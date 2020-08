Si tienes como sinónimo de diversión dar vueltas hasta que sientas el estómago apretado, ver al mundo al revés o gritar a todo pulmón, con el corazón acelerado, probablemente lo que buscas en un parque temático son las montañas rusas. Con la cercanía del 16 de agosto, cuando se celebra el Día Nacional de las Montañas Rusas, es un buen momento para repasar algunas de las mejores opciones que tiene Orlando para ofrecer, varias de ellas en el “top list” de las mejores del mundo.

1. The Incredible Hulk- Está en Islands of Adventure de Universal Orlando. Estrenada en 1999 y renovada en el 2016 para hacerla más emocionante, al recorrer el túnel con variedad de pantallas LCD y efectos de luz, se pasa al primer impulso que saca el carrito al aire libre a 40 millas por hora en dos segundos. Con velocidad de hasta 67 millas por hora, te lanza por 150 pies y tiene siete caídas invertidas.

2. Hollywood Rip Ride Rockit- Emocionante y muy vertical, esta fue la primera montaña rusa con el primer giro no invertido del mundo. La subida del carrito a un ángulo de 90 grados, por una torre donde te lanzan a 65 millas por hora, hacen de esta, que sigue siendo una de las más altas de la ciudad (167 pies), una gran favorita. Puedes escoger la música que escucharás durante la trillita. Está localizada en Universal Studios Florida.

3. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventures- La más nueva de todas las atracciones de Universal Orlando es la más larga de toda Florida y para muchos, la mejor de los parques de Orlando. Te lleva en un recorrido en la motocicleta de Harry Potter (o un carrito si prefieres), a un recorrido por el Bosque Prohibido, con criaturas mágicas, giros inesperados, siete lanzamientos de hasta 50 millas por hora y una sorprendente caída libre vertical de 17 pies. Está en The Wizarding World of Harry Potter, de Islands of Adventure.

4. Mako- Esta es la montaña rusa más nueva de SeaWorld Orlando, pero tiene muchos más méritos que eso. Es la más alta, más rápida y más larga de Orlando y te lleva a un viaje por las profundidades del mar, donde habita el tiburón mako, que precisamente es el más rápido, de ahí el nombre de la atracción. Pero a la misma vez, te hará “volar” porque tiene una subida de 200 pies de alto.

5. Manta- Aunque abrió en el 2009, esta montaña rusa de SeaWorld sigue siendo una de las más populares y únicas. Desafía cualquier atracción de su tipo porque los carritos se inclinan y quedas casi boca abajo mirando el suelo, dando la sensación que estás nadando como una mantarraya, o mejor “volando” a 56 millas por hora, por un tramo de 3,359 pies y con caídas que casi tocas la tierra.

6. Expedition Everest- Es una de las atracciones más intensas y de alta velocidad de Disney y está en el parque de Animal Kingdom. Te lleva en un recorrido por el Himalaya en un viejo tren a toda velocidad, de donde debes salir airoso del encuentro con el enorme Yeti, el mítico “Hombre de las Nieves”. Tiene subidas y bajadas intensas y un tramo en reversa.

7. Slinky Dog Dash- Es una montaña rusa familiar dentro de Toy Story Land, en Hollywood Studios, de Walt Disney World. La atracción es como ver al famoso perrito Slinky Dog, pero esta vez gigantesco, en una experiencia tierna y divertida que tiene momentos de más intensidad como el doble lanzamiento cuando se llega a mitad del recorrido.

8. Seven Dwarfs Mine Train- Otra de las montañas rusas familiares de Disney es esta del Tren Minero de los Siete Enanitos, que está en Fantasyland, de Magic Kingdom. Basada en la película clásica de Blanca Nieves y los Siete Enanitos de 1937, el recorrido por una antigua mina está repleta de sorpresas y color, incluyendo el brillo de las joyas preciosas como diamantes y rubíes.

9. Tigris- Inspirada en la velocidad del tigre, esta montaña rusa de acero tiene un triple lanzamiento, más de 1,800 pies de extensión y caídas desde 150 pies de altura. Esta es la montaña rusa de lanzamiento más alta de Florida, con giros invertidos, movimientos en reversa y una velocidad de 60 millas por hora, y es la más nueva de Busch Gardens, en Tampa, parque considerado un rey de las montañas rusas.

10. Cheetah Hunt- También en Busch Gardens, con 4,400 pies de rieles, es la más larga de ese parque y tiene tres lanzamientos, uno desde el inicio, además de vueltas cuando se piensa que ha disminuido el rush y caída a 60 millas por hora. Es un homenaje a los chitas o guepardos, los animales más rápidos del planeta.

Este año no hay montañas rusas nuevas debido a la pandemia, y las dos más esperadas, Ice Breaker en SeaWorld y Iron Gwazi, en Busch Gardens están prácticamente listas, aunque retrasaron su apertura hasta el 2021.