón de la Fama del Golf, Pete Dye. Omni Amelia Island ofrece una bella playa en el Atlántico de 3.5 millas de extensión y múltiples piscinas. Informes: Omni Amelia Island Resort.

Ritz-Carlton Key Biscayne, en Miami, cuenta con el Cliff Drysdale Tennis Center con 10 canchas de arcilla suave (“Hydrocourts”) y una pista dura, ofrece lecciones y clínicas de tenis para los aficionados de este deporte.

- Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami

Ubicado en el cayo Key Biscayne, justo frente a la costa de Miami, este lujoso centro vacacional cuenta con el Cliff Drysdale Tennis Center con 10 canchas de arcilla suave (“Hydrocourts”) y una pista dura. Ofrece lecciones y clínicas de tenis para los aficionados de este deporte al igual que un conserje de tenis que puede proveer equipo y hacer los arreglos para lo que los viajeros deseen aún antes de llegar al resort. Para el golf, hay un campo de campeonato de 18 hoyos en Crandon Golf en Key Biscayne. El resort tiene una playa de 1,200 pies de largo y dos piscinas, una familiar y una que es un oasis para los adultos. Informes: The Ritz-Carlton, Key Biscayne.

Saddlebrook Resort & Spa, en Tampa, ofrece una variedad de clínicas de tenis para adultos y campamentos con tema del deporte para los niños.

- Saddlebrook Resort & Spa, Tampa

Este centro vacacional ofrece el Hopman Tennis Program, un programa que cuenta con 45 canchas con todas las superficies del Grand Slam. Se ofrece una variedad de clínicas de tenis para adultos y campamentos con tema del deporte para los niños. Los dos campos de golf del resort fueron diseñados por el legendario golfista Arnold Palmer. Para la natación, hay tres piscinas incluyendo una de 500,000 galones al igual que oportunidades para disfrutar de voleibol, baloncesto y otros tipos de actividades. Informes: Saddlebrook Resort & Spa | Tampa Golf, Tennis, Spa, Meetings.