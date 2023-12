“¿Estás lista?”, me preguntó mi guía Ezequiel antes de iniciar la subida al volcán Acatenango, en Guatemala. Resultaría difícil dar un paso hacia atrás, cuando el camino por el Cinturón de Fuego prometía una visita a un cráter volcánico y kilómetros de pintorescos árboles.

Existen múltiples relatos sobre el significado que le otorgaban los mayas a sus montañas y volcanes. Algunos coinciden en que no las subían y que, en cambio, las veneraban. Sabían que eran poderosas.

No fue hasta el 1950, que el país con más volcanes activos en el planeta Tierra- y corazón del mundo maya- tuvo su primer sendero marcado con propósitos turísticos al volcán Acatenango. En la actualidad el estratovolcán es parte de las principales atracciones del país, y existen casi una infinidad de alternativas para llegar a él. Sin embargo, esto no quiere decir que la tarea sea sencilla ni mucho menos de corta duración.

En mi caso, me trasladé desde Antigua Guatemala hasta la aldea La Soledad, en el municipio de Chimaltenango. El tiempo en carretera puede durar más de una hora y media, dependiendo las condiciones del tráfico, que suelen ser bastante pesadas.

Una vez allí, toca poner al límite la resistencia, experimentar la naturaleza, ¡y subir más alto que las nubes! El volcán Acatenango es el tercer volcán más alto de toda Centroamérica, con 3,976 metros sobre el nivel del mar (13,040 pies), y según los registros, erupcionó entre los años 1924 y 1927, siendo en diciembre de 1972 la fecha más reciente de cuando el coloso arrojó lava al aire. Para los vulcanólogos, Acatenango es un volcán dormido, queriendo decir que está inactivo y no representa peligro. Pero, su hermano gemelo, el volcán de Fuego, que está a tan solo dos kilómetros, es el volcán más activo del continente, y posiblemente de todo el suelo terrestre. Esto hace que esta expedición sea apta para los más atrevidos y aventureros.

Subiendo el volcán de Acatenango con vistas al volcán de Fuego en Guatemala. (Eva E. Guadalupe Rivera)

Mi aventura

Comencé a caminar a las 9:23 a.m. desde una finca privada hasta el primer refugio del Parque Regional Municipal Volcán Acatenango. En el lugar, hay un restaurante y unos pocos quioscos donde puedes suplirte de agua, meriendas y equipo para el sendero. Para mí fue una parada corta, pues ya tenía mis guantes, bastones, abrigo para protegerme de la lluvia, una lámpara pequeña, papel sanitario y tres litros de agua. Todo empacado y acompañada de mi guía Ezequiel, inicié una aventura digna de últimas voluntades hacia la cumbre del volcán Acatenango. El primer reto es subir un camino de tierra fresca con decenas de escalones de madera entre cultivos de maíz, frijoles y hortalizas. Al terminar este trayecto, la recompensa es un árbol llamado Canac de más de 400 años. Hasta aquí, todo el paisaje ha sido color verde. Pero no por mucho.

Cuando se logra abandonar la falda del volcán, empieza el bosque nuboso con árboles enormes adornados de musgos. El simple hecho de respirar, cambia. Es más difícil. Oyes los latidos de tu corazón, y sientes cada una de las palpitaciones, pero la adrenalina encuentra su espacio y hace mover las piernas. Continué por este bosque encantado por un par de horas más.

Más adelante, atravesé el bosque muerto y el bosque alpino alto, a una altura de 3,200 metros sobre el nivel del mar. El camino va encontrando su forma entre pinos altos y delgados, con pequeñas flores amarillas pegadas en el suelo. Ahora, el sendero se torna mucho más inclinado y más angosto, el calor es asfixiante, el frío penetrable y un viento que empuja a cualquiera hacia adelante. Es la entrada al cielo.

Las nubes estaban por debajo de mí y el infinito era una acumulación de blanco sin nada más a la vista. No podía salir del asombro. Así que decidí tomar mi primer descanso largo y almorzar para lograr terminar las dos horas que todavía me quedaban por delante.

Un par de pasos y tenía que parar. Las piernas me pesaban y quería sentarme en cualquiera de las rocas que tenía a mi alrededor. La caminata puede durar entre cuatro a nueve horas, y la elevación y el posible mal de altura hacen el recorrido aún más agotador. Pero todo desafío tiene su recompensa. A poco menos de una hora para llegar al campamento donde pasaría la noche, el volcán de Fuego comenzó a escupir (lanzar) cenizas al aire. A tal elevación, no quedan nubes ni demasiados arbustos, la mirada va directa al volcán. Sin interrupciones ni distracciones, es un encuentro cara a cara.

— ¡Es un regalo!, exclamé.

Con un cambio de energía, crucé las últimas pendientes.

A las 2:52 p.m. finalicé el sendero.

Una noche frente al volcán de Fuego

Desde mi caseta sentada en primera fila presencié un espectáculo escalofriante. El ruido que mueve la tierra, unas pocas gotas de lluvia cayendo, cenizas ardientes y relámpagos furiosos apuntando al volcán de Fuego fueron el escenario de mi estancia.

Rayos y relámpagos cayendo encima del volcán de Fuego en Guatemala. (Eva E. Guadalupe Rivera)

Lo que parecía una tormenta eléctrica duró varias horas. Relámpagos anaranjados, casi rojos, y una luz que encendía el cielo momentáneamente justificaban la temporada de lluvias, finales de agosto y fecha de mi expedición. El estruendo no me permitía cerrar los ojos. Entraba y salía de mi caseta, pues no quería perderme la obra sincronizada de la naturaleza. Y así pasé la noche. A las 3:50 a.m. volví a alistarme. Botas, guantes y bufanda. A esta hora emprendí el último tramo hacia la cumbre del volcán Acatenango. En plena oscuridad traspasé el sendero con rocas resbaladizas para, desde lo más alto, ver el amanecer más increíble que he visto. Un rosa pálido fue el primer color en aparecer, mientras que el gris del humo del volcán desaparecía entre los primeros rayos del sol. Un regalo. Mi primer viaje sola, mi primer viaje a Guatemala.

Descenso desde el volcán Acatenago en Guatemala. (Eva E. Guadalupe Rivera)

