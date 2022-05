Todavía millones de fanáticos alrededor del mundo no se adaptan a la idea de que terminó la saga de “Game of Thrones”, la exitosa serie de HBO. Filmada en escenarios alrededor del mundo, son muchos los lugares que recuerdan y promocionan donde se realizaron algunas de las escenas más icónicas. El más nuevo, el Game of Thrones Studio Tour, en Banbridge, cerca de Belfast, Irlanda del Norte.