La Administración de Seguridad para el Transporte (TSA), ya anticipó que este año esperan récord de viajeros durante la temporada festiva. Seguro usted, sus familiares o amigos, serán esos millones de pasajeros que pasarán por los aeropuertos estadounidenses durante estas próximas semanas, para disfrutar de sus vacaciones.

A los viajes, hay que aplicarle también la frase de que “lo que empieza bien, termina bien”, y esto significa que hay que planificar bien su viaje, para que desde el momento que salga de casa, todo fluya de la mejor manera posible, al menos de su parte. Hay situaciones que no se pueden controlar, como demoras en las aerolíneas, o tiempo excesivo en los trámites de seguridad, pero lo que esté en sus manos, por hacer más fácil su viaje, hágalo.

Estos tips le ayudarán:

1-Revise con tiempo sus documentos de viaje, y aunque haga la maleta de último minuto, como siempre nos pasa, ubique en un lugar seguro su pasaporte o los documentos de identificación que llevará. Se sorprendería de saber la cantidad de viajeros que, en medio del estrés del viaje, extravían sus pasaportes. También, revise los vuelos, que estén correctos, destinos/fecha/horas de salida y los asientos, (si viaja con ellos asignados). No olvide hacer su check-in online, le ahorrará muchísimo tiempo en el aeropuerto. Tener los pases de abordar en el teléfono es fantástico, pero como medida de precaución muchos viajeros lo llevan impreso, por si el teléfono o el internet falla.

2-Decir que llegue con al menos tres horas de anticipación, es algo que habrá leído siempre, pero es fundamental. Desde el tapón para llegar al aeropuerto, contratiempos inesperados de camino al aeropuerto, hasta el gentío viajando, con filas enormes para pasar por seguridad, o revisiones adicionales, todos son factores que pueden afectar su viaje.

3-Vaya listo para usted mismo facilitar su paso por seguridad. Infórmese de las reglas para pasar por el área de TSA, donde lo clásico es que no se permiten armas, y todo el mundo lo sabe, pero tampoco artículos líquidos en tamaño grande, entre otras cosas. Si tiene permiso para llevar armas, deberá declararlas, incluirlas en su equipaje registrado y seguir el proceso para ello. Además, vaya con ropa cómoda, debe quitarse abrigos o chaquetas y los zapatos fáciles de quitar, si no cuenta con el sistema TSA PreCheck. En muchos aeropuertos hay scanners corporales, que agilizan el chequeo.

4-Si tiene TSA PreCheck, asegúrese que lo tenga marcado en su pase de abordar. Si no se muestra allí, no le dejarán pasar, y en ocasiones es por detalles menores, como el nombre que no se muestra igual que en su identificación o simplemente algún error. Verifique al hacer check-in o vaya al counter de la aerolínea el día de su viaje, aunque esto le tomará un tiempo adicional. TSA tiene asistencia 24/7 en tiempo real, y puede enviar texto con sus preguntas al #275-872, o en Twitter @AskTSA y a través de Messenger en Facebook. Hay asistentes virtuales y personal en vivo disponible.

4-A su salida del país, puede llevar regalos, lo que es usual en Navidad, pero no deben envolverse, ya que si tienen algo que el oficial de TSA determina que amerita revisión, lo tendrá que abrir, y con eso retrasar, no solo su paso por TSA, sino la fila completa. En los comestibles, hay restricciones, verifíquelas.

En su viaje de regreso a Puerto Rico

Si viaja desde un destino internacional en un vuelo con escala en otro aeropuerto de Estados Unidos, deberá pasar Aduanas y declarar los artículos que traen. Es importante asegurarse previamente de los que están prohibidos, ya que hay reglas estrictas en lo que puede ingresar a Estados Unidos que representen algún peligro para el país.

Esto va desde productos comestibles, como carnes, especialmente de cerdo si vienen de República Dominicana, hasta vegetales y frutas, artículos que pueden parecer inocentes, pero que pueden traer plagas que afecten el país. También es importante conocer los límites de artículos comprados, ya que si compra para uso comercial, para venderlos, deben seguir unas reglas específicas. Igualmente, para traer bebidas alcohólicas, conozca los límites permitidos por persona. Hay productos prohibidos y productos restringidos, conozca sobre ellos antes de regresar.

Cumpliendo con todas las reglas, el sistema de entrada, cuando se hace escala, puede resultar relativamente sencillo, aunque siempre deberá presentarse con sus documentos ante la Oficina de Inmigración y luego, recoger sus maletas, depositarlas en el counter provisto para ello cuando se hace escala, y pasar nuevamente por seguridad, para llegar a la puerta de salida del vuelo que lo traerá a la isla. Aunque es un proceso rutinario, puede tomar muchísimo tiempo y largas filas, aunque los ciudadanos americanos tienden a pasar más rápido. Incluso puede tener que cambiar de terminal, así que es importante programar sus escalas con al menos tres horas disponibles, para evitar perder la conexión. Aeropuertos como los de Nueva York y Atlanta, además de gigantescos, reciben millones de visitantes, y el proceso puede ser lento o confuso.

Renglón aparte y una experiencia más fácil y rápida, es si es miembro del Programa Global Entry, que le permite pasar rápidamente a través de máquinas (muchas de reconocimiento facial).

Si su vuelo internacional llega directo al Aeropuerto Luis Muñoz Marín, aplican las mismas reglas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con respecto a los artículos prohibidos y la oficina local ha brindado continuamente recomendaciones para hacer más fácil y rápida su entrada a la isla.

Como en otros aeropuertos estadounidenses, aquí ya hay quioscos faciales actualizados que eliminan los recibos en papel y aprovechan la tecnología móvil de los oficiales. Con esto, había dicho previamente la CBP, se brinda al pasajero una experiencia optimizada, acelerada y cada vez más sin contacto para quienes tienen Global Entry y viajan internacionalmente. Además, el sistema, brinda beneficios de seguridad.

Quienes no participan del programa Global Entry pueden usar la aplicación “Control Móvil de Pasaportes” o (MPC). Esta se puede descargar tan pronto aterriza el avión y a través de esto enviar su pasaporte y declaración de aduanas desde su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil. Con ello, agiliza grandemente su proceso de entrada.

Más detalles de la Oficina de la CPB, y cómo prepararse para su entrada de vuelta a Estados Unidos, en https://www.cbp.gov/travel/.