Vive el Caribe a plenitud y en crucero

Este barco me resultaba familiar, así que sabía que en esta “segunda vuelta” en el Norwegian Viva , podría enfocarme en tener otras experiencias a bordo. Había navegado en él en agosto de 2023 en el viaje inaugural, desde Triestre, Italia, hasta Lisboa, Portugal, en un itinerario de ensueño. Pero con un par de días previos descubriendo San Juan y parte de la isla con los ojos del turista, de la mano de Discover Puerto Rico en coordinación con Norwegian Cruise Line , y un itinerario por el Caribe, la vibra para abordar era muy distinta al viaje anterior. Los primeros minutos a bordo me confirmaron que esa travesía por el Caribe sería una experiencia completamente diferente.

No era la única que estaba feliz por “vivir el Caribe” a plenitud, pasando una semana de playas y cultura caribeña en las pintorescas islitas de Tortola, Antigua, Barbados, St. Lucia, St. Thomas y St. Maarten, que incluía el itinerario. No solo se sentía la alegría de nuestra gente viajera, que formaban casi el 50% de los pasajeros, sino la de mis colegas periodistas que estaban emocionados y sorprendidos por haber conocido parte de los encantos de Puerto Rico. Para esos periodistas, algunos que llegaron de lugares tan distantes y bellos como Australia, Nueva Zelanda, Europa y Brasil, este lado del mundo con sol, playas y sabores caribeños era todo un fascinante descubrimiento.

Con mucho espacio también al aire libre, es perfecto para sentarse y admirar el panorama de la ciudad o disfrutar de vistas al mar, y un tip, por la mañana es ideal para buscar un desayuno rápido tipo “grab and go” si se va de excursión. El Surfside Café, para bufés, tiende a llenarse mucho (aunque abren espacios aledaños para sentarse), pero no debe considerarse la única opción de comida.

Atracciones

Desde casino, clases de baile, concursos, fiestas con cualquier excusa y mucha música, las actividades en el barco son tantas que los días no resultan suficientes para hacerlas todas. Mientras que para muchos, las preferidas eran las más simples, pasearse por las tardes por las cubiertas exteriores, y ver The Concourse, un área con varias esculturas, otros no querían perderse ninguna de las atracciones que hacen esta clase de barco único.

Además de los go-karts del Viva Speedway, a los más aventureros y amantes de la adrenalina, les encanta lanzarse por una o las dos chorreras en seco, The Rush, o The Drop o por la acuática The Wave. Esas no son las únicas opciones, porque reunidas en el deck 18 está The Stadium, The Bull’s Eye o el Tee Time. A esto hay que añadirle el Galaxy Pavilion, con juegos de videos ultra sofisticados.