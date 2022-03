Cuando calienta el sol… Son muchas las familias que ya comienzan a planear sus vacaciones de verano. Un destino popular es Florida, estado que recibe al viajero con los brazos abiertos y ofrece algo para todos los gustos: resorts de clase mundial, escapadas playeras, ciudades vibrantes y parques temáticos sin igual. Aquí van algunas ideas para considerar.

Días en un ícono de Florida

¿No puedes ir a Italia este año? ¡No hay problemas! The Breakers, Palm Beach, es un centro vacacional que es como un palacio inspirado en el renacimiento italiano en plena Florida. Ubicado en 140 acres de jardines meticulosamente cuidados y adornado con palmas reales ocupa un ámbito privilegiado junto al Océano Atlántico, Considerado como uno de los centros vacacionales más icónicos de los Estados Unidos, The Breakers cuenta con media milla de playa privada con amplias oportunidades para disfrutar de deportes acuáticos, pero quizás el regalo más memorable de una estadía son los aspectos palaciegos del resort que celebró su 125 aniversario el año pasado. El viajero tiene la impresión de estar de huésped en un palazzo en Italia. Ámbitos palaciegos del hotel incluyen su elegante salón de recepción de 200 pies de largo con techos abovedados decorados, mobiliario suntuoso, adornos florales y bellas arañas de luces, y The Circle, uno de los restaurantes del hotel, que es digno de un comedor en un opulento palacio con techos de 30-pies de altura, frescos y murales con escenas de la Villa Medici en Roma y la Villa d’Este con sus Jardines Tivoli al este de Roma. Facilidades para el recreo incluyen cuatro piscinas con bungalows privados, cinco jacuzzis, elegantes boutiques, un spa y más de media docena de restaurantes que ofrecen especialidades culinarias de Italia y Asia, al igual que mariscos, filetes y otras delicias. Informes: http://thebreakers.com.

PUBLICIDAD

Paisajes urbanos

La región conocida como “The Palm Beaches” en el sudeste de Florida, a alrededor de una hora por auto de Miami, está compuesta de 39 ciudades y pueblos vibrantes desde Júpiter, Palm Beach y West Palm Beach hasta Delray Beach y Boca Ratón, y ofrece excelentes paisajes urbanos con múltiples atracciones incluyendo museos de arte de prestigio como el Norton Museum of Art y el Boca Raton Museum; atracciones familiares como el parque Lion Country Safari y el zoológico, Palm Beach Zoo, y excepcionales tiendas y restaurantes. Una buena base desde donde explorar cómodamente para disfrutar de todo es el Hilton West Palm Beach, con soberbia ubicación a menos de media milla del centro de West Palm Beach, a unos pasos del centro de espectáculos Kravis Center for the Performing Arts, y a una milla de la conocida Calle Clematis con sus festivales y ferias en Downtown West Palm Beach. El hotel también está a ocho millas del parque Lion Country Safari, a dos millas del museo Flagler Museum, a 11 millas del anfiteatro Coral Sky Amphitheatre, y a unas dos millas de la playa. Las habitaciones y suites son espaciosas y cómodas y las facilidades para el recreo incluyen una piscina que es un oasis colmado de palmas. A la hora de comer el hotel cuenta con cuatro restaurantes y bares, servicio de conserje, y Wi-Fi gratis. Uno de sus restaurantes, Galley, tiene como chef al argentino Guillermo Eleicegui quien prepara delicias de su patria incluyendo asados y empanadas de carne de res. Informes: https://www.hilton.com/official_site/west_palm_beach. Para información sobre atracciones en el área, visite https://www.thepalmbeaches.com/.

PUBLICIDAD

Días de fantasía en parques

Si deseas escaparte a sitios llenos de diversiones y fantasía este verano, Orlando, la llamada “Central de Parques Temáticos” con tales atracciones como Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Orlando, entre otras, puede ser tu destino ideal. Una buena opción de alojamiento es The Walt Disney World Swan & Dolphin, un resort de la cadena Marriott, ubicado junto a un lago a unos pasos de Epcot y Disney’s Hollywood Studios (los huéspedes pueden ir a pié o tomar lanchas gratis a esos dos parques y autobuses gratis a los otros parques y atracciones de Disney World). El Swan & Dolphin, cuenta con una bella piscina para adultos con una gruta y cascadas, y cinco otras piscinas. Los viajeros pueden elegir uno de tres centros vacacionales: el Swan, el Dolphin (cada uno adornado con grandes esculturas de cisnes y delfines respectivamente que expertos arquitecturales han calificado como “obras de arte colosales”). Otras facilidades para el recreo incluye 11 restaurantes y el Mandara Spa, una instalación de 10,500 pies cuadrados inspirada en Bali. Algunas habitaciones tienen vistas de los fuegos artificiales de Epcot. Informes: www.swandolphin.com. Una buena opción de alojamiento para familias con niños pequeños y fanáticos del Reino Mágico de Disney World es Disney’s Contemporary Resort, desde donde se puede caminar al Magic Kingdom y en habitaciones con vistas al parque y otros ámbitos del hotel se pueden ver los fuegos artificiales cada noche. Informes: www.disneyworld.com.

En el mar la vida es más sabrosa

En lo que respecta a alojamiento junto al mar, en Florida estos centros vacacionales hacen ola. Tres de nuestros favoritos a través de los años incluyen Hawk’s Cay Resort en el cayito de Duck Key, cerca de Maratón en los bellos Cayos de Florida (Hawks Cay Resort: Florida Keys Resort & Marina); Disney’s Vero Beach Resort (Disney’s Vero Beach Resort (go.com)) en el pintoresco pueblito de Vero Beach; y Costa d’Este, el hotel tipo boutique de la cantante Gloria Estefan, también en Vero Beach (Vero Beach Resort | Costa d’Este Beach Resort (costadeste.com)). Estas tres propiedades familiares ofrecen abundante actividades para todas las edades, bellas playas y excelentes restaurantes. Aspectos especiales destacados de cada una incluyen una preciosa y plácida laguna tallada en el mar, excursiones de pesquería y oportunidades para nadar con un delfín en Hawk’s Cay; áreas de recreo acuático para los chicos incluyendo un deslizador y un barco pirata que parece salido de la cinta “Peter Pan” y que cuenta con cañones de agua en Disney’s Vero Beach Resort; y yoga matutino y comidas al fresco con vistas de la piscina y el mar, fogata y entretenimiento en vivo en Costa d’Este