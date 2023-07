Mientras millones de visitantes están llegando a Walt Disney World para disfrutar sus vacaciones veraniegas, otros tanto están planificando las suyas, pero para esta próxima Navidad. Por esta razón, ya estos famosos parques de Orlando, Florida, hicieron una presentación especial a la prensa, en la que mostraron qué se puede esperar de la temporada más bella de todo el año.

Te adelantamos que hay sorpresas, incluyendo una nueva fiesta temática exclusiva. Durante el evento de “Halfway to the Holidays”, Tom Vazzana, director creativo de Entretenimiento de Disney, explicó que la gran novedad de este año es “Disney Jollywoods Nights”. Esta fiesta, exclusiva y solo por 10 noches, se celebrará en Disney’s Hollywood Studios, en fechas seleccionadas entre el 11 de noviembre al 20 de diciembre.

Quienes vayan a la fiesta tendrán una experiencia única. “Todo lo que verán es nuevo, creado especialmente para este evento. Desde un nuevo espectáculo con la Rana René y Miss Piggy, en el que tendrán como invitados a Tiana, Belle, Minnie Mouse y Mickey Mouse, hasta la visita a un ‘salón de jazz’, en The Hollywood Brown Derby; y una experiencia ‘de otra dimensión’ en The Hollywood Tower Hotel Courtyard. Además, habrá una sección con música latina, celebrando esta cultura en una alegre fiesta en la calle”, dijo Vazzana.

Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y los Snowgies presentarán frente al Castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom, el espectáculo “Frozen Holiday Surprise”, que culminará con una nueva iluminación del castillo. (Disney Creative)

Aunque durante esas noches habrá mucho qué ver y qué hacer, incluyendo encuentros con personajes, como Mickey y Minnie, y Phineas y Ferb, quienes deseen también podrán disfrutar de las atracciones más populares del parque. Entre otras, estarán abiertas Slinky Dog Dash, Rock N&Roller Coaster Starring Aerosmith y The Twilight Zone Tower of Terror, además del mundo temático de Star Wars: Galaxy’s Edge, donde podrás pilotear el emblemático Halcón Milenario en Millennium Falcon: Smugglers Run, y formar parte de una batalla épica entre la Primera Orden y la Resistencia en Star Wars: Rise of the Resistance. Para estos últimos habrá una fila virtual especial durante esas noches.

Habrá disponible bebida, comida y mercancía especialmente creada para la ocasión. Para terminar la noche, entre el colorido y la música navideña, se presentará el espectáculo nocturno Jingle Bell, Jingle BAM!, un show con música navideña, efectos especiales y fuegos artificiales temáticos.

El evento, de 8:30 p. m. a 12:30 a. m y que requiere boleto separado, será muy al estilo glamuroso de Hollywood y bien a tono con el parque. Los huéspedes de algunos de los hoteles de Disney ya pueden comprar sus boletos, mientras el público general, puede adquirirlos a partir del 6 de julio. Los precios varían entre $159 a $179 por persona, más impuestos. Las fechas disponibles de la fiesta son en noviembre, el 11,18, 20, 27 y 29, y en diciembre, el 4, 6,16,18 y 20. Deben comprarse por adelantado.

En todos los parques

Aunque estas “Disney Jollywood Nights” serán la gran novedad de este 2023, eso no quiere decir que los visitantes no encontrarán las actividades navideñas de siempre. Entre estas, la gran fiesta temática, las “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, que se hacen en Magic Kingdom y que también requieren boleto separado. Estas se celebran en noches específicas, entre el 9 de noviembre al 22 de diciembre, con precios que van desde $155 hasta $199 por persona, más impuestos.

Además, hay docenas de actividades en todos los parques, que están incluidas en el precio de admisión, además de bellísima decoración, dignas de fotos para compartir en medios sociales.

Entre las actividades que todos podrán disfrutar están ver a Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y los Snowgies frente al Castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom, en el espectáculo “Frozen Holiday Surprise”, que culminará con una nueva iluminación del castillo. También marionetas navideñas en Animal Kingdom; el “Sunset Seasons Greetings”, en Hollywood Studios, con proyecciones navideñas y nieve; y el “Festival of the Holidays”, en Epcot, del 24 de noviembre al 30 de diciembre, que incluye la presentación del icónico “Candlelight Processional”. En Disney Springs, habrá linda decoración, entretenimiento en vivo y el “Christmas Tree Stroll”, con 20 árboles de Navidad distribuidos en todo el complejo de entretenimiento, restaurants y tiendas. En Disney Springs no se cobra entrada ni estacionamiento.

Para visitar los parques de Walt Disney World debe hacer reservaciones, además de comprar su boleto de entrada.