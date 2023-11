Los aires navideños tempranos no son exclusivos de las tiendas que este año adelantaron la Navidad más que nunca. En Florida, los parques temáticos de Orlando ya tienen no solo definidos su programa de actividades, sino que incluso la mayoría están decorados y empezaron esta semana sus eventos para celebrar en grande las fiestas de la temporada.

En estas fechas, ellos se visten con sus colores más vistosos, la decoración más asombrosa y celebran múltiples actividades especiales para que sus visitantes disfruten de unas vacaciones inolvidables.

El inicio temprano durante este mes de noviembre, en los principales parques, hace que hasta los que visitan para el feriado de Acción de Gracias, disfruten de la belleza y colorido de la época. Sin embargo, tome en cuenta que aunque ciertamente esta es la temporada más vistosa, es, sin duda, en la que viajan más visitantes. Por lo tanto, la recomendación de siempre es planificar su visita con tiempo.

Mire en detalle las actividades, y si ha visitado antes estos parques en estas fechas, aproveche y vea lo nuevo. ¡Siempre encontrará novedades!

Los parques de Disney tienen este año el número 100 conmemorando aniversario de la empresa Disney. (Harrison Cooney)

En este complejo de cuatro parques, encontrará más de 600 árboles navideños de todos los tamaños, y actividades en todos ellos, así como en Disney Springs.

Dentro de lo nuevo están las “Disney Jollywood Nights” en Disney’s Hollywood Studios, que empezaron el 11 de noviembre y se extienden hasta el 20 de diciembre. El evento, que requiere boleto separado y solo se hará en noches selectas, está enfocado en la temática del glamur de Hollywood. Muchas de las atracciones estarán abiertas y habrá una fila virtual para “Star Wars: Rise of the Resistance”, además de música en vivo y “Fiesta en la Calle”, una sección dedicada al sabor y ritmo latino, con el que hay grandes expectativas.

Si no va a esa fiesta, puede disfrutar de actividades navideñas en ese parque, como el “Sunset Seasons Greetings”, con la transformación del Twilight Zone Tower of Terror en escenas navideñas, mientras cae nieve.

En Magic Kingdom, el Castillo de Cenicienta nuevamente es el foco de la celebración, pero con el nuevo “Frozen Holiday Surprise” con Olaf, Anna, Kristoff y la Reina Elsa, transformándolo en un palacio cristalizado, todas las noches, desde el 7 de noviembre. También presentan la fiesta “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, desde el 9 de noviembre hasta el 22 de diciembre (requiere boleto separado y es en noches selectas). Incluye desfile de personajes, soldaditos de plomo y fuegos artificiales especiales.

En Epcot, vuelve el “Epcot International Festival of the Holidays”, (comenzando el 24 de noviembre), con comida navideña de diferentes países, su “Candlelight Processional”, con orquesta en vivo, un coro y estrellas invitadas narrando la historia de la Navidad, como Luis Fonsi, quien se presentará el 26 y 27 de noviembre.

La gran novedad este año es el estreno, el 5 de diciembre, de “Luminous the Sympony of Us”, el espectáculo nocturno permanente con fuegos artificiales y láser. En Animal Kingdom también podrá ver a Santa Claus.

Igualmente, regresan las tradicionales decoraciones de los hoteles, dignas de admirar, que incluyen en muchos casos obras de pastelería hecha en jengibre o chocolate. Como dato impresionante, los equipos culinarios pasan hasta siete meses planificando y construyendo las exhibiciones, incluyendo las del hotel Grand Floridian. En Disney Springs, hay decoración especial y actividades desde el 10 de noviembre, numerosos árboles navideños y se podrá visitar a Santa Claus.

Parada de Universal (Suministrada)

La celebración en sus parques de Universal Studios y de Islands of Adventure empieza el 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Este año regresa una de las actividades favoritas, el espectáculo “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, con luces y proyecciones en el castillo de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Allí, al igual que en Diagon Alley, las calles estarán decoradas con temas festivos. Como en toda Navidad de Universal, estará también el Grinch, en Islands of Adventure. Hay desayunos con este personaje, por precio adicional.

Si quiere una experiencia más personalizada, puede hacer el “Universal’s Holiday Tour”, con acceso especial a todas las actividades, conocer el Grinch, tomarse una foto con Santa Claus y ver la presentación exclusiva de “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”.

Los ocho hoteles del resort estarán decorados y tienen cenas y actividades especiales durante la temporada.

Sea of Trees en SeaWorld. (Suministrada)

El “SeaWorld Christmas Celebration”, que va del 10 de noviembre al 2 de enero, reunirá nuevamente este año todas las actividades y personajes de tradición durante estas fiestas, con show de patinaje sobre hielo, fuegos artificiales para culminar su día de visita y su vistoso “Sea of Trees”, con cientos de árboles navideños iluminados, sobre la laguna. Imperdibles, especialmente para los chiquitines de la familia, es su desfile de Sesame Street de Navidad y el “Elmo’s Christmas Wish Show”. También podrá retratarse con Santa y, si visita entre el 5 al 7 de enero, podrá disfrutar de la celebración de los Tres Reyes Magos.

Túnel de luces en Christmas Town. (Suministrada)

El parque de Tampa también celebrará la Navidad extendida, con un programa completo todos los días, desde el 11 de noviembre hasta el 7 de enero.

Entre las novedades estará la nueva iluminación del área de Jungala y un túnel con millones de luces navideñas. Pero también regresan los favoritos, como el “Christmas Town Experience”, con el taller de Santa Claus, los cuentos de Mrs. Claus y Rudolph, El Reno de la Nariz Roja, esto sin dejar fuera a “Christmas on Ice”, su fantástico show de patinaje sobre hielo, que se ofrece varias veces al día.

En noches selectas, disfrutará del musical “Three Kings Journey”, que cuenta la historia del viaje de los Tres Reyes Magos hacia Belén y de un final con fuegos artificiales.

Todo esto además del imperdible tren Holly Jolly Express, oportunidades para fotos con personajes, nueva comida temática y para una experiencia más especial, tours VIP, estos últimos con costo adicional.